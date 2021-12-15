"Х" в графе "пол" не будет: британский Верховный суд отклонил иск о выдаче гендерно-нейтральных паспортов

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, 62-летняя активистка Кристи Илан-Кейн уже четверть века борется против того, что она называет гендерной дискриминацией

Верховный суд в Лондоне отклонил иск небинарной активистки, опротестовавшей отказ правительства выдавать в Британии гендерно-нейтральные паспорта.

Кристи Илан-Кейн, по рождению женщина, использует для себя нейтральное местоимение per/perself ("пер, перселф") и уже четверть века ведет кампанию за права граждан, не относящих себя ни к мужскому, ни к женскому полу.

В апелляции Илан-Кейн утверждалось, что обязанность указывать женский или мужской пол при подаче на паспорт является нарушением Европейской конвенции прав человека.

Несмотря на чаяния Кристи Илан-Кейн, в среду Верховный суд после анонимного голосования отклонил запрос.

Председатель Верховного суда Роберт Джон Рид пояснил, что указание гендерной принадлежности необходимо для решения разных юридических вопросов, связанных с идентификацией личности, например путем сопоставления пола в паспорте с данными свидетельства о рождении или с документами об усыновлении.

"В таком случае, наличие гендера, отмеченного в документах, отвечает юридическим целям и является уместным", - подчеркнул лорд Рид.

Он отметил, что в Великобритании не существует законодательства, признающего гендерно-нейтральную категорию людей. Напротив, различные законы предполагают, что все люди относятся к одному из двух полов или гендеров, подчеркнул лорд Рид, добавив, что эти два термина использовались как взаимозаменяемые.

В 2018 году Высокий суд отклонил иск Илан-Кейн к британскому министерству внутренних дел. Хоум-офис настаивает на том, что иск о гендерно-нейтральных паспортах должен быть отклонен окончательно.

Активистка считает, что правительство и суды находятся "на ложной странице истории", и обещает подать иск в Европейский суд по правам человека.

Одиннадцать стран сейчас позволяют получить гендерно нейтральный паспорт: это Нидерланды, Аргентина, Австралия, Канада, Дания, Индия, Мальта, Непал, Новая Зеландия и Пакистан.

Первый гендерно-нейтральный паспорт в США был выдан в октябре.

Германия официально признала категорию "интерсекс" - для людей с признаками обоих полов, появившимися у них при рождении или позже.