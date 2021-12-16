Коронавирус: в Британии почти 90 тыс. заболевших, Франция отгораживается от нее карантином

20 минут назад

Автор фото, Reuters

В Великобритании зарегистрировано почти 90 тыс. заболевших коронавирусом - это самое большое дневное число за все время пандемии. На фоне распространения "Омикрона" Франция резко ужесточает пограничный режим с Британией, а британская королева Елизавета II отменяет семейный предрождественский ужин. Тем временем в Новой Зеландии протестуют против ковидных ограничений, первый случай заболевания "Омикроном" обнаружен в Польше.

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Новый рекорд заболеваемости в Британии, Франция вводит ограничения

В четверг в Великобритании было зарегистрировано 88,3 тыс. новых случаев ковида - это самый большой дневной показатель заболевших за все время пандемии; при том, что последний максимальный показатель до этого был зафиксирован днем ранее (78,6 тыс. случаев).

По официальным данным, около 10 тыс. диагнозов, поставленных в среду, приходится на "Омикрон", хотя на самом деле число людей с новой мутацией коронавируса в Британии может быть вдвое больше.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Вариант ковида "Омикрон" стремительно распространяется в Великобритании

На этом фоне Франция запретила гражданам Великобритании свободный въезд на территорию страны. В заявлении французских властей сказано, что из-за стремительного распространения варианта "Омикрон" въезд будет разрешен только британцам, которые назовут "веские причины" для путешествия и предъявят негативные тесты как при отправке, так и по прибытии во Францию.

По данным за среду, во Франции ковидом заболели 65,7 тыс. человек, но только 240 из этих случаев пришлось на "Омикрон".

Объясняя причины своего решения, Париж цитирует заявление британского правительства, в котором признается, что в ближайшее время "Омикрон" станет доминирующим вариантом коронавируса в стране.

Согласно новым правилам, которые начинают действовать с полуночи в субботу, для поездки из Британии во Францию нужно иметь убедительную причину, причем это касается как вакцинированных, так и невакцинированных путешественников. Туристические и деловые поездки в число этих веских причин не входят. Граждане Франции, их партнеры и дети смогут беспрепятственно вернуться домой, не предъявляя никаких веских причин.

Даже если въезд во Францию будет разрешен, все приезжие будут обязаны самоизолироваться в течение недели. Но этот обязательный карантин может быть отменен через 48 часов при условии предъявления нового отрицательного теста.

Ограничения не коснутся водителей большегрузных автомобилей, сообщил министр транспорта Великобритании Грант Шаппс после переговоров со своим французским коллегой. В случае если бы такого исключения не было, могла бы серьезно пострадать торговля между двумя странами.

В британских больницах не хватает персонала

Британские больницы, особенно в Лондоне, сталкиваются с растущей проблемой нехватки персонала из-за роста числа сотрудников, вынужденных самоизолироваться в связи с быстрым распространением варианта "Омикрон".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В Великобритании выстроились длинные очереди желающих сделать третью прививку

Кэтрин Хендерсон, консультант по чрезвычайным ситуациям и президент Королевского колледжа неотложной медицины, сказала в интервью Би-би-си: "При том, что значительного роста числа госпитализаций пока не наблюдается, эффект от отсутствия персонала уже сказывается на возможности больниц работать должным образом и безопасно. Поэтому мы беспокоимся о том, что пациенты могут не получить должного ухода просто потому, что у нас не хватает людей".

По словам Хендерсон, особенно тяжелая ситуация в столице, где около 10% врачей и медперсонала вынуждены находиться на карантине.

Когда закончится пандемия?

Выступая перед комитетом британского парламента по здравоохранению, профессор Крис Уитти, главный санитарный врач Англии, сказал, что примерно через 18 месяцев появится широкий спектр вакцин, а также методы лечения коронавируса, в частности, противовирусными препаратами. К этому времени значительная часть проблем, связанных с появлением новых вариантов, будет решаться медицинскими средствами, а не введением ограничений.

По словам Уитти, на первом этапе пандемии пришлось полагаться на социальные ограничения, потому что никаких других работающих методов борьбы с ковидом не было. Сейчас мир находится в переходной стадии, когда к борьбе с пандемией подключаются новые медицинские средства, в частности, бустерные дозы вакцин.

Профессор Уитти считает, что риски будут "постепенно уменьшаться с течением времени", примерно каждые шесть месяцев.

Он также полагает, что количество инфицированных вариантом "Омикрон" довольно быстро достигнет пика. По мнению Уитти, в течение следующих нескольких недель темпы роста будут впечатляющими, но пока непонятно, когда вспышка "Омикрона" достигнет пика.

Неясно также, насколько справедливы утверждения о том, что заболевание "Омикроном" протекает более легко по сравнению с предыдущими вариантами.

Отменен семейный ужин королевы перед Рождеством

На фоне быстрого распространения "Омикрона" в Великобритании Елизавета II отменила свой традиционный предрождественский ужин для членов семьи. Это сделано в качестве меры предосторожности.

Королева последовала совету главного врача Англии профессора Криса Уитти уделять приоритетное внимание лишь действительно важным событиям, чтобы избежать риска заражения. Ужин должен был состояться в начале следующей недели в Виндзорском замке. В прошлом году его также отменили из-за ковида.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Королева Елизавета II в 2019 году

Как отмечают обозреватели, это не просто частное семейное решение, но и публичное заявление - королева подает пример того, как встречать Рождество в нынешней эпидемиологической обстановке.

Королева Елизавета II, которой 95 лет, обычно устраивает ужин для членов семьи и их родственников перед отъездом на рождественские каникулы в Сандрингем. На ужине в этом году должны были собраться более 50 человек.

В середине осени королева уже отменила несколько официальных встреч после того, как врач посоветовал ей отдохнуть, а затем повредила спину. Но в ноябре она вернулась к своим обязанностям.

В Новой Зеландии протестуют против ковидных ограничений

В четверг тысячи людей вышли на марш в столице Новой Зеландии Веллингтоне в знак протеста против вакцинации и ограничений, связанных с пандемией ковида. Впрочем, прививки сделали уже около 90% жителей этой страны.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Акция протеста в Новой Зеландии

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Жесткие меры по изоляции и вакцинации помогли снизить уровень коронавирусных инфекций в Новой Зеландии и связанных с ними смертей. За все время пандемии в этой стране с населением около 5 млн человек заболело 13 тыс. человек, 48 пациентов скончались.

Некоторые, однако, теперь требуют большей свободы и отмены обязательных требований о вакцинации. Правительство ввело обязательную иммунизацию для учителей, работников сферы здравоохранения, а также для инвалидов, полициейских и других секторов государственной службы.

Протестующие, в основном без масок, прошли через центральный деловой район Веллингтона и собрались перед зданием парламента. Полиция заблокировала входы в здание.

Ранее премьер-министр Джасинда Ардерн ослабила большинство ограничений перед рождественскими каникулами. Правительство отказалось от своей стратегии полной ликвидации коронавируса и перешло к системе противодействия инфекции за счет массовой вакцинации.

Международные границы Новой Зеландии по-прежнему закрыты. Постепенное ослабление этих мер начнется в следующем году.

Правительство заявило, что 90% населения Новой Зеландии, или около 3,8 млн человек, уже полностью вакцинированы. Накануне регулирующие органы системы здравоохранения дали предварительное разрешение на применение вакцины Pfizer для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

"Омикрон" добрался до Польши

В Польше был обнаружен первый случай заражения "Омикроном". Об этом в четверг сообщило государственное информационное агентство PAP со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Вальдемара Краску. По словам министра, новый вариант ковида обнаружили санитарные власти в городе Катовице на юге страны.Миллионы заболевших, десятки тысяч смертей: медики предсказывают январскую волну заражений "Омикроном"

В Польше идет четвертая волна коронавируса и наблюдается стабильно высокий уровень ежедневной заболеваемости. Ситуация вынудила власти ужесточить ограничения.