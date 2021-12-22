Кроха Инлян. В окаменелом яйце динозавра нашли эмбрион, готовый вот-вот проклюнуться

час назад

Автор фото, AFP

Ученые объявили об открытии прекрасно сохранившегося эмбриона динозавра возрастом не менее 66 миллионов лет. Он должен был вот-вот вылупиться из яйца подобно цыпленку.

Окаменелость обнаружили в Ганьчжоу, на юге Китая. Это овирапторозавр, беззубый, покрытый перьями ящер из подотряда тераподов. Исследователи окрестили его "кроха Инлян".

"Это один из лучших эмбрионов динозавров, когда-либо обнаруженных в истории", - говорит Фион Вайсум Ма, исследователь из Бирмингемского университета и соавтор статьи в журнале iScience.

Находка была сделана почти случайно. Изучая яйца динозавров, десятилетиями пылившиеся в хранилищах, исследовательская группа заподозрила, что внутри могут находиться эмбрионы. Ученые удалили часть окаменевшей скорлупы и обнаружили кроху Инляна.

Голова юного динозавра лежала под телом, ноги по бокам, а спина изогнута. Эмбрионы динозавров в такой позе ранее не находили, но она похожа на позу эмбриона современных птиц.

Поведение птиц контролируется центральной нервной системой. Собирающиеся вылупиться цыплята засовывают голову под правое крыло, чтобы стабилизировать голову, пока они клювом раскалывают скорлупу. Эмбрионы, не прячущие голову под крыло, чаще погибают при попытке пробить скорлупу.

Есть и другой способ: современные юные крокодилы при вылуплении принимают сидячую позу и наклоняют голову к груди.

"Находка указывает на то, что такое поведение современных птиц впервые развилось и возникло у их предков-динозавров", - говорит Ма.

Пернатые овирапторозавры ("ящерицы-похитители яиц") жили на территории современной Азии и Северной Америки в поздний меловой период.

У них были разные формы клюва и, соответственно, рацион. Самые крупные представители вырастали до восьми метров в длину (гиганторапторы), но встречались и небольшие рептилии размером с индюшку.

Автор фото, AFP/ University of Birmingham Подпись к фото, Так малыш Инлян мог бы выглядеть при жизни

Кроха Инлян в длину около 27 см от клюва до хвоста и лежит внутри яйца длиной 17 см.

Исследователи полагают, что малышу от 72 до 66 миллионов лет. Вероятно, его застал внезапный оползень, похоронивший под собой яйцо и уберегший его от падальщиков.

Если бы малыш Инлян дожил до взрослого возраста, он бы вырос до двух-трех метров в длину и, возможно, питался бы растениями.

"Эмбрион динозавра внутри яйца - одна из самых красивых окаменелостей, которые я когда-либо видел, - утверждает профессор Стив Брусатте из Эдинбургского университета, член исследовательской группы. - Он выглядит в точности как свернувшийся в яйце птенец, что служит еще одним свидетельством того, что многие черты, характерные для современных птиц, впервые появились у их предков-динозавров".