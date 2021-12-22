Жена президента Франции Брижит Макрон намерена судиться с конспирологами, утверждающими, что она родилась мальчиком

34 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Адвокат Брижит Макрон подтвердил, что она настроена серьезно и будет подавать в суд

Брижит Макрон собирается подать в суд из-за появившихся в интернете слухов о том, что она трансгендерная женщина и при рождении была мальчиком.

Слухи впервые появились в сентябре на ультраправом веб-сайте, потом их подхватили любители теорий заговора, после чего они распространились и в социальных сетях.

Как утверждают конспирологи, она родилась мальчиком под именем Жан-Мишель Тронье.

Адвокат Брижит Макрон, 68-летней матери троих взрослых детей от первого брака, подтвердил, что она готовит иск в суд.

Главным образом в распространении слухов о супруге президента Эммануэля Макрона замечены противники ее мужа из числа ультраправых группировок, антипрививочных групп и сторонников конспирологического движения QAnon.

Французские СМИ проследили развитие этой истории от статьи, появившейся в ультраправом журнале за авторством некоей Наташи Рей. Затем эту сплетню подробно обсуждали в трансляции на YouTube, в которой приняли участие противники вакцинации, отрицатели ковида и крайне правые активисты.

После этого слух пошел в массы.

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Хью Шофилд, корреспондент Би-би-си в Париже

Многие задаются вопросом, зачем Брижит Макрон вообще собирается подавать в суд - уж больно нелепы заявления конспирологов. Разве родственники Элвиса Пресли подавали в суд каждый раз, когда всплывали слухи, о том, что он жив и здоров и его буквально вчера видели в забегаловке где-то в Мемфисе с бутербродом в руке?

Судебный иск может создать у сторонников теории заговора впечатление, что тут действительно что-то нечисто. Иначе зачем так серьезно к этому относиться?

Но на самом деле нет никаких доказательств того, что кто-либо - кроме горстки идиотов - считает историю "трансгендера Брижит" правдоподобной.

И журналисты, и завсегдатаи интернета могут переоценивать важность онлайн-трафика. Если материал набирает просмотры, это вовсе не означает, что люди верят тому, что там написано.

К тому же, как отмечает Le Monde, у французских конспирологов сейчас есть дела поважнее. В настоящее время они одержимы приближающимися выборами и всевозможными теориями о том, как "истеблишмент" нарисует себе нужные результаты.

Для добросовестных сторонников QAnon история Брижит - в лучшем случае попытка отвлечь внимание, в худшем - настолько неправдоподобный вброс, что его настоящая цель может заключаться только в их дискредитации. Ага! Очередная теория заговора!

Это не первый случай, когда Брижит Макрон достается в интернете, особенно с 2017 года, когда ее муж стал президентом Франции. Разница в возрасте супругов составляет почти 25 лет, на что тут же обратили внимание интернет-тролли всех мастей.

Автор фото, ERIC FEFERBERG/AFP Подпись к фото, Брижит Макрон с дочерями на предвыборном мероприятии в 2017 году

Новая теория заговора появилась в преддверии президентских выборов, которые пройдут во Франции весной 2022 года.

Эммануэль Макрон еще официально не подтвердил, что выставит свою кандидатуру, но многие ожидают, что он пойдет на второй срок.