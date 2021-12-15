Пир во время локдауна: британский министр назвал вечеринку тори неприемлемой

15 декабря 2021, 16:44 GMT Обновлено 52 минуты назад

Автор фото, Daily Mirror

Министр транспорта Британии Грант Шэппс назвал неприемлемой рождественскую вечеринку, устроенную в подвале лондонской штаб-квартиры консервативной партии в прошлом году в разгар пандемии и во время жесткого локдауна, который действовал тогда в стране.

Шэппс подчеркнул, что четверо сотрудников уже наказаны, и предупредил, что за этим погут последовать новые меры.

Вечеринка была организована избирательным штабом Шона Бейли, который в тот момент баллотировался в мэры Лондона, и прошла 14 декабря.

После того, как газета Mirror опубликовала фото с этой вечеринки, Бейли подал в отставку с поста председателя Лондонской ассамблеи (часть городской администрации).

"Вечером 14 декабря 2020 года, в конце рабочего дня, избирательный штаб организовал для своих сотрудников мероприятие, чтобы отблагодарить их за работу за год, - заявил по поводу публикации этого фото пресс-секретарь избирательного штаба Бейли. - Приняв такое решение, мы допустили серьезную ошибку, и мы полностью признаем, что такого рода собрание на тот момент было неправильным, за что мы приносим безоговорочные извинения".

Вечеринка, которую описывают как "бурную", состоялась в подвальном помещении штаб-квартиры консервативной партии в Вестминстере в момент, когда действовали жесткие ограничения, запрещавшие подобные встречи.

На фото можно насчитать 24 человека, собравшихся в небольшой комнате, где были сервированы закуски и горячее.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Шон Бейли остался в Лондонской ассамблее, но вышел из состава комитета по делам полиции и преступности

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Оппозиция не преминула поставить на вид консерваторам столь грубое нарушение ими же введенных правил.

Министр внутренних дел теневого кабинета лейбористов Иветт Купер задалась вопросом, почему консерваторы не сняли кандидатуру Бейли и позволили ему бороться за пост мэра уже после того, как стало известно о вечеринке.

А представительница либерал-демократов Дэйзи Купер заявла, что "фото Бейли и его приятелей, развлекающихся в штаб-квартире консерваторов в то время, когда население Британии сидело в локдауне, а система здравоохранения боролась за жизнь людей, - это удар по всем, кто следовал правилам".

"Это абсолютно неприемлемое зрелище, - заявил в свою очередь в интервью Би-би-си Шэппс, добавив, что вечеринка не была одобрена руководством партии.

Что касается Шона Бейли, то он в итоге проиграл выборы на пост мэра, а после публикации скандальнго фото покинул возглавляемый им парламентский комитет по делам полиции и преступности, однако остался в составе Лондонской ассамблеи.

Автор фото, The Sunday Mirror Подпись к фото, В прошлом году сам Джонсон принимал участие в рождественской викторине, но правил не нарушал

Отставка Бейли совпала по времени с потоком вопросов к премьер-министру по поводу других вечеринок, которые проходили на Даунинг-стрит и в других правительственных учреждениях в преддверии прошлогоднего Рождества.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Вечеринка, которой не было. Или была?

На прошлой неделе Борис Джонсон уже поручил высокопоставленному госслужащему Саймону Кейсу возглавить расследование всех таких случаев.