Дайджест: новое предостережение против нападения на Украину и призывы вооружить ее для партизанской войны

30 минут назад

Автор фото, EPA

Подобные заявления уже не раз звучали в последние дни и недели, и в четверг мы услышим еще одно: в этот раз лидеры страны Евросоюза соберутся на саммит и предупредят Россию о "высокой цене" в случае агрессии против Украины.

Западные страны с тревогой смотрят на растущую концентрацию российских войск и техники вблизи границы с Украиной; американская и британская разведки считают, что это может быть прелюдией к военному вторжению в соседнюю страну, возможно, уже в начале нового года. Россия отрицает агрессивные намерения, но в то же время в конце прошлой недели выдвинула невыполнимое и тут же отвергнутое требование к НАТО отозвать обещание принять Грузию и Украину в альянс.

Накануне, выступая в Европарламенте, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула: "если Россия предпримет агрессивные действия против Украины, издержки будут тяжелыми, а последствия - серьезными".

Накануне саммита ЕС там же, в Брюсселе, прошел саммит "Восточного партнерства", в котором принимают более или менее активное участие шесть стран: Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова, Украина, а также, чисто символически, - Беларусь (для нее поставили пустое кресло с флагом, но никого из представителей режима Лукашенко на встречу не пригласили). Именно там президент Украины Владимир Зеленский призывал западных союзников ввести болезненные санкции против России до любой эскалации, поскольку, по его мысли, такие действия могут предотвратить возможную агрессию.

Автор фото, Reuters

"Восточное партнерство" - довольно неоднородное объединение. Оно было задумано в ЕС как альтернатива полноправному членству, однако Грузия, Молдова и Украина не скрывают, что желают именно вступить в Евросоюз. Три другие страны к этому не стремятся и вообще все сильнее тяготеют к другим геополитическим полюсам.

Тем временем, в Европарламенте вручили премию имени Андрея Сахарова, присужденную Алексею Навальному. Российский оппозиционер находится в тюрьме по приговору, который правозащитники и западные страны считают политически мотивированным, и за него премию получила его дочь Дарья. Она выступила с яркой речью, в которой заклеймила "прагматизм" в отношениях с диктаторами.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Премия Евросоюза "За свободу мысли" Алексею Навальному

"Это премия Сахарова. Андрей Сахаров был одним из самых непрагматичных людей. Я не понимаю, почему люди, которые от его имени агитируют за прагматичные отношения с диктаторами, не могут открыть книги по истории. Это было бы очень прагматичным шагом. И тогда они бы поняли, что умиротворение диктаторов и тиранов ни разу не сработало", - сказала Дарья Навальная.

Суд в Берлине приговорил к пожизненному заключению россиянина Вадима Красикова, он же Вадим Соколов, за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили летом 2019 года. При этом суд счел доказанной версию следствия, что Красиков действовал при поддержке и по поручению российского государства. Вскоре после этого МИД Германии объявил о высылке двух российских дипломатов. Убийство Хангошвили среди бела дня в центре Берлина привело к новому обострению российско-германских отношений.

Еврокомиссия представила план отказа от ископаемого топлива, в котором заметное место заняло сворачивание импорта газа у "Газпрома". В частности, предлагается ограничить длительность долгосрочных контрактов, которые предпочитает российская монополия, 2049 годом. Проекту уготован трудный путь: чтобы стать законом, инициативу Еврокомиссии должны поддержать депутаты Европарламента и власти 27 стран ЕС.

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Колумнист Washington Post Макс Бут признает, что даже самые болезненные экономические санкции вряд ли способны остановить Владимира Путина, если он в самом деле решил развязать войну против Украины. Но он считает, что есть еще один рычаг воздействия: готовиться к партизанской войне на территории Украины. К ней можно начинать готовиться уже сейчас.

Как признавали в интервью американским СМИ украинские военачальники, хотя украинская армия сегодня объективно сильнее, чем в 2014 году, противостоять мощи российской армии она не сможет и быстро будет разбита. "Но и тогда не все потеряно. Украинские патриоты могли бы сражаться как партизаны против российских оккупантов", - пишет Бут. Он напоминает, что "Украинская повстанческая армия" (УПА, организация с таким же названием признана в РФ экстремистской) сражалась на западе Украины против советских войск вплоть до начала 50-х годов - и это без поддержки из-за рубежа.

Внешняя поддержка - это чуть ли не главный фактор успеха партизанской войны: с партизанским движением в Афганистане, где такая поддержка была, Советский Союз так и не справился, продолжает Бут. При этом население Украины намного больше, чем население Афганистана в 80-е годы.

"Украинскому правительству уже сейчас надо начинать раздавать оружие и, с помощью американских и других западных военных советников, обучать личный состав ведению партизанской войны. Правительство Владимира Зеленского должно даже подготовить склады, туннели и бункеры в лесистых районах, и особенно в Карпатских горах, главном оплоте УПА в 1940-е годы", - советует колумнист.

"Соединенные Штаты и их союзники по НАТО должны дать понять Кремлю, что в случае российской оккупации они продолжат снабжать украинских борцов за свободу мощным оружием, включая противотанковые ракеты "Джавелин" и зенитные ракеты "Стингер", - продолжает автор Washington Post. -Американские официальные лица должны указать, что у Украины протяженная граница - почти 900 миль - с членами НАТО: Румынией, Словакией, Венгрией и Польшей. Пусть попробуют взять под контроль такую границу".

Сайт "Агентство", созданный Романом Баданиным (включен в реестр "иностранных агентов") вместо "Проекта", когда тот был объявлен в России "нежелательной организацией", рассказывает о старшем следователе Александре Чабане, который ведет уголовное дело о госизмене против бывшего журналиста Ивана Сафронова. Он же вел целый ряд других недавних дел о государственной измене, большинство из которых не получили широкой огласки, тем более что почти все их детали обычно засекречиваются.

"Он жестокий человек на должности, которая дает ему большую власть над людьми, оказавшимися под следствием", - цитирует "Агентство" адвоката Илью Новикова, защищавшего норвежца Фруде Берга (его осудили за шпионаж в 2019 году, но вскоре после этого обменяли на двух россиян, осужденных в Литве).

Чабан угрожает подследственным, обманывает их, навязывает им адвокатов по назначению, которые всячески подыгрывают следствию, и ограничивает их общение с адвокатами и родственниками, пишет "Агентство". Все это испытал на себе и Иван Сафронов.

Статья основана преимущественно на рассказах адвокатов, защищающих или уже вынужденно не защищающих Сафронова, а ранее других обвиняемых по делам о госизмене. Некоторые из них, как Иван Павлов, сами стали объектом уголовного дела, были объявлены "иностранным агентом" и оказались вынуждены покинуть Россию.

В четверг апелляционный суд рассмотрит очередную жалобу на продление ареста Ивана Сафронова.

Раз уж зашла речь об иностранных агентах - как звучит то самое предупреждение большими буквами, но по-французски? CETTE COMMUNICATION (CE CONTENU) EST PRODUIT ET (OU) DIFFUSÉ PAR UN MÉDIA ÉTRANGER REMPLISSANT LES FONCTIONS D'AGENT DE L'ÉTRANGER… Дальше можно прочитать в газете Le Monde, если есть подписка. По-французски получается немного короче, чем по-русски - 207 символов вместо 220. Герой статьи, вообще склонный к оптимизму, радуется, что у него нет "Твиттера" с его ограничением в 280 знаков.

Корреспондент Le Monde побывал в городе Белово Кемеровской области (наш корреспондент тоже недавно ездил туда) и нашел там единственного (на данный момент) "иностранного агента" в этом регионе. Его зовут Сергей Пискунов, и он активист "Голоса" ("Голос" тоже "иностранный агент").

Кемеровская область имела репутацию "электорального султаната", как выражаются российские политологи и вслед за ними корреспондент Бенуа Виткин: по официальным данным, явка на выборах здесь регулярно составляла порядка 80% и примерно такой же процент голосовал за партию власти. На региональных выборах в 2018 году Пискунов и пять его товарищей выбрали один участок и пошли туда наблюдать. Явка там оказалась в два раза ниже, чем на соседних участках, а за "Единую Россию" 32%, тогда как по округу в целом - 73%.

А в августе этого года Пискунов получил неожиданный денежный перевод в 950 рублей, от которого невозможно отказаться. Отправителем оказался гражданин Таджикистана, живущий в соседнем городе. Он рассказал Пискунову, что люди, которых он называть не стал, прислали ему 1000 рублей и велели переслать активисту 950. "И вот уже Сергей Пискунов, живущий в двухкомнатной квартире с тещей в деревне Грамотеино и ведущий свою деятельность в "Голосе" на добровольной основе, волшебным образом превратился в "иностранного агента", - пишет Le Monde.

И не он один: 19 сентября тот же статус получили 20 волонтеров "Голоса" по всей России.

Подпись к фото, Белорусские власти объявляли в международный розыск Светлану Тихановскую и Павла Латушко

Белорусские власти уже не раз объявляли политических активистов, живущих за границей в международный розыск по линии Интерпола, часто по ложным обвинениям в банальных бытовых преступлениях. Жертвами этой тактики становились как известные оппозиционеры, вроде Светланы Тихановской или Петра Латушко, до сравнительно малоизвестных. В Беларусь их западные страны, конечно, не выдают, но это создает активистам массу проблем, ограничивает их перемещения, а также позволяет минским спецслужбам получить информацию об их местонахождении и деятельности, пишет Алина Исаченко.

В 1987 году были убиты Венди Нелл и Каролин Пирс. Более 30 лет их убийца оставался на свободе. Дэвида Фуллера удалось поймать только благодаря прорыву в области анализа ДНК.

Новый метод позволяет сравнивать часть ДНК подозреваемого с ДНК его родственников. Сначала круг подозреваемых сузился до 90 человек, а затем полиция нашла и самого Фуллера.

Позже выяснилось, что он продолжать совершать преступления. Он надругался над сотней трупов женщин и детей в моргах.15 декабря суд приговорил Фуллера к пожизненному заключению в тюрьме.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как при помощи анализа ДНК поймали убийцу спустя 30 лет