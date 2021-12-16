Штраф в миллиард за блокировку "Царьграда". Google опять проиграл в российском суде

Ксения Чурманова

Русская служба Би-би-си

21 минуту назад

Автор фото, Ivan Petrov/TASS

Google проиграл в российском суде дело о блокировке YouTube-аккаунта "Царьграда". Доступ к нему был закрыт для исполнения американского санкционного законодательства. Если Google откажется восстановить канал, корпорации грозят огромные штрафы в России. А если восстановит - санкции в США.

Апелляционный суд утвердил апрельское решение Арбитражного суда по делу "Царьграда" против компании Google. Суд потребовал восстановить доступ к YouTube-каналу "Царьграда" и к сервису Google AD Manager для монетизации рекламы.

С 23 декабря за каждый день неисполнения требований суд постановил взыскивать с Google неустойку. Начальный размер - 100 тысяч рублей. В апрельском решении суда говорилось, что сумма неустойки будет увеличиваться в два раза каждую неделю.

Однако 16 декабря суд апелляционной инстанции изменил решение, ограничив верхний предел неустойки одним миллиардом рублей на первые девять месяцев, рассказал Би-би-си адвокат Дмитрий Магоня, представляющий интересы "Царьграда" в этом деле. До изменения решения неустойка могла достигнуть миллиарда рублей уже на 11-й неделе.

Адвокат "Царьграда" называет это решение беспрецедентным для российской судебной практики: подобные штрафы до этого никогда не назначались в таком размере.

По истечении девяти месяцев, если Google не исполнит это решение, неустойка будет начисляться без ограничения предельного размера.

YouTube заблокировал канал TsargradTV в июле 2020 года. В Google объясняли блокировку тем, что компания соблюдает законы о санкциях. С 2014 года бизнесмен Константин Малофеев, которому принадлежит "Царьград", находится в санкционных списках ЕС и США.

Google в этой истории оказался между молотом и наковальней: если компания исполнит решение российского суда, ей грозят санкции в США, в противном случае - огромные штрафы в России.

Почему дело рассматривалось в российском суде?

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Иски "Царьград медиа", который рассматривал Арбитражный суд, были поданы против трех юридических лиц - Google LLC (США, штат Калифорния), Google Ireland Limited (Ирландия) и ООО "Гугл" (Россия).

Корпорация настаивала на том, что такие дела не могут рассматривать российские суды. Любые иски к сервисам Google должны рассматриваться либо в английском, либо в калифорнийском судах.

Российский суд счел иначе. В решении Замоскворецкого суда утверждается, что на официальном сайте Google ООО "Гугл" "указан в качестве офиса Google в России". Это "явно свидетельствует о выполнении ООО "Гугл" функции российского подразделения группы Google LLC". Это, по мнению суда, и дало право рассматривать иск в России. Аналогичная формулировка есть в определении Арбитражного суда.

По словам представителей канала, рассмотрение этого дела в США невозможно, так как из-за санкций Константин Малофеев и "Царьград Медиа" не смогут получить "квалифицированную юридическую помощь" в США: "любая юридическая фирма, осмелившаяся заключить договор с истцом, будет считаться нарушившей санкционное законодательство". Кроме того, Малофеев не сможет участвовать в судебном заседании из-за ограничений на въезд.

Представители канала пытались нанять юристов в Британии и США, но им отказывали, сказал Би-би-и адвокат "Царьграда" Дмитрий Магоня. Юристы в этих странах, по его словам, не могли принять деньги от "Царьграда" за юридические услуги, опасаясь санкций от OFAC (американский санкционный регулятор).

Google несколько раз ходатайствовал об отложении апелляционного заседания. В последний раз в компании просили дать время на то, чтобы изучить разъяснение Верховного суда, на которое ссылались представители "Царьграда".

Это решение Верховный суд вынес 9 декабря 2021 года в рамках другого спора. Он признал, что бизнесмены и компании, находящиеся под санкциями, могут переносить свои судебные споры с иностранными лицами в Россию и запрашивать у российских судов запрет на возбуждение параллельных процессов за рубежом.

Верховный суд России объяснил, что сам факт введения санкций мешает справедливому и беспристрастному рассмотрению спора иностранным судом, поэтому российские граждане из санкционных списков могут обращаться в российский суд.

Кто еще подал иски из-за блокировки "Царьграда"?

Из-за блокировки канала TsargradTV в YouTube против Google были поданы еще четыре иска от зрителей "Царьграда". В октябре 2020 года Сергей Петров и Татьяна Гладышевская потребовали возобновить доступ к каналу, пожаловавшись на то, что им ограничили доступ "к обсуждению интересующих тем с единомышленниками, с которыми было создано сообщество людей, объединенных одними интересами".

Они также заявили, что из-за блокировки канала были нарушены их права на свободу получения информации адрес, свободу слов и вероисповедания.

16 ноября Московский городской суд отклонил апелляционные жалобы Google и оставил без изменения решения Замоскворецкого районного суда по поводу исков Петрова и Гладышевской. Суд потребовал от Google разблокировать с YouTube-канала TsargradTV. Штрафов по этому иску пока не было.

В 2020 году YouTube-канал приносил компании "Царьград ТВ" ежемесячную выручку в 10 тысяч долларов, рассказывал Forbes представитель Константина Малофеева Валерий Рукобратский.

Google исполнит решение суда?

Если Google разблокирует канал "Царьграда", компании грозят иски в США, так как компания нарушит санкционное законодательство США, говорил "Ведомостям" адвокат Ярослав Шицле.

Ведущий юрист проекта "Роскомсвобода" Саркис Дарбинян считает, что Google продолжит "маневрировать между санкционными списками США и собственными коммерческими интересами и той прибылью, которую она может получить на рынке".

В октябре представители Google провели онлайн-переговоры с комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. В соцсетях это событие вызвало неоднозначную реакцию.

"Любая страна для крупной компании - это источник доходов, - отмечала в разговоре с Би-би-си директор по стратегическим проектам российского института исследований интернета Ирина Левова. - Они [Google] заинтересованы в том, чтобы продолжать работать в стране. Наш рынок, конечно, не такой, как Китай, но тоже источник и данных и прибыли".

Похожим образом российские власти требовали разблокировать два немецких канала RT, которые ранее были удалены из YouTube без возможности восстановления за нарушение условий использования сервиса.

В компании поясняли, что каналы были удалены, потому что нарушали условия использования, а именно запрет на публикацию видео в течение семи дней, который выносился за нарушение правил в отношении информации о Covid-19. По данным YouTube, во время недельной приостановки их работы владельцы обходили ограничения, используя другой канал.

16 декабря в RT заявили, что YouTube удалил еще один немецкий канал.

За отказ разблокировать немецкие каналы российские власти угрожали Google штрафами на сумму до 3 млн рублей за "игнорирование предупреждений о нарушении прав россиян в сети" (статья 19.7.10-3 КоАП РФ).

Блокировку "Царьграда" в Google объяснили тем, что компания соблюдает "все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли". "Если мы обнаруживаем, что учетная запись нарушает эти законы, то предпринимаем соответствующие действия", - говорилось в их заявлении.

В Google якобы рассчитывают на то, что американский регулятор позволит компании восстановить доступ к YouTube-каналу "Царьграда". Об этом говорил адвокат юридической фирмы Art de Lex Артур Зурабян, представлявший интересы Гладышевской и Петрова. Google официально это не подтверждал.

Будет ли Google платить штрафы?

Неустойка в размере 1 млрд рублей - беспрецедентный для российской судебной практики штраф за неисполнение судебного решения, отметил адвокат "Царьграда" Дмитрий Магоня.

"Google - это крупнейшая по капитализации компания в мире. Именно поэтому астрент [штраф за невыполнение решения суда - Би-би-си] такой беспрецедентный. Нужно создать условия, при которых Google будет невыгодно уклониться от исполнения судебного решения. Если бы астрент был маленький, Google бы не заметил этого булавочного укола", - сказал адвокат "Царьграда" Магоня.

В корпоративном деле "Царьграда" против Google ответчиком выступает в том числе российское юрлицо ООО "Гугл", поэтому в случае отказа корпорации платить неустойку, которую назначил арбитражный суд, приставы смогут арестовать имущество и счета компании в России, говорит представитель "Царьграда" Дмитрий Магоня.

В случае исков от зрителей, которые рассматривал Замоскворецкий суд, ответчиком была иностранная компания Google LLC. Если дело дойдет до штрафов, принудительно взыскать их в этой ситуации будет сложно - у Google LLC нет официального представительства в России.

Российское юридическое лицо ООО "Гугл" является "дочкой" корпорации, но не официальным представительством. Представительством не может быть самостоятельное юрлицо.

То, что Google LLC является учредителем ООО "Гугл", не делает это ООО филиалом или представительством Google LLC, говорит старший партнер проекта "Сетевые свободы" Станислав Селезнев.

Би-би-си не удалось получить оперативный комментарий от Google. Юристы, представлявшие компанию, не могут давать комментарии СМИ.

В 2022 году по закону "о приземлении" иностранных компаний Google обяжут создать филиал в России, иначе корпорации грозят штрафы и даже блокировка сервисов.

IT-эксперты полагают, что российские власти могут заблокировать любой сервис, будь на то политическая воля. Технические и правовые возможности у них давно есть, говорил Би-би-си Дарбинян из "Роскомсвободы".