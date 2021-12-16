Судья в США оскорбила чернокожего грабителя у своего дома. Теперь от нее требуют уйти в отставку

35 минут назад

Автор фото, KLFY-TV

Судья в американском штате Луизиана ушла в неоплачиваемый отпуск после появления видеозаписи, на которой она оскорбляет чернокожего мужчину, задержанного возле ее дома.

Накануне она принесла извинения за использование недопустимых слов в адрес грабителя, сказав, что той ночью находилась под действием успокоительных средств и ничего не помнит о случившемся.

Инцидент произошел в минувшие выходные. Полиция задержала 59-летнего Роберта Хэнди невдалеке от дома судьи Мишель Одинет в городе Лафайет по подозрению в угоне автомобиля.

Позднее в СМИ появилась запись с мобильного телефона, предположительно сделанная в доме Одинет. На ней несколько человек смотрят записи камер наблюдения, которые запечатлели момент задержания, смеются и громко комментируют их.

Голоса на записи используют расистские оскорбления в адрес задержанного и сравнивают его с тараканом. Кто записал видео и как оно попало в СМИ - неизвестно.

"Понять и простить"

В понедельник журналисты местного издания The Current связались с Мишель Одинет и попросили ее прокомментировать запись. Судья сказала, что в тот момент, когда велась съемка, она находилась под воздействием успокоительного и ничего не помнит.

По ее словам, она стала жертвой вооруженного ограбления (в полиции при этом уточнили, что подозреваемый не был вооружен), глубоко потрясена и с тех пор не может заснуть.

"Я совершенно не помню видеозапись и использованные во время нее оскорбительные выражения. Любой, кто знает меня и моего мужа, понимает, что это противоречит нашему образу жизни. Я глубоко сожалею и прошу вашего прощения и понимания, пока я и моя семья справляемся с эмоциональными последствиями этого вооруженного ограбления", - написала она журналистам.

После появления видеозаписи общественные организации, которые занимаются защитой прав чернокожих, стали требовать отставки Одинет.

Адвокат судьи Дэн Чиолино сообщил в интервью CBS, что один из голосов на видео действительно принадлежал судье и что она использовала оскорбления на расовой почве.

"Она унижена, смущена и сожалеет о том, что сделала", - заявил Чиолино, добавив, что судья уйдет в неоплачиваемый отпуск.