Брюс Спрингстин продал права на всю свою музыку за рекордные 500 млн долларов

38 минут назад

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Американский музыкант Брюс Спрингстин договорился о продаже прав на весь каталог своих песен звукозаписывающей компании Sony Music за 500 млн долларов. Это рекордная сумма сделки в музыкальной индустрии.

По данным американских СМИ, компании переходят права на все мастер-копии песен Спрингстина, а также издательские права.

Всего в каталоге 300 песен, 20 студийных альбомов, включая ставшие легендарными Born To Run, The River и Born In The USA, а также 23 концертные записи.

Брюс Спрингстин - один из самых успешных рок-музыкантов в мире и обладатель 20 премий "Грэмми". Только за прошлый год его музыка принесла доход в размере 15 млн долларов.

72-летний Спрингстин пополнил список музыкантов, которые решили продать права на свое творчество, в том числе из-за падения доходов на фоне пандемии.

Ранее сообщалось о продаже каталогов Боба Дилана, Пола Саймона, Нила Янга, певиц Тины Тернер и Шакиры, групп Blondie и Red Hot Chili Peppers, а также диджея Дэвида Гетты. Наследники Дэвида Боуи и музыкант Стинг находятся в стадии переговоров.

Сделки обеспечивают финансовую стабильность артистам и их наследникам, в то время как правообладатели надеются получить прибыль за счет создания новых потоков дохода через лицензирование музыки для фильмов и телепередач, продажи мерча и создания кавер-версий.

Сколько стоят права на музыку и кто их покупает?

Боб Дилан - $200-450 млн (Universal Music Group)

- $200-450 млн (Universal Music Group) Пол Саймон - $250 млн (Sony Music)

- $250 млн (Sony Music) Нил Янг - $150 млн (инвестфонд Hipgnosis Songs)

- $150 млн (инвестфонд Hipgnosis Songs) Red Hot Chili Peppers - $140 млн (Hipgnosis Songs)

- $140 млн (Hipgnosis Songs) Дэвид Гетта - $100 млн (Warner Music Group)

В качестве покупателей выступают не только звукозаписывающие компании "большой тройки" - Sony, Universal и Warner, но и крупные инвестиционные фонды.

На встрече с инвесторами в мае глава Sony Music Роб Стрингер сообщил, что за последние полгода компания потратила $1,4 млрд на приобретение прав на музыку.

Американские СМИ ожидают, что сделка между Спрингстином и Sony Music будет закрыта в ближайшие дни.