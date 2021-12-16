"Спасти жизни" или "разделить общество". Госдума в первом чтении одобрила ковидные QR-коды

48 минут назад

Автор фото, Duma.gov.ru

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о коронавирусных QR-кодах в общественных местах. Перед депутатами выступила вице-премьера Татьяна Голикова, а коммунисты устроили в зале заседаний акцию протеста.

За законопроект проголосовали 329 депутатов, против - 87, еще один воздержался.

Еще до начала рассмотрения вопроса в Годсуме начался скандал. Несколько депутатов от КПРФ развернули плакат против введения QR-кодов, и это очень не понравилось спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Он стал кричать на коллег и требовал убрать плакаты, ссылаясь на регламент Думы, который запрещает подобные акции. Коммунисты с мест кричали, что плакаты заседанию не мешают.

Автор фото, telegram/obuhovpro

Наконец, другой депутат (его не было видно на трансляции) взял слово: "Зачем вы их уговариваете, Вячеслав Викторович? Здесь есть состав преступления - экстремизм. Предлагаю такое заявление от всех сделать". В зале послышались аплодисменты.

"Да, пускай объясняются в другом месте", - согласился Володин и предложил зафиксировать "нарушения закона".

В дальнейшем обсуждение законопроекта свелось к вопросу - поможет ли он справиться в пандемией или разобщит и разделит общество на сторонников и противников вакцинации.

Не QR-код, а сертификат безопасности

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

После этого в зал пригласили вице-премьера Татьяну Голикову, которая презентовала законопроект. Она рассказала про быстрое распространение нового варианта коронавируса "Омикрон" и что правительство предлагает рамочный законопроект, который регулирует посещение общественных мест во время пандемии.

Голикова заявила, что этот законопроект "не вводит никаких QR-кодов, и речь не о них, а об общем документе", в котором будет перечислено, болел ли человек ковидом, сделал ли прививку или получил отвод от нее. По ее словам, QR-код не сохраняет личные данные и не передает данные человека куда-либо.

"Наша цель одна - сохранение жизни и здоровья наших граждан", - заключила Голикова.

Далее слово взял депутат от "Единой России" Василий Пискарев. Он заявил, что против санитарных мер в России развязана информационная война. Он привел пример, что из большого числа обращений, которые поступили в общественную палату, только 46% оказались отправлены с реальных адресов.

"Ряд организаций, выступающих против этого законопроекта, подпитываются финансами из-за рубежа. Может это совпадение, а может и нет", - сказал Пискарев.

Он добавил, что введение ограничений на посещение общественных мест во время пандемии не нарушает конвенцию о правах человека. "По мнению научного, экспертного и медицинского сообщества, необходимо законодательно определить защитные меры против пандемии по всей стране", - закончил Пискарев.

Далее депутаты стали задавать Голиковой вопросы. Борис Чернышев от ЛДПР спросил, будет ли действовать QR-код после укола первым компонентом вакцины. Вице-премьер ответила, что сертификат будут давать только после полной вакцинации, а до этого можно было бы сделать ПЦР-тест.

Оксана Дмитриева от "Партии Роста" спросила, можно ли будет получить QR-код на основе теста на антитела. Голикова заявила, что граждане, которые переболели ковидом, не обращаясь в медицинские организации, смогут сдать тесты на антитела и получить сертификат. В случае, если у них был положительный ПЦР-тест, полученный после 1 января 2021 года, при наличии антител сертификат им будет выдан на год, а если ПЦР-теста не было, то на полгода.

"При этом мы не будем мерить эти антитела с точки зрения их количества. Мы будем получать только результат да или нет", - сказала вице-премьер, добавив, что сегодня нет научных доказательств по необходимому уровню антител для защиты от заболевания.

В КПРФ спросили про осложнения от прививок, на что Голикова ответила, что статистики за 2021 год еще нет, но за прошлый год смертей от вакцинации не было выявлено. Выплаты после осложнений от прививки в прошлом году получили 27 человек, сказала Голикова. На другой вопрос о возможных отводах от прививок она ответила, что тут невозможно выработать единый стандарт, поскольку состояние здоровья каждого человека индивидуально.

Далее с критикой законопроекта выступили представители фракций. Коммунист Алексей Куринный заявил, что проблема с эпидемией в России заключается не в недостаточной вакцинации, а в недофинансировании медицины и отсутствии надлежащего лечения ковида.

"Способен ли QR-код повлиять на смертность и заболеваемость? На заболеваемость почти нет - об этом говорят последние исследования европейских стран. Вакцинированный человек может быть переносчиком болезни, но обладателей QR-кодов законопроект объявляет безопасными", - заявил Куринный.

Он добавил, что фракция КПРФ поддерживает вакцинацию, но только добровольную: "А в этой связи QR-коды направлены на принуждение граждан к вакцинации и к последующему тотальному надзору за гражданами". По его словам, миллионы россиян выступили против этого закона, и нужно прислушиваться к их мнению.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем выступлении раскритиковал позицию КПРФ и предложил лишить госфинансирования фракции, которые будут голосовать против законопроекта.

Лидер "эсеров" Сергей Миронов, как и коммунисты, заявил, что его фракция поддерживает только добровольную вакцинацию. "Сейчас предлагаются меры, которые разделят наших граждан на правильных и неправильных. Этот законопроект будет принят голосами "Единой России", но хочется верить в чудеса перед Новым годом, что до второго чтения он не дойдет", - сказал Миронов.

"Мы власть представительная, мы представляем наших граждан. И вы все не можете не знать позицию наших граждан", - заключил он и сказал, что его фракция будет голосовать против.

О добровольности вакцинации говорила и Сардана Авксентьева, депутат от "Новых людей": "Какой смысл делить людей на вакцинированных и невакцинированных, когда уже понятно, что и те, и другие могут болеть без симптомов? А мне и многим вакцинированным никакие особые привилегии не нужны".

Она также выразила опасения насчет того, что законопроект наделяет регионы правом самим определять санитарные ограничения для борьбы с ковидом: "Мы понимаем, как реализуются законы на земле. Регионы начнут выслуживаться перед Москвой и будут, опережая друг друга, вводить ограничения". Она говорила и о том, что из-за будущих ограничений пострадает малый и средний бизнес: "Еще полмиллиона минимум людей могут лишиться работы. Почему никто не несет ответственность за эти хаотичные решения?"

"Мы сейчас можем создать очень опасный прецедент. Нагнетание страха смерти, страх смерти не может лишать нас разума. Пожалуйста, думайте о своих избирателях, нажимая кнопку", - закончила Сардана.

Последним выступал единоросс Дмитрий Хубезов, который назвал законопроект "единственно правильным решением", а саму пандемию - "войной".

"Этот законопроект - это закон о всеобщей мобилизации, нужен общий иммунитет. Неужели вы не понимаете, коллеги, что вы втыкаете нож в спину нашим врачам?" - обращался он к депутатам, которые не поддерживают законопроект.

В своем выступлении он негодовал, что люди перестали доверять мнению врачей и ведущих российских экспертов, которые настаивают на необходимости вакцинации: "Для меня дико, почему люди выступают против того, что спасает жизнь. Не могу понять: как, имея лучшую вакцину в мире, можно выступать против нее?"

И вслед за Голиковой повторил, что этот законопроект - не о QR-кодах, а о "сертификатах безопасности".

"Не законы разделяют людей, а вот такие выступления", - поддержал Хубезова другой единоросс Василий Пискарев, кивая в сторону КПРФ.

Сертификат вакцинированного существует уже не один десяток лет, но до этого на него никто внимания не обращал, прояснила в заключение Голикова. QR-код, сказала она, - это просто технологическая форма сертификата, чтобы избежать подделок.

Во время рассмотрения законопроекта у стен Госдумы стояли несколько десятков человек, которые выступают против "кьюаркодизации".

Законопроекты о применении россиянами QR-кодов, свидетельствующих о прохождении вакцинации или перенесенной болезни, были внесены в Госдуму правительством 12 ноября. Один законопроект касался использования QR-кодов в местах проведения массовых мероприятий, музеях, театрах, кафе и магазинах, а второй - на транспорте (в поездах и самолетах).

Спустя месяц власти объявили, что не будут пока рассматривать законопроект об использовании QR-кодов на транспорте. Как объяснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, это результат "диалога Государственной Думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан". 15 декабря о том, что введение QR-кодов на транспорте перед новогодними праздниками создаст много проблем для людей, заявил президент Владимир Путин.

Еще до голосования Госдума предложила регионам обсудить законопроект о QR-кодах, после чего подавляющее большинство региональных парламентов одобрило их введение, не дожидаясь итогов общественного обсуждения. Во многих российских регионах QR-коды уже действуют.