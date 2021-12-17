В Петербурге начался суд над депутатом Максимом Резником. Что нужно знать о его деле

час назад

Автор фото, Andrei Gryaznov/TASS

В Петербурге началось рассмотрение по существу дела бывшего депутата заксобрания Максима Резника, обвиняемого в покупке наркотиков без цели сбыта. Резник, который не смог участвовать в выборах из-за домашнего ареста, вину не признает и называет дело политическим.

Дело рассматривает Октябрьский районный суд Петербурга. "Резник обвиняется в том, что незаконно приобрел без цели сбыта наркотическое вещество каннабис (марихуана) массой 18,2 грамма, что является значительным размером", - заявила представитель гособвинения на судебном заседании в пятницу.

Сторона обвинения также заявила, что Резник, по версии следствия, хранил вещество у себя, а 9 марта 2021 года выложил его в квартире у своего дальнего родственника Ивана Дорофеева, когда у того проходил обыск, передает РИА Новости.

Также в суде выступил свидетель Игорь Мальцев, который был понятым при обыске. Он заявил, что видел, как Резник якобы выложил из своей сумки на стол в квартире Дорофеева две баночки, в одной из которых, предположительно, был каннабис.

Сам бывший депутат в суде заявил, что суть предъявленного обвинения ему не понятна, и назвал дело политическим.

"Наша задача здесь состоит не в том, чтобы добиться справедливости, а в том, чтобы доказать, что это дело шито белыми нитками и является частью политического заказа", - заявил он.

Депутату предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 228 УК РФ (покупка наркотиков без цели сбыта). По этой статье ему грозит до трех лет лишения свободы.

В чем обвиняют Резника

В начале марта в отношении дальнего родственника Резника, художника Ивана Дорофеева, возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков).

9 марта у Дорофеева прошел обыск, в ходе которого следователи нашли гроубокс с растениями, похожими на марихуану, и две банки из-под жевательных конфет с запрещенными веществами. При этом силовики приехали в квартиру Дорофеева в тот момент, когда туда зашел Резник.

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Ряд интернет-СМИ, которые принято связывать с именем петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, опубликовали видео, на котором Дорофеев говорит: "Эти две штуки [банки из-под жевательных конфет] принес Макс". Мать Дорофеева и родственница супруги Резника заявляла, что в СИЗО следователи давили на ее сына и добивались от него показаний против депутата.

В апреле Резника допросили по делу в качестве свидетеля, а в июне - вскоре после объявления выборов в городской парламент, в которых он планировал участвовать, - задержали и заключили под домашний арест.

Резник известен как публичный критик губернатора Петербурга Александра Беглова и сторонник Алексея Навального. В законодательном собрании Петербурга он заседал с 2011 года и связывал уголовное дело со своими планами переизбираться.