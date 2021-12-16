Госдума одобрила введение Fan ID на фоне протестов болельщиков. В чем суть проблемы?

час назад

Автор фото, Artyom Korotayev/TASS Подпись к фото, В 2017 году во время матча тульского "Арсенала" со "Спартаком" фанаты московского клуба выбежали на поле и порвали сетку ворот - "Спартак" тогда проиграл со счетом 0:3

Правительственный законопроект о введении паспортов болельщика (Fan ID) в четверг прошел в Госдуме второе, ключевое чтение. В случае принятия закон вступит в силу с 1 июня 2022 года. Что даст Fan ID и с чем не согласны болельщики?

Законопроект вводит понятие "персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования" - электронный документ для идентификации зрителя, участника или организатора турнира.

Это необходимо для "обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и порядка", говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Направить заявление на оформление паспорта болельщика можно будет через портал госуслуг. Получивший отказ по той или иной причине на стадион не попадет.

Второе чтение в Госдуме законопроект прошел вскоре после скандала, связанного с массовым задержанием фанатов на стадионе ЦСКА. В ответ на действия полиции болельщики устраивали акции протеста и выражали несогласие с законопроектом.

Благо для болельщиков?

Авторы инициативы ссылаются на опыт проведения в России Олимпийских игр 2014 года в Сочи (тогда впервые была опробована система Fan ID), а затем Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018-м.

Российские власти подавали эту идею как благо для болельщиков. Во-первых, обладатель Fan-ID мог быстрее попадать на спортивное мероприятие - без дополнительных проверок. "Паспорт болельщика (FAN ID) является частью системы идентификации футбольных болельщиков. В совокупности с входным билетом FAN ID обеспечивает всем зрителям комфортный и быстрый проход на стадион", - говорится в описании на сайте министерства цифрового развития и связи России.

Во-вторых, паспорт болельщика обладал добавленной стоимостью - он работал как проездной билет на общественном транспорте в день игры, а также на междугороднем сообщении, если матчи проводились в разных городах. В третьих, иностранцы, получив Fan-ID и купив билеты на игру, могли въехать в Россию без визы.

В случае же с рассматриваемым Госдумой законопроектом ни о каких льготах и послаблениях для фанатов речь пока не идет. В нем сказано, что продажа билетов на соревнования (какие именно, определит правительство) будет осуществляться только "при наличии действующей персонифицированной карты и соблюдении порядка идентификации и аутентификации".

Основаниями для отказа в оформлении Fan ID может стать информация о том, что болельщик или участник турнира ранее нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии, в том числе за пределами России, а также данные "о намерении совершить соответствующие противоправные деяния".

Возможно, это далеко не полный перечень оснований для отказа.

За и против

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В конце ноября российские болельщики снова вспомнили о планах правительства и выступили против принятия закона о Fan ID. Поводом стали события на московском стадионе ЦСКА во время и после матча с петербургским "Зенитом".

Проигрывая со счетом 0:2, фанаты столичного клуба начали массово использовать пиротехнику, из-за чего футбольное поле накрыл густой дым. Еще более массовыми оказались задержания - СМИ сообщали, что полиция задержала около 400 человек. Часть болельщиков более трех часов не могла покинуть трибуны.

Использование файеров осудило и руководство ЦСКА, и первое публичное заявление клуба обидело наиболее радикально настроенных болельщиков. Позже гендиректор ЦСКА Роман Бабаев извинился перед болельщиками. "Произошла такая беспрецедентная ситуация. Недопустимо, чтобы невиновные люди задерживались", - заявил он.

В следующем туре российского чемпионата наиболее активные болельщики разных российских клубов устроили акцию протеста - они покидали трибуны на определенной минуте матча, стремясь привлечь внимание к тому, как полиция обошлась с фанатами ЦСКА. А до этого на трибунах поднимали баннеры против законопроекта о Fan ID.

Об участии в этой акции заявляли болельщики "Спартака", "Локомотива", "Динамо", "Крыльев Советов" и "Урала".

В спортивной среде - особенно среди поклонников футбола - идею Fan ID воспринимают неоднозначно. Журналист и блогер Василий Уткин считает самой серьезной проблемой паспорта болельщика то, что его введение делает невозможным спонтанный поход на футбол.

"У нас в городах пяти есть команды, на которые с удовольствием приехали бы посмотреть из других краев. Многие люди хотели бы когда-нибудь в жизни оказаться на "Спартаке", например. А если для этого придется оформлять специальный документ, да еще и на всю семью, - цитирует его Sports.ru. - Это же очень серьезная проблема".

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков, напротив, считает, что введение Fan ID может принести дополнительные бонусы и удобства тем же болельщикам.

"Задача - создать доступную и комфортную среду болельщикам. Нет никаких попыток усилить давление прежде всего на фанатскую среду. Мы прекрасно видим, что происходит массовая цифровизация разных сфер. Проект находится в русле этой задачи. Станет ли это обременением для болельщиков? Нам бы этого не хотелось", - цитировало Дюкова издание "Чемпионат".

Наиболее же принципиальные противники идеи введения паспорта болельщика негодуют и предупреждают, что посещаемость стадионов в случае принятия закона резко снизится.

Глава думского комитета по спорту Дмитрий Свищев заявил, что закон на заполняемости спортивных арен не отразится.

"Многие хотят ходить на стадион семьями, но не хотят подвергать их опасности или быть свидетелем безумства хулиганов, - сказал он в четверг РИА Новости. - Дополнительные меры безопасности еще никому не доставили неудобства".