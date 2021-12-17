Сокуров извинился перед СПЧ за выступление на встрече с Путиным и пожаловался на угрозы из Чечни

час назад

Автор фото, Alexei Druzhinin/TASS

Режиссер и член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Александр Сокуров написал обращение другим членам СПЧ, в котором извинился за свое выступление на встрече с Владимиром Путиным.

"Вижу, какое возмущение вызвало мое поведение в национальной прессе и административно-силовой среде. Уверен, что у вас много неприятностей в администрации президента. Искренне сожалею об этом", - цитирует РБК обращение режиссера на имя главы СПЧ Валерия Фадеева, разосланное членам Совета.

Сокуров добавил, что его друзья рассказывают ему об оскорбительных высказываниях из "чеченского сектора": "И знаю - никто в стране не будет защищать честь и достоинство члена президентского совета. [...] Мои друзья предупреждают о грозящей опасности моей жизни. Единственной гарантией моей жизни может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязке", - заявил режиссер.

Член Совета по правам человека Александр Брод рассказал, что это не первое подобное письмо от Сокурова.

"До этого он писал членам Комиссии СПЧ по политическим правам, которую возглавляет Николай Сванидзе, я тоже являюсь её членом. Но в письмах членам Комиссии Сокуров об угрозе жизни не сообщал. Если кто-то угрожал Александру Николаевичу лично, конечно, нужно с этим разбираться", - сказал Брод.

"Чувствуется, что он очень переживает из-за того, что его выступление не так поняли, что оно вызвало в том числе негативные отклики в интернете и в публичном пространстве", - пояснил он.

"Он имеет право на собственное мнение. С ним можно соглашаться или нет, спорить, но пора перестать травить мастера, тем более писать на него доносы в Следственный комитет и угрожать", - добавил Брод. По его мнению, авторам обращений в Следственный комитет и генпрокуратуру относительно выступления Сокурова стоит отозвать их, чтобы снять градус напряжения.

Сам Сокуров подтвердил РИА Новости, что действительно отправил членам СПЧ письмо, но комментировать его содержание отказался: "Я написал письмо главе СПЧ и в Совет по правам человека, но сделал это не для прессы. Я не могу это комментировать".

Чеченские власти заявление Сокурова пока также не комментировали.

Выступление Сокурова

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Александр Сокуров и президент России Владимир Путин неделю назад вступили в оживленную дискуссию на заседании президентского совета по правам человека (СПЧ) после предложения режиссера "отпустить" российские территории, которые не хотят жить по федеральным правилам и законам.

"Конечно, большая проблема - то, что происходит на Северном Кавказе. Политическая, культурная, эмоциональная, экономическая проблемы. При советской власти в республиках нервничали, засилье русских - нет возможности развиваться. Сейчас русских там почти нет", - заявил Сокуров.

Выступление режиссера вызвало раздражение президента, а впоследствии огромную волну критики.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Сокуров "очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы".

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем в Telegram-канале предложил компетентным органам дать правовую оценку словам Сокурова о северокавказских республиках.

Парламент Чечни в результате действительно направил обращения в связи со словами Сокурова в генпрокуратуру и Следственный комитет.