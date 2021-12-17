Запад осуждает приговоры по “делу Тихановского”; главы ЦИК Лидия Ермошина ушла в отставку. Главное в Беларуси за неделю

Алина Исаченко

Русская служба Би-би-си, Лондон

21 минуту назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, По "делу Тихановского" проходили шесть человек, включая гражданина России Дмитрия Попова

Запад осуждает вынесение приговоров по "делу Тихановского"; руководившая ЦИК четверть века Лидия Ермошина неожиданно ушла в отставку; Минск вводит уголовную ответственность за призывы к санкциям; Александр Лукашенко ликвидировал все "вражеские" НКО. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных событиях недели в Беларуси.

94 года фигурантам "дела Тихановского"

Суд в Гомеле приговорил блогера и оппозиционера Сергея Тихановского к 18 годам колонии. Генпрокуратура заявила, что обжалует это решение как "чересчур мягкое".

Приговор Тихановскому стал одним из наиболее жестких за все время с начала протестов - ранее экс-кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико получил 14 лет колонии, лидер уличных демонстраций Мария Колесникова - 11 лет.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Светлана Тихановская заявила, что будет бороться за освобождение своего супруга, "который стал лидером для миллионов белорусов"

"Боже... Мне 71 год! Я не доживу, я не увижу сына!" - отреагировала на решение суда мать Сергея Тихановского, Софья Ефремовна. Светлана Тихановская заявила, что продолжит бороться за освобождение человека, "которого люблю и который стал лидером для миллионов белорусов".

В рамках этого дела баллотировавшийся на пост президента в 2010 году политик Николай Статкевич получил 14 лет колонии, блогер Игорь Лосик - 15 лет, член инициативной группы по выдвижению Светланы Тихановской на президентские выборы Артем Саков - 16 лет, модератор соцсетей проекта "Страна для жизни" Дмитрий Попов - 16 лет и блогер Владимир Цыганович - 15 лет колонии.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Сергей Тихановский получил самый большой срок среди всех фигурантов дела - 18 лет колонии строгого режима

Западные лидеры жестко осудили эти приговоры. Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала вынесенные сроки "скандальными" и потребовала немедленного освобождения всех политзаключенных, Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что решение суда "политически-мотивированное".

Президент Польши Анджей Дуда выразил солидарность со всеми политзаключенными у себя в "Твиттере" на белорусском языке.

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"Я впечатлен смелостью белорусок и белорусов, борьба которых напоминает нашу борьбу с коммунистическим режимом", - сказал Дуда.

МИД и посольство России внимательно следят за ситуацией с россиянином Дмитрием Поповым, приговоренным к 16 годам колонии. Об этом рассказала "Дождю" представитель МИД Мария Захарова, добавив, что сотрудники посольства в Минске "неоднократно" посещали Попова в СИЗО, а также "поддерживают постоянный контакт с его адвокатом".

Сам Попов написал письмо своей сестре, в котором просил Владимира Путина лишить его гражданства из-за отсутствия поддержки со стороны России.

Сразу после оглашения приговора в соцсетях появилось видеообращение супруги Игоря Лосика Дарьи к Александру Лукашенко. Дарья Лосик пригласила его на разговор.

"Каково это - пережить две голодовки мужа, узнать, что он пытался покончить с собой прямо на глазах у одного из ваших так называемых следователей, - говорила Дарья Лосик. - Как это, когда тебя помещают в камеру с психически нездоровыми людьми, и каково это - узнать, что психолог СИЗО №3 города Гомеля подталкивает твоего мужа на новую попытку суицида".

"Выбор места и времени я оставляю за вами. Убегать и прятаться за границей я не собираюсь. Докажите мне, что вы не трус. Жду приглашения", - подытожила Дарья Лосик.

На следующий день после оглашения приговора Дарья Лосик сообщила, что узнав решение суда, Игорь Лосик держался бодро, но потом погрустнел.

"Когда нас собирались выводить из помещения, где оглашали приговор, Игорь сказал, что в материалах дела было написано, что он руководил августовскими протестами, находясь в камере СИЗО-1 в Минске. Кому такое могло прийти в голову?" - рассказала она, добавив, что материалы дела "были написаны в бреду".

Лукашенко отправил в отставку главу ЦИК Лидию Ермошину

На этой неделе Александр Лукашенко отправил в отставку главу ЦИК Лидию Ермошину, проработавшую на этом посту 25 лет. Под руководством Ермошиной в Беларуси прошли два референдума, двое парламентских и пять президентских выборов, на которых Лукашенко одерживал. Европа и США перестали признавать эти выборы легитимными еще в 2000-е.

Белорусские политологи предполагают, что неожиданная отставка является попыткой вернуть доверие к ЦИК перед голосованием к поправкам в Конституцию. Оно запланировано на начало следующего года.

"Если электоральную кампанию будет обеспечивать Центральная избирательная комиссия с таким низким рейтингом доверия, то ее легитимность будет тоже низкой, президентские выборы это ярко показали," - говорил "Дождю" политолог Виктор Кабалевич.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Под руководством Ермошиной в Беларуси прошли пять президентских выборов, на них побеждал только Александр Лукашенко

"За 25 лет была отработана такая система, которая в любой момент дает нужные результаты, причем процесс реального голосования людей и те цифры, которые дает Центральная избирательная комиссия - это две параллельные реальности, которые никак не пересекаются. И во главе этого процесса стояла Лидия Ермошина", - говорит Кабалевич.

Главой Центризбиркома назначен экс-министр образования Игорь Карпенко. Однако по словам аналитика Артема Шрайбмана, новые перестановки мало что изменят.

"Экс-лидер компартии Игорь Карпенко как замглавы Мингорисполкома организовывал нужные результаты на выборах в столице, как министр образования - отлично справлялся с упаковкой учителями и директорами тысяч избиркомов, а после 2020-го - с чистками системы от нелояльных". - написал Шрайбман у себя в телеграм-канале.

Беларусь будет давать до 12 лет колонии за призывы к санкциям

Александр Лукашенко одобрил уголовную ответственность за призывы к санкциям. Таким образом власти хотят противодействовать "угрозе национальной безопасности со стороны деструктивных сил".

Так, за обращения к зарубежным организациям будет грозить до 10 лет колонии, к частным лицам - до шести лет. Максимальная ответственность за подобные призывы - до 12 лет тюрьмы.

Напомним, что в ноябре ЕС и США ввели новый пакет санкций в отношении Беларуси. Именно к такой мере воздействия на режим призывает штаб Светланы Тихановской.

Лукашенко ликвидировал все "предательские" НКО

Александр Лукашенко заявил о ликвидации всех НКО, которые финансировались из-за рубежа и пытались, по его словам, совершить переворот в Беларуси.

"Предателям прощать нельзя. Тем, кто пытался перевернуть страну и сдать ее "туда", никакого прощения не будет. Мы их видим и выявляем десятками, а то и сотнями", - отметил Лукашенко во время совещания с правительством.

Он также подчеркнул, что ликвидированные организации - которые, по его словам, "взвыли и просятся обратно", никогда не будут восстановлены.

С начала массовых акций протестов в Беларуси были ликвидированы десятки организаций, включая оператора грантов для общественных организаций - медиаплатформу "Имена", белорусский ПЕН-центр, правозащитные группы Human Constanta и Youth Labor Rights.

Уголовное дело за фотографию в нацистской форме десятилетней давности

В Речице возбудили уголовное дело о разжигании вражды за фотографию в нацистской форме 10-летней давности.

По версии следствия, 54-летний Владимир Прядкин разместил на странице в "Вконтакте" фотографию себя в форме немецкого офицера, которая была сделана во время съемок художественного фильма под Москвой.

Помимо этого, Прядкин якобы оставлял хвалебные комментарии о Гитлере в "Одноклассниках".

По статье о разжигании расовой и национальной розни ему грозит до пяти лет колонии.

30 марта этого года в Беларуси по такой же статье был задержан известный художник Алесь Пушкин - его обвиняют в реабилитации нацизма из-за написанного им портрета Евгена Жихаря - бойца послевоенного антисоветского подполья.

Против Павла Латушко возбудили еще одно уголовное дело

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко попадал в международный розыск по инициативе властей страны

Генпрокуратура возбудила очередное уголовное дело против руководителя Народного антикризисного управления (НАУ) Павла Латушко. На этот раз его обвиняют в превышении служебных полномочий на посту главы министерства культуры - он занимал эту должность с 2009 по 2012 год.

По версии следствия, Латушко умышленно дал "выходящее за пределы его полномочий указание подчиненным сотрудникам о включении их в тематический план производства фильмов на 2012−2013 годы", что нанесло ущерб государству.

Против Латушко возбуждено уже пять уголовных дел, включая заговор с целью захвата власти. Ранее Минск объявлял руководителя НАУ в международный розыск, но получил отказ.

Задержан еще один сотрудник компании EPAM

В Минске задержан бизнес-аналитик компании EPAM Денис Насуро. Видео с его "признательными показаниями" опубликовал телеграм-канал ГУБОП. Там Насуро сказал, что участвовал в протестах 2020 года и был подписан на запрещенные телеграм-каналы.

Автор фото, Screenshot GUBOP Подпись к фото, Денис Насуро признался, что участвовал в протестах 2020 года и был подписан на запрещенные телеграм-каналы.

В качестве "доказательной базы" ГУБОП опубликовал фотографию ноутбука с наклеенным на него стикером красно-белого цвета.

В сентябре 2021 года в своей квартире был застрелен силовиками IT-специалист из компании EPAM Андрей Зельцер. Во время перестрелки был также убит сотрудник КГБ, власти обвинили в этом Зельцера.