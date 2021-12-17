Москва передала США проект договора о нерасширении НАТО на восток. Украина упоминается отдельно

54 минуты назад

Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS

Российский МИД России опубликовал проект соглашений с США и странами НАТО об обеспечении безопасности России и стран-членов альянса. Ключевая мысль - юридически закрепить отказ НАТО от дальнейшего расширения на восток и присоединения к альянсу Украины. Киев, как и власти стремящейся в альянс Грузии, считает такие требования неприемлемыми.

Из сообщения, опубликованного на сайте министерства, следует, что проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов НАТО были переданы помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид два дня назад, когда она была в Москве.

Вашингтон направил Донфрид в российскую столицу после переговоров, которые провели президенты Джо Байден и Владимир Путин в режиме видеоконференции 7 декабря. Главной темой их разговора стала Украина. С октября западные СМИ со ссылкой на американскую разведку сообщают об угрозе российского вторжения на украинскую территорию.

Москва отрицает наличие такой угрозы, а перемещение войск у границ Украины называла своим суверенным правом. При этом Путин еще 18 ноября на заседании коллегии МИД, комментируя опасения по поводу возможного вторжения, заговорил о гарантиях со стороны НАТО. Согласно его замыслу, они должны ограничить расширение альянса на восток.

Чего требовал Путин

"Известное напряжение", возникшее из-за угрозы вторжения, Путин на заседании коллегии МИД попросил сохранить "как можно больше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт".

Кроме того, он поручил министру иностранных дел Сергею Лаврову "ставить вопрос о том, чтобы добиваться предоставления России серьезных долгосрочных гарантий обеспечения нашей безопасности на этом направлении".

Путин вернулся к этой теме 1 декабря, когда послы вручали ему верительные грамоты в Кремле, пообещав "настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия".

МИД выполнил поручение Путина и неделю назад, 10 декабря, опубликовал пресс-релиз (сейчас он недоступен - ошибка 404), самым заметным моментом в котором стало предложение дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 году - о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО".

"...Как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других", - цитировало предложение МИД России РИА Новости.

Кроме того, МИД предложил потребовать правовых гарантий, исключающих "дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих нам систем оружия на западных рубежах России". А также гарантировать, что США и другие члены НАТО не будут размещать ударные системы вооружений, создающие угрозу России, на территории соседних с ней стран, как входящих, так и не входящих в НАТО.

Чего теперь Москва требует от НАТО

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В среду, как следует из нового сообщения российского дипломатического ведомства, помощнику госсекретаря США был передан проект соглашений с Вашингтоном и странами НАТО аналогичного содержания.

В проекте прямо сказано, что страны НАТО "принимают обязательства", исключающие дальнейшее расширение альянса, в том числе присоединение Украины, а также других государств. Это шестая статья документа.

Кроме того, государства-члены НАТО должны отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, говорится в седьмой статье.

В четвертой статье проекта соглашения с НАТО сказано, что Москва и страны, которые были членами альянса по состоянию на 27 мая 1997 года, не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории других государств Европы "в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года".

Что готова гарантировать Россия

В свою очередь Россия (как и другие участники предложенного соглашения) не будет проводить развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования "в районах, из которых они способны поражать цели на территории других участников", сказано в пятой статье проекта.

Кроме того, "в целях исключения возникновения инцидентов" Москва готова отказаться от военных учений и "других мероприятий военной деятельности свыше бригадного уровня" в полосе "согласованной ширины и конфигурации" с каждой стороны от линии границы России и стран, состоящих с ней в военном союзе, сказано в седьмой статье проекта.

Западные страны и Украина пока не отреагировали на опубликованный МИД России проект.

Неделю назад после первого заявления российского министерства о гарантиях нерасширения НАТО генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг требования Москвы.

"Вопрос об отношениях НАТО с Украиной будут решать только 30 членов альянса и Украина - и никто другой, - заявил он. - Мы не можем согласиться с российскими попытками воссоздать систему, при которой большие влиятельные страны, такие как Россия, имеют сферы влияния, где у них есть право контроля или решения, что должны делать другие".

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявлял, что во время переговоров Байден не давал Путину каких-либо обещаний относительно украинского членства в НАТО. "Он остается верным постулату о том, что страны мира могут самостоятельно определять, с кем им объединяться", - говорил Салливан.

"Так дела в дипломатии обычно не делаются"

Россия заранее предупредила США, что документы будут опубликованы в пятницу, пишет "Коммерсант", ссылаясь на свои источники. Собеседники издания "в госструктурах США" при этом выразили недоумение в связи с тем, что российская сторона решила так быстро обнародовать документы, переданные американской стороне лишь два дня назад.

"Так дела в дипломатии обычно не делаются", - заявил один из американских собеседников "Коммерсанта".

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлую пятницу сетовал на то, что на пути страны в НАТО стоит "шлагбаум". "Мы продолжаем свой путь в НАТО. Мы идем, а там шлагбаум. Мы видим это или нет? Или нам все равно? Давайте обойдем шлагбаум? Но не выходит обойти", - говорил Зеленский в интервью телеканалу "1+1".

МИД Грузии в субботу назвал неприемлемым заявление внешнеполитического ведомства России о необходимости дезавуирования решения бухарестского саммита 2008 года о том, что Грузия и Украина станут членами НАТО.

Украина считает вступление в НАТО и ЕС своими стратегическими задачами - в 2019 году это было закреплено в украинской конституции.