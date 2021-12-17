Дайджест: наступление "Омикрона" и новый тревожный звонок для Бориса Джонсона

27 минут назад

Автор фото, Reuters

Новая волна заражений Covid-19 в Великобритании начала приводить к новым ограничениям. В четверг власти Франции запретили въезд из Великобритании без "убедительной причины"; туристические поездки под это определение не подойдут. Тем, что все же сможет въехать, нужно будет соблюдать карантин, как минимум до получения отрицательного результата ПЦР-теста.

А вечером правительство Уэльса, самостоятельно определяющее политику борьбы с коронавирусом на своей территории, ввело целый ряд ограничений: во всех учреждениях там вводится физическое дистанцирование в два метра, а ночные клубы закроются после Рождества (с 26 декабря), то есть в новогоднюю ночь они работать тоже не смогут. В Англии клубы работают, правда, теперь туда пускают только с QR-кодами, которые можно получить после полного курса вакцинации или отрицательного теста.

В четверг Соединенное Королевство второй день подряд побило собственный рекорд числа заражений с начала пандемии: 88736 случаев. Это связывается с распространением нового варианта "Омикрон", который способен инфицировать многих вакцинированных и переболевших, а также с продолжением циркуляции преобладавшего до этого варианта "Дельта".

Власти форсируют ревакцинацию: исследования показывают, что бустерная вакцина усиливает иммунитет против нового варианта. 745 тысяч человек ревакцинировались в четверг - это тоже рекорд.

В России, тем временем, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что вариант "Омикрон" подтвержден у 25 человек в разных регионах страны, и добавила, что остановить его дальнейшее распространение будет невозможно.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Либерал-демократка Хелен Морган теперь будет представлять Северный Шропшир в Парламенте

В четверг прошли довыборы депутата британского парламента от округа Северный Шропшир на западе Англии. В этих местах всегда (как минимум с 1830-х годов) уверенно побеждали консерваторы, на прошлых выборах в 2019 году они взяли этот округ, в котором живет около 80 тысяч избирателей, с отрывом в 22 тысячи голосов от ближайшего преследователя. Ранним утром пятницы стало ясно, что они проиграли, уступив этот округ либерал-демократам. Их кандидатка Хелен Морган победила с перевесом в 5925 голосов. Правда, явка оказалась заметно ниже, чем два года назад, - 43%.

Это не меняет расклад сил в Палате общин, где у консерваторов сохраняется большинство с перевесом около 80 голосов. К тому же, правящая партия довольно часто проигрывает довыборы. Но это все равно крайне неприятный результат для Бориса Джонсона, он сыграет на руку его противникам в рядах его собственной партии, которые грозят даже инициировать процедуру его отзыва в качестве лидера.

Сами довыборы стали следствием одного из скандалов, преследующих в последний месяц правительство Джонсона: вакансия образовалась из-за того, что прежний депутат Оуэн Патерсон был вынужден уйти в отставку. Он попался на том, что совмещал функции парламентария и лоббиста, а правительство - в конечном итоге безуспешно - попыталось защитить его от 30-дневного отстранения от должности, которое полагалось за такое нарушение.

Совет директоров российского Центрального банка может объявить о повышении учетной ставки.

Также по пятницам министерство юстиции обычно пополняет свои списки "иностранных агентов". Этот статус накладывает множество обременительных обязанностей на тех, кому он достался; избавиться от него еще никому не удавалось.

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о коронавирусных QR-кодах в общественных местах. Перед депутатами выступила вице-премьера Татьяна Голикова, а коммунисты устроили в зале заседаний акцию протеста. За законопроект проголосовали 329 депутатов, против - 87, еще один воздержался. После этого законопроект о QR-кодах повторно направили для обсуждения в регионы. Второе чтение состоится не ранее, чем через месяц, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В 2019 году Россия поставляла на территорию самопровозглашенных ЛНР и ДНР тысячи тонн продовольствия для содержания российской армии. Об этом стало известно из решения районного суда Ростова-на-Дону, приговорившего гражданина России Вячеслава Забалуева к пяти годам колонии за посредничество во взяточничестве, которым сопровождались поставки. Украинская сторона расценила решение суда как доказательство участия России в конфликте в Донбассе. После того как информация о приговоре разошлась в СМИ, текст решения пропал с сайта суда. В интернете сохранились его архивные копии.

Российский газопровод "Северный поток-2" не начнет работать как минимум в ближайшие полгода. Глава немецкого Федерального сетевого агентства Йохен Хоманн в четверг объявил, что в первой половине 2022 года решение о сертификации "Северного потока-2" принято не будет. И даже после этого, по его словам, вопрос будет передан в Европейскую комиссию, которой тоже понадобится много времени, чтобы проверить "СП-2" и его операторов на соответствие правилам Евросоюза.

В интернете появился текст так называемого "воровского прогона", который может в корне изменить ситуацию с пытками в колониях. В письме, которое распространяется в тюрьмах, "воры в законе" предписывают не считать "опущенными" - то есть не изгонять из своего сообщества - тех, кого изнасиловали по приказу сотрудников ФСИН.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Желаю не бояться": Иван Сафронов в суде поздравил коллег и близких с Новым годом

В суд, где рассматривали апелляцию на продление ареста обвиняемому в госизмене журналисту Ивану Сафронову, впервые за долгое время пустили журналистов. Поддержать его также пришли около двух десятков родных, друзей и коллег. Первый апелляционный суд Москвы оставил в силе решение о продлении ареста Ивану Сафронову до 7 января. К этому времени он проведёт в СИЗО уже 18 месяцев.

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Google проиграл в российском суде дело о блокировке YouTube-аккаунта "Царьграда". Доступ к нему был закрыт для исполнения американского санкционного законодательства. Суд потребовал восстановить доступ к YouTube-каналу "Царьграда" и к сервису Google AD Manager для монетизации рекламы. Если Google откажется восстановить канал, корпорации грозят огромные штрафы в России. А если восстановит - санкции в США.

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Редакционная статья в журнале Economist (необходима подписка) озаглавлена "Как отвадить Владимира Путина от вторжения в Украину". Редакция журнала видит два основных пути: экономический (в частности, отказ сертифицировать "Северный поток-2") и военный. "Хотя Россия может с легкостью захватить Украину, оккупировать страну в долгосрочной перспективе - это совсем другое дело, как Америка убедилась в Ираке. Украина должна сделать себя неперевариваемой. Запад должен оказать ей дополнительную финансовую помощь и поставить оборонительное оружие, чтобы помочь ей сделаться таковой", - пишет Economist.

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Washington Post рассказывает о том, как в Киеве готовят бомбоубежища. Подземные укрытия, построенные еще в советские времена, в украинской столице начали расконсервировать в 2014 году. Но до сих пор во многих из них размещаются те или иные бизнесы. "Киевские бункеры, отмеченные на картах Google, включают студию танцев, театр импровизации и разнообразные кафе и салоны. Эти заведения не обязаны предоставлять укрытие, даже если в этом помещении таковое было", - пишет Washington Post. Впрочем, журналисты газеты сходили в один из таких ресторанов, и там им сказали, что знают, что работают в бомбоубежище, и готовы в случае чего предоставить свое помещение для этих целей.

Автор фото, NASA

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