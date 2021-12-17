Еще один участник протестов получил срок в Беларуси после высылки из России

22 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, C августа 2020 года в России арестовали как минимум 20 белорусов по делам, связанным с протестами против Александра Лукашенко

Суд в Беларуси приговорил к 3 годам лишения свободы Сергея Непогоду, которого российские власти в сентябре 2021 года выслали на родину из Санкт-Петербурга. Это уже второй участник протестов против Александра Лукашенко, осужденный после депортации из России. Ранее суд отправил за решетку на 2,5 года чемпиона мира по кик-боксингу Алексея Кудина.

Суд признал белоруса виновным в насильственном сопротивлении милиции во время протестов в Молодечно в начале избирательной кампании по выборам президента республики.

В сентябре Сергея Непогоду выслали из России, продержав полгода в СИЗО Санкт-Петербурга, спустя почти три месяца его осудили в городе Молодечно Минской области.

После выдворения о судьбе Непогоды было ничего не известно до начала суда 8 декабря 2021 года. Приговор был вынесен 15 декабря, сообщил правозащитный центр "Весна". 4 декабря Непогоде исполнилось 42 года.

Столкновение с силовиками, легшее в основу уголовного дела, произошло 19 июня 2020 года - в последний день сбора подписей за кандидатов от оппозиции. Накануне, 18 июня в Беларуси был задержан бывший банкир Виктор Бабарико - он собирался регистрироваться кандидатом и считался основным соперником Александра Лукашенко.

В Молодечно, как и в других городах Беларуси, в тот день вышли на улицу сотни горожан. Когда начались задержания, одного из участников "Цепи солидарности" силовики стали затаскивать в микроавтобус, а несколько мужчин попытались его отбить. Среди них, по версии обвинения, был и Сергей Непогода.

31-летнего Павла Пескова и 25-летнего Владислава Евстигнеева, которых тогда задержали за сопротивление силовикам, в конце сентября 2021 года приговорили к 3 годам лишения свободы. Им вменили повреждение форменного обмундирования и царапины на коленях и локте потерпевших омоновцев.

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Столкновения в Молодечно прославились еще и из-за инцидента, когда один из омоновцев достал боевой пистолет - этот момент попал на видео, и МВД даже пришлось объясняться. По версии милиции, "оружие не использовали и не собирались", а "во время задержания и возни кобура расстегнулась, пистолет выскользнул из нее, омоновец его подхватил и сразу вернул обратно".

Сергей Непогода через несколько дней после акции уехал в Россию. Уже после выборов, в августе 2020 года его объявили в розыск.

Мужчина за это время несколько раз ездил в Беларусь и обратно, пока в марте 2021 года его не задержали в Петербурге. Прокуратура и суды в России приняли решение о его экстрадиции, хотя он просил о временном убежище, а защита настаивала, что в Беларуси ему могут грозить пытки. Но российский суд посчитал, что "доказательств преследования Непогоды С.В. в Беларуси по политическим мотивам суду не представлено".

Пока шло обжалование решения о выдаче белоруса, истекли максимальные полгода ареста, и Непогоду пришлось отпустить. Однако на выходе из СИЗО его задержали повторно и поместили уже в центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Красном селе под Петербургом.

Суд принял решение о принудительном выдворении Непогоды из-за нарушения миграционного режима. Защита указывала, что это напрямую запрещал введенный президентом мораторий на выдворение мигрантов из-за коронавируса - высылать можно было только иностранцев, освобожденных из мест заключения, к которым СИЗО по закону не относится. Однако обжаловать решение Непогода не стал.

"Сколько ему пришлось бы оставаться в заточении, неизвестно, поскольку в случае освобождения его могли снова и снова задерживать с целью высылки в Беларусь", - объясняла Би-би-си адвокат белоуса Ольга Цейтлина. Срок пребывания в ЦВСИГ в срок наказания в случае экстрадиции не засчитывается.

Поэтому Непогода был вынужден подчиниться решению о выдворении - и его выслали в Беларусь.

Фактически Непогода стал вторым экстрадированным из России участником протестов в Беларуси, который был приговорен после возвращения на родину к тюремному сроку. До него суд в Беларуси приговорил к 2,5 годам тюрьмы известного спортсмена Алексея Кудина.

Вскоре после экстрадиции белорусский гостелеканал опубликовал видеоролик, записанный в минском СИЗО, на котором Алексей Кудин извиняется перед сотрудниками правоохранительных органов. "Я поддерживаю ту политику, которую ведет действующая власть. Я не поддерживаю оппозиционные силы, которые хотят разрушить мою страну", - говорит на видео Алексей.