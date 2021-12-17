Пожар в японской психбольнице: в огне погибли несколько десятков человек

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Окна психиатрической больницы в которой начался пожар, унесший жизни десятков человек

В психиатрической клинике в японском городе Осака произошел мощный пожар, в котором пострадали как минимум 28 человек. Как сказано в полицейском отчете, у 27 из них "произошла остановка сердца и дыхания". Такая формулировка в Японии используется перед тем, как смерть будет официально подтверждена врачами. Полиция подозревает поджог.

Пожар начался утром в пятницу. Около 10 утра по японскому времени в экстренные службы города поступили сообщения о возгорании.

Огонь распространился по четвертому этажу здания, которое находится в оживленном торгово-развлекательном районе.

На этом этаже располагается психиатрическая больница, которая специализируется на лечении депрессии и тревожности, а также проблем, связанных с нарушением сна, таких как апноэ. В здании также находятся салон красоты, магазин одежды и школа английского языка.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На кадрах, которые показал японский телеканал NHK, было видно, как из окон на четвертом этаже валит густой черный дым

Огонь был потушен в течение получаса, людей эвакуировали по пожарным лестницам. По предварительным данным, все погибшие находились в психиатрической клинике. Смерть 24 из 28 пострадавших уже подтверждена, гибель остальных, с высокой долей вероятности, подтвердится позже, после того, как будет выдано официальное заключение врачей, без которого человека в Японии нельзя назвать мертвым.

Полиция начала расследование причин возгорания, ранее СМИ сообщали, что это мог быть поджог. "Полиция Осаки расследует пожар как возможный поджог", - подтвердил губернатор региона Хирофуми Йошимура в "Твиттере".

По данным телеканала NHK, который ссылается на источники, близкие к расследованию, перед пожаром в приемную клиники зашел мужчина в возрасте около 60-ти лет. У него в руках была сумка, из которой на пол капала какая-то жидкость.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Очевидцы пожара рассказывают, что видели, как на других этажах этого здания люди махали руками в окна и просили о помощи

О возгораниях других этажей здания или соседних домов не сообщалось.