"Меня судят за убеждения и взгляды сына". Отца соратника Навального Юрия Жданова приговорили к трем годам условно

час назад

Автор фото, Ivan Zhdanov

Суд в Ненецком автономном округе (НАО) приговорил отца оппозиционера Ивана Жданова - Юрия Жданова к трехлетнему сроку условно по делу о мошенничестве и служебном подлоге. Осужденный провел за решеткой 9 месяцев. Он назвал свое дело "сшитым белыми нитками" из-за "деятельности сына, активного сторонника Алексея Навального".

Приговор 67-летнему пенсионеру Юрию Жданову суд огласил в воскресенье - через день после окончания судебного процесса. "Никогда не слышал, чтобы приговоры оглашали в воскресенье", написал в "Твиттере" его защитник Владимир Воронин.

Арестовали Жданова-старшего в марте 2021 года в Ростове-на-Дону, затем отправили в СИЗО Архангельска, а судили в Нарьян-Маре. Дело было возбуждено по статье о превышении должностных полномочий (ч.1. ст. 286 УК РФ). Но в итоге отцу оппозиционера вменили более тяжкие статьи - мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебный подлог (ст. 292 УК РФ).

На время суда его заключили в нарьян-марский изолятор временного содержания (ИВС) со сломанной системой вентиляции. Адвокат Жданова Владимир Воронин называл условия в нем пыточными.

"Нехорошая квартира". В чем суть дела Жданова

Жданов работал в администрации поселка Искателей в НАО. В 2019 году он возглавил отдел, который отвечал за правовые и жилищные вопросы, и вошел в жилищную комиссию. На одном из заседаний комиссия рекомендовала выделить жительнице поселка Юлии Ветровой квартиру по договору социального найма. Женщина ее получила и приватизировала. Позже выяснилось, что ранее она уже получала жилищную субсидию.

Летом 2020 года Жданов вышел на пенсию, а в конце года администрация поселка обратилась в суд с иском о выселении Ветровой. 28 января 2021 года Нарьян-Марский горсуд согласился, что квартиру женщине выделили незаконно.

В суде по этому гражданскому спору выяснилось, что Ветрова тоже была членом жилищной комиссии. В заседании по ее вопросу ни она, ни председатель комиссии не участвовали, а председательствовал тогда Юрий Жданов. Дать Ветровой квартиру рекомендовали, согласно протоколу, он и еще четверо членов комиссии, но двое из них дали показания в суде, что их на заседании не было. Суд установил, что комиссия заседала без кворума, а принятое на основании ее рекомендации решение руководства муниципалитета было незаконным.

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Квартиру вернули администрации, а против Жданова возбудили уголовное дело о нарушении процедуры выделения жилья. При этом глава поселка, его заместитель, секретарь комиссии, и получатель квартиры не были привлечены к ответственности, отмечал в ходе процесса осужденный.

Адвокат осужденного Владимир Воронин настаивал, что решение о квартире принимал не Жданов, а другие должностные лица, а к постановке женщины на учет он отношения не имел и не знал, что она не имеет права на квартиру. Проверить обоснованность ее нахождения в очереди должен был другой чиновник. При этом осталось недоказанным ни то, что Жданов действовал в интересах и для обогащения Ветровой, ни наличие у него cамого корыстной цели.

Сам Жданов считает свое дело "сшитым белыми нитками" и заявлял, что в "десятитомном сочинении следователей под заголовком "Как посадить Жданова" есть "и подделка доказательств, и показания свидетелей, записанные под диктовку полицейских, и домыслы". Ни состава, ни события преступления, ни доказательств в деле, по его мнению, нет.

При чем тут политика и Навальный

Иван Жданов уверен, что преследование его отца связано с его работой. Он был директором Фонда борьбы с коррупцией (в 2019 году был признан иностранным агентом, в июне 2021 года - экстремистской организацией) Алексея Навального.

Жданов является фигурантом нескольких уголовных дел, как и многие ближайшие соратники Навального, он покинул Россию.

"Искали целенаправленно что-то на отца. У меня нет никаких сомнений, что эта уголовка связана со мной и с тем, что я делаю. Им нужно превратить мою жизнь в ад", - заявлял оппозиционер.

Защита в суде ссылалась на нарушение в деле Жданова трех статей Европейской конвенции по правам человека: права на свободу и личную неприкосновенность (ст.5) , на справедливое судебное разбирательство (ст. 6) и запрет уголовного преследования по политическим мотивам (ст.18).

Адвокат Воронин напомнил, что дело Жданова-старшего появилось в момент, когда власти усилили давление на Навального и ФБК, а продолжение преследования самого Ивана Жданова стало невозможным из-за его отъезда.

"Ужесточение обвинения и ухудшения условий содержания совпадали с попытками российских властей нанести ущерб деятельности сторонников Алексея Навального, - заявил адвокат. - Уголовное преследование отца Ивана Жданова является внезапным, необоснованным и несоразмерным обстоятельствам дела".

"Никакие угрозы не заставят меня предать сына". Что сказал Юрий Жданов в последнем слове

В пятницу, 17 декабря Юрий Жданов выступил с последним словом.

"Все понимают, что данная история не про квартиру, проблема в оппозиционной деятельности моего сына Ивана Жданова, активного сторонника Алексея Навального, - сказал подсудимый. - Действительно, мой сын Иван вместе с единомышленниками продолжает дело Алексея Навального, пока главный российский политик сидит в колонии. Заказной характер и политическая подоплека происходящего со мной очевидна даже тем, кто далек от политики. Меня судят не за преступление, которое я не совершал, а за убеждения и взгляды сына".

Жданов напомнил, что правозащитная организация "Мемориал" (включена Минюстом России в реестр НКО-"иностранных агентов" - Би-би-си) присвоила ему статус политзаключенного.