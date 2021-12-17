Избыточная смертность в миллион человек. Так ли это и обгоняет ли Россия другие страны?

8 минут назад

Автор фото, Erik Romanenko/TASS

Избыточная смертность в России с апреля 2020 года до середины декабря 2021-го превысила миллион человек, подсчитали журналисты изданий "Холод" и "Медиазона" (признано иноагентом в России) на основе данных Росстата и заявлений вице-премьера Татьяны Голиковой. Примерно такие же данные приводит и независимый демограф Алексей Ракша. В минздраве эту цифру отрицают. Сравнения показывают, что Россия обогнала другие страны по уровню избыточной смертности.

Избыточная смертность - это превышение фактического числа умерших на душу населения за определенный календарный период над ожидаемым. Это значение учитывает не только умерших непосредственно от коронавируса, но и тех, чья смерть оказалась связана с пандемией - например, человеку вовремя не оказали медицинскую помощь из-за перегрузки системы здравоохранения. Этот показатель может учитывать и тех, кто умер от ковида или заразился им, но болезнь у него по каким-то причинам не была диагностирована.

На заседании Госдумы в четверг Голикова рассказала со ссылкой на оперативные данные, что смертность в первой половине декабря 2021 года снизилась на 14,7%. Из этого заявления (и ряда предыдущих заявлений вице-премьера) журналисты "Холода" сделали вывод, что речь идет о снижении по отношению к первой половине ноября.

Официальная статистика Росстата по смертности в ноябре и декабре еще не опубликована. Но на основе заявлений Голиковой и доступной статистики за октябрь "Холод" подсчитал, что в ноябре в России умерли примерно 256 тысяч человек (по данным Росстата, в октябре умерли чуть более 247 тысяч россиян, Голикова позднее рассказала, что в ноябре умерло на 3,4% больше человек, то есть 255,6 тысяч).

На первую половину ноября пришлось около 128 тысяч смертей, поскольку статистика была довольно ровная, подсчитали журналисты. Соответственно, за первую половину декабря умерли около 109 тысяч человек (на 14,7% меньше, как говорит вице-премьер).

Избыточная смертность относительно ожидаемой (148 тысяч за весь месяц) составила около 35 тысяч человек, делают вывод журналисты. На каких данных рассчитана ожидаемая смертность, не уточняется.

Если к этим 35 тысячам прибавить 987 930 человек, умерших сверх ожидаемого с апреля 2020 года по ноябрь 2021 года, то получится 1 миллион 23 тысячи человек за весь период, пишет издание. Как именно посчитано количество избыточно умерших, в сообщении не указывается, сказано лишь, что подсчет велся "со слов Голиковой".

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Аналогичный показатель по избыточной смертности приводит и "Медиазона" в своих подсчетах.

Независимый демограф Алексей Рашка рассказал Би-би-си, что, по его расчетам, на начало декабря в России была 951 тысяча избыточных смертей (с начала пандемии), и при нынешнем темпе смертности число в миллион избыточных смертей придется примерно на 23-24 декабря.

"Я использовал окончательные годовые данные Росстата, которые почти нигде не публикуются; я также беру средний вариант прогноза Росстата, который опубликован на его сайте в марте 2020 года, на него я нанизываю среднюю сезонность за последние доковидные девять лет (среднюю долю каждого месяца с учетом високосного февраля) и получаю число умерших, которые должны были бы быть без учета пандемии", - объясняет демограф свой подсчет.

"Затем я сравниваю их с окончательными данными Росстата за 2020 год и оперативными данными за 2021 год, а также с оценкой на ноябрь и с оценкой за декабрь на основании первых двух недель, которые можно установить по словам Голиковой и по моей инсайдерской информации", - говорит он.

Ракша долгое время работал в Росстате и занимался там именно демографией, поэтому он хорошо понимает, как делаются такие расчеты.

Глава минздрава Михаил Мурашко, комментируя эти подсчеты, сказал Би-би-си, что они неверны, но других цифр не назвал.

"Это неправда, есть официальная статистика Росстата, вы говорите неправду, у вас неточные данные. В России самый четко выстроенный учет всех показателей статистики заболеваемости и смертности. Я сомневаюсь, что хоть одна страна может показать такие же системы учета. Сейчас работает группа ВОЗ, которая оценит в том числе и как сформирована система. А вы не вздумайте публиковать ваши фейки, это неправда - то, с чего вы начали", - сказал он.

Росстат не рассчитывает избыточную смертность, ведомство публикует общее число смертей и отдельно численность умерших, у которых был диагностирован коронавирус.

Избыточную смертность считают различные международные базы данных. Согласно одной из оценок, Россия сильно опередила другие страны, в том числе Бразилию и США. В основе этих расчетов превышение числа умерших в расчета на миллион человек населения по сравнению с прогнозом.

Если смотреть не на накопленное количество смертей, а на число умерших каждый месяц, то видно, что и тут Россия опережает другие страны. Причем она оказалась в числе антилидеров во второй половине 2021 года - именно тогда почти каждый день ежедневно отмечались рекорды по количеству умерших.

Как считать избыточную смертность?

"Медиазона" пишет, что в своих подсчетах для оценки избыточной смертности отталкивается от ожидаемой смертности за 2020 год, подсчитанной "как линейная оценка тренда смертности за 2015-2019 годы". Однако есть и другие методики, говорит ведущий научный глава Международной лаборатории исследования населения и здоровья Российской экономической школы (РЭШ) Евгений Андреев.

"Можно просто сравнить данные с последним предпандемийным годом и подсчитывать, сколько человек умерло за аналогичный период в 2019 году. Можно взять прогноз на 2020-2021 годы и подсчитать, сколько должно было бы умереть, а потом вычесть из этого фактическое число умерших", - объясняет он в беседе с Би-би-си.

По словам Андреева, цифра в миллион человек избыточно умерших с начала пандемии в целом укладывается в прогнозы властей и не является неожиданной.

"Это не такая фантастическая цифра, учитывая, что в России очень быстро снижается смертность по европейским меркам", - говорит он.

По подсчетам ученого, в I квартале 2020 года (до начала активной фазы пандемии в России) продолжительность жизни в России была на 0,37 года больше, чем в I квартале 2019 года.

"Можно допустить, что если бы не было пандемии, то и весь год был бы таким же. Европейский темп почти вдвое меньше, потому что продолжительность жизни в России всегда была ниже, а догонять всегда легче, чем идти впереди", - говорит демограф.

В конце ноября "Ведомости" подсчитали, что число умерших в России за последний год (с декабря 2020-го по ноябрь 2021 года) превысило 2,4 миллиона человек, а убыль населения без учета миграции приблизилась к 1 миллиону человек. Издание делает вывод, что смертность в России за последний год стала рекордной со времен Второй мировой войны.

Прежний антирекорд по числу умерших был зафиксирован в 2003 году, когда умерли 2,37 миллиона человек, а худшие показатели по убыли - в 2000 году (958 532 человека), напоминало издание.

В ноябре Голикова утверждала, что 91,2% избыточной смертности в России приходится на коронавирус. По последним ежемесячным данным Росстата, в октябре в России умерли почти 75 тысяч пациентов с Covid-19 - это максимальная ковидная смертность за месяц за все время пандемии.

Резкий рост смертности от коронавируса в России вновь начался в октябре - с тех пор страна занимает одно из лидирующих мест в мире по смертности от Covid-19.

QR-коды и "Омикрон"

Новый штамм коронавируса "Омикрон" уже проник в Россию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне сообщила, что не исключает последовательного распространения "Омикрона" в стране, хотя сейчас власти стараются сразу изолировать всех заболевших.

"Это [распространение] вполне реально, потому что распространение в мире очень широкое, все, что мы делаем, это чтобы остановить этот процесс, но исключить его сегодня ни одна страна в мире не может", - говорила Попова агентству РИА Новости.

Тем временем агентство Блумберг опубликовало результаты исследования ученых из США и Швейцарии, которые заключили, что ни у одного из привитых "Спутником V" пациентов не выработались антитела к "Омикрону". В Центре имени Гамалеи в ответ заверили, что российская вакцина с применением бустерной дозы "Спутника Лайт" эффективна против нового штамма.

В четверг Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий введение QR-кодов в общественных местах, вызвавший бурю споров как среди населения, так и в самом парламенте. При этом еще один документ кабмина - о QR-кодах на транспорте - ранее был снят с рассмотрения и отправлен на доработку.