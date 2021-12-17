Шведского рождественского козла опять подожгли. Уже в тридцатый раз

9 минут назад

Автор фото, Visit Gavle Подпись к фото, Поджог козла зафиксировали камеры наружного наблюдения

В шведском городе Евле поджигателям опять удалось добраться на гигантского соломенного козла, которого каждый год устанавливают в городе перед Рождеством. Вандалы поджигали Евльского козла почти каждое рождество начиная с 1966 года, но последние пять лет статуе удавалось пережить праздники.

В этом году скульптура простояла около трех недель: "инаугурация" козла и посвященный этому событию концерт прошли 29 ноября, на торжества собралось довольно много местных жителей и туристов.

Находящегося под 24-часовой охраной и видеонаблюдением козла сожгли в пятницу, около трех часов утра. После этого на странице козла в "Твиттере" появилась запись: "Нет! Сгорать в пламени - ужасное ощущение. [...] Но я вернусь".

В связи с поджогом арестован 40-летний мужчина.

Представитель местных властей Ребекка Стайнер заявила, что администрация очень расстроена очередной потерей козла.

"До Рождества всего неделя, и я не понимаю, как человек мог решиться напасть на всемирно известный символ Рождества", - сказала она Би-би-си.

Евльского козла впервые установили на центральной площади города в 1966 году, тогда же впервые его и сожгли.

За прошедшие 50 лет статую пытались выкрасть с помощью вертолета, сбивали грузовиком и автомобилем, расстреливали горящими стрелами и бросали в него "коктейль Молотова".

Козла удавалось сжечь или разрушить почти каждый год, но в последние пять лет ему удавалось пережить праздники, о чем он похвастался в "Твиттере" незадолго до поджога.

В какой-то момент вокруг козла начали возводить статуи поменьше. Их тоже поджигают, в последний раз одного такого "младшего брата козла" подожгли в минувшее воскресенье

За годы поджогов козел стал интернет-знаменитостью, и в Евле часто приезжают специально для того, чтобы приложить свою руку к очередному поджогу.

В 2001-м году, например за поджог был арестован 51-летний американец, который в суде заявил, что посчитал сожжение козла местной традицией.