"Проворный" в огне: что сгорело на корвете в Санкт-Петербурге и для чего нужен этот корабль

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

44 минуты назад

Автор фото, Valentin Yegorshin/TASS Подпись к фото, Пожар на "Северной верфи" потушили только в субботу

Пожар на строящемся корвете "Проворный" в сухом доке на территории "Северной верфи" в Санкт-Петербурге начался около 18:00 в пятницу, а о его полной ликвидации информационные агентства сообщили только в полвторого пополудни на следующий день. Какие повреждения мог получить корабль и какие боевые задачи должны выполнять корветы такого типа?

О степени повреждений от воздействия открытого огня и высокой температуры, которые получил корабль за эти неполные 20 часов, сейчас официально никто не говорит, а оценки сторонних экспертов и даже инсайдеров очень приблизительные и осторожные.

Накануне агентства со ссылкой на экстренные службы сообщали, что огонь распространился на 800 кв м. "Это почти весь корвет "Проворный", - цитировал Интерфакс единую дежурно-диспетчерскую службу.

Отдельно источник в кораблестроительной отрасли рассказал ТАСС, что пожар повредил ходовую рубку и башенно-мачтовую конструкцию.

В соцсетях и на форумах жители Петербурга жаловались на сильный запах горелой пластмассы или резины во время пожара на корабле.

На всех кораблях проекта 20380 (к которому относится "Проворный") надстройка, вероятно, поврежденная пожаром, выполнена из композитных материалов для снижения радиолокационной заметности. Такие материалы создаются в том числе и с учетом возможного воздействия огня. Информации о том, насколько пострадала сама конструкция надстройки, нет.

Однако в самой надстройке расположено различное радиоэлектронное оборудование.

Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS Подпись к фото, Корвет "Гремящий", систершип "Проворного" у причальной стенки "Северной верфи" в декабре 2020 года

Как рассказал в интервью Русской службе Би-би-си эксперт Российского совета по международным делам Илья Крамник, хотя сейчас и рано делать выводы о том, что пострадало в результате пожара на корабле, но можно, как минимум, предположить, что в нём могло находиться в то время.

"Можно, к сожалению, очень, наверное, точно сказать, что наверняка очень сильно пострадало оборудование корабля, составляющее основную его ценность", - сказал он.

"Пресса сообщала, что на корабль погружено все оборудование и идет подготовка к швартовым испытаниям. То есть корабль имел на борту полный комплект своей электроники, своих антенных устройств. Большая часть этого наверху, и мы видели, что вчера происходило", - пояснил эксперт.

Что это за корабль?

"Проворный" - второй корабль проекта 20385, однако сам этот проект является развитием проекта 20380. Головным кораблем проекта 20380 стал корвет "Стерегущий", который был передан Балтийскому флоту в 2007 году.

Автор фото, Yuri Smityuk/TASS Подпись к фото, "Гремящий" во Владивостоке. Оба корвета класса 20385 предназначались для Тихоокеанского флота

Это корабли второго ранга, "рабочие лошадки" прибрежной морской зоны, сравнительно небольшие, которые изначально создавались для решения довольно широкого круга задач - патрулирования прибрежной зоны, сопровождения и охраны других кораблей, поддержки десанта и нанесения ударов по наземным целям.

Однако основная специализация таких кораблей всё-таки борьба с другими кораблями. Их главное оружие - противокорабельные ракеты.

Всего построено девять кораблей этого проекта, из которых семь переданы в состав ВМФ.

Проект 20385 отличается от "материнского" более мощной системой ПВО, а также другим ракетным комплексом - вместо восьми пусковых установок дозвуковых противокорабельных ракет Х-35 "Уран" на нем установлены универсальные корабельные стрельбовые комплексы, в которые можно устанавливать ракеты типа "Калибр", "Оникс" или "Циркон".

Автор фото, Russian MOD/TASS Подпись к фото, Пуск зенитной ракеты комплекса "Редут" корвета "Гремящий", систершипа "Проворного"

"Этот [корвет] должен был отправиться на Тихий океан, а на Тихом океане их целевое назначение - Камчатская флотилия. Соответственно, это обеспечение выхода наших стратегических ракетоносцев в море, которые там базируются, - считает Илья Крамник. - В том числе и новых, "Бореев". Если так, то это в первую, вторую и третью очередь противолодочная специализация, потому что главная угроза для стратегов - это какая-нибудь американская подводная лодка поблизости".

Сколько всего планируется построить кораблей обоих классов, сказать сложно, но, по словам эксперта, к концу 2020-х годов может быть спущено на воду более двух десятков единиц.

Пожароопасное место

Пожары на корабельных верфях и у причалов - не такое уж редкое явление. В России, например, последний крупный пожар произошел два года назад.

Автор фото, MoD/PA Media Подпись к фото, В 2017 году британские военные самолеты сопровождали "Адмирал Кузнецов" (на заднем плане), когда он проходил через Ла-Манш

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

В декабре 2019 года возгорание произошло во время сварочных работ в одном из отсеков единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов". В результате погибли два человека. Тогда ущерб от пожара, как заявлял глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, составил 500 млн рублей.

Пожар произошел, когда "Адмирал Кузнецов" находился у причальной стенки на 35-м судостроительном заводе в Мурманске, куда его перевели после предыдущей аварии.

В мире последний перед инцидентом на "Северной верфи" пожар в доке произошел за три дня до этого в США.

В сухом доке верфи в порту Тампа Бей загорелся корабль береговой охраны США "Бенджамен Дейли". Возгорание началось во внутренних отсеках корабля. При этом никто не пострадал, и корабль довольно быстро потушили.

По словам Ильи Крамника, пожары на верфях - общая проблема для всех стран: "Когда корабль на верфи находится, он уязвим, потому что на нем много всяких работ проводится, повышающих пожароопасность, - лакокрасочные, сварочные, какие угодно". "И если какие-то из этих работ неправильно друг с другом совмещены, то пожар вероятен, - объясняет эксперт. - Есть, конечно, очень строгие руководства по предотвращению всего этого дела, по очередности выполнения работ. За них отвечает верфь, если корабль в постройке, за них отвечает экипаж, если корабль уже строевой в ремонте. Но написано может быть много, а выполняется оно не всегда".