В Индии мужчину забили насмерть за попытку осквернить святыню сикхов

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Золотой храм в Пенджабе - главная святыня приверженцев сикхизма по всему миру

В индийском городе Амритсар в штате Пенджаб был насмерть забит мужчина, который предположительно пытался совершить кощунственный акт в Золотом Храме - святыне мирового сикхизма. Инцидент произошел во время субботней вечерней молитвы.

Сообщается, что человек ворвался во внутреннее святилище, где хранится священная книга сикхов "Гуру Грантх Сахиб". Затем он попытался дотронуться до церемониального меча, традиционно лежащего рядом с книгой, но был схвачен охранниками и верующими.

Инцидент был записан на камеру, так как вечерние молитвы в храме транслируются по телевидению.

Ход дальнейших событий, впрочем, остался неизвестен. Сообщается, что к моменту, когда на место прибыли полицейские, нарушитель спокойствия был уже мертв. Ведется расследование.

Политические игры?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Неоднократные попытки осквернения сикхских святынь в Пенджабе стали причиной яростной политической борьбы за власть в штате

Управляющий министр штата Пенджаб Чаранджит Сингх Чанни опубликовал твит, в котором сообщил, что по его распоряжению полиция сосредоточит внимание на мотивах совершения "этого подлого акта" и на возможных сообщниках убитого.

Субботний инцидент произошел всего через несколько дней после того, как еще один мужчина был задержан за неуважительное отношение к священному писанию сикхов. По данным полиции, он бросил малую сикхскую книгу "Гутка Сахиб" в искусственный бассейн возле храма.

Инциденты с осквернением священных книг воспринимаются сикхами очень болезненно. О нескольких подобных происшествиях сообщалось в 2014-м и 2015-м годах, и это стало ключевым политическим вопросом на выборах в Пенджабе в 2017 и 2019 годах.

Оппозиция и избиратели-сикхи обвиняли правящую партию в бездействии и неспособности призвать к ответу исполнителей кощунственных актов.

Субботний инцидент один из оппозиционных депутатов местного парламента назвал осознанной попыткой ослабить Пенджаб.

"В последние пять лет некоторые люди превратили все это в политическую игру", - заявил Балвиндер Бхундер.

Сикхизм - монотеистическая религия, зародившаяся в Пенджабе в XV веке, содержит элементы индуизма и ислама. Всего в мире насчитывается более 25 млн сикхов, преимущественно в Индии, но представители этой этноконфессиональной группы проживают также в США, Канаде, Великобритании, Италии и ряде стран Юго-Восточной Азии.