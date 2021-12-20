Замучены до смерти. В Мьянме вскрылись факты массовых убийств военными мирных жителей

Ребекка Хеншке, Келвин Браун, Ко Ко Аунг

BBC World Service

35 минут назад

Как выяснили в ходе собственного расследования журналисты Би-би-си, военные Мьянмы летом этого года совершили массовое убийство деревенских жителей, в результате которого погибло по меньшей мере 40 мужчин.

По свидетельствам очевидцев, военные, среди которых были совсем молодые солдаты, окружили жителей деревни, отсортировали мужчин и расстреляли их. На видео и фотографиях с места событий видно, что большинство погибших перед смертью пытали, а затем закопали в неглубоких могилах.

Убийства были совершены в июле в районе Кани административного округа Сикайн, который считается оплотом оппозиции.

Судя по всему, расправа стала коллективным наказанием за нападения военизированных группировок, требующих возвращения к демократии после военного переворота, случившегося в феврале этого года. Представители армии категорически отрицают эти обвинения в убийствах.

После переворота, в ходе которого военные свергли демократически избранное правительство Аун Сан Су Чжи, они столкнулись с сопротивлением со стороны гражданского населения.

Журналисты Би-би-си опросили 11 свидетелей произошедшего в Кани и сопоставили их рассказы с видео и фотографиями, собранными базирующейся в Великобритании неправительственной организацией Myanmar Witness, которая занимается расследованием нарушений прав человека в Мьянме.

Самое массовое убийство произошло в деревне Инь, где по меньшей мере 14 мужчин были замучены до смерти, а их тела сброшены в лесной овраг.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Свидетели расправы в Инь, имена которых не называются в интересах их безопасности, рассказали Би-би-си, что перед смертью жертв связали и избили.

"Мы не в силах были на это смотреть, поэтому опустили головы и рыдали, - сказала женщина, чей брат, племянник и шурин погибли в ходе расправы. - Мы умоляли их остановиться, но они не слушали, они только спросили женщин: есть ли среди них ваши мужья? Если да, вы можете совершить последний обряд".

Один из мужчин, которому удалось сбежать, рассказал, что военные часами издевались над своими жертвами, прежде чем убить их.

"Их связали, били камнями и прикладами винтовок и мучили целый день, - вспоминает он. - Некоторые солдаты были совсем молодыми - по 17-18 лет, но были и военные в возрасте. С ними также была одна женщина".

В соседней деревне Зи Бин Дуин в конце июля в неглубоком массовом захоронении было обнаружено 12 тел, в том числе ребенка и инвалида. Некоторые тела были изувечены.

Тело еще одного пожилого человека с явными следами пыток было обнаружено поблизости от братской могилы - привязанным к дереву. Семья погибшего рассказала, что его сын и внук сбежали, когда военные вошли в деревню, но 60-летний мужчина остался, полагая, что из-за возраста его не тронут.

"Это бывает"

Судя по всему, совершенные военными убийства стали коллективным наказанием за нападения со стороны вооруженных группировок, которые требуют восстановления в стране демократии. Накануне массовых расправ стычки между армией и местными вооруженными группировками, которые входят в так называемые Народные силы обороны, заметно участились.

Автор фото, STR/AFP via Getty Images Подпись к фото, В Мьянме не прекращаются протесты с требованиями вернуть демократию

Из видео и фотоматериалов и свидетельств очевидцев, полученных Би-би-си, становится ясным, что мужчины были целенаправленно выбраны в качестве жертв. В последние месяцы по всей Мьянме явно прослеживается тенденция, когда деревенские жители несут такого рода наказание за стычки между армией и Народными силами обороны.

Семьи погибших настаивают, что их родные не принимали участия в нападениях на военных. Женщина, брат которой погиб в деревне Инь, умоляла солдат пощадить его, объясняя, что он даже из рогатки не умеет стрелять. "Молчи, - ответил ей солдат, - мы устали и тебя тоже убьем".

После переворота иностранным журналистам запретили работать в Мьянме, а большинство неправительственных средств массовой информации было закрыто, так что делать репортажи с места событий там некому.

Когда Би-би-си представила собранные улики заместителю министра информации Мьянмы и одновременно пресс-секретарю военного ведомства генералу Зо Мин Туну, он не стал отрицать, что солдаты могли совершить эти массовые убийства.

"Это бывает, - отметил генерал, - когда они относятся к нам как к врагам, мы имеем право защищаться".