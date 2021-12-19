Отправка британских войск на Украину крайне маловероятна: министр обороны Британии

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Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что размещение британских военных на территории Украины для защиты ее от возможной российской агрессии маловероятно, поскольку Украина не является членом НАТО.

"Факт в том, что [Украина] не член НАТО, и поэтому крайне маловероятно, что кто-то отправит войска на Украину, чтобы бросить вызов России", - сказал министр в разговоре с редактором журнала Spectator Эндрю Нилом.

Уоллес подчеркнул, что никто не должен остаться обманутым - и Украина в курсе того, что Лондон не собирается отправлять войска.

"Что же, они сами по себе?" - спросил его журналист. Уоллес в ответ вновь напомнил, что Украина - не член НАТО, и подчеркнул, что Британия и ее союзники предпринимают все дипломатические усилия, чтобы не допустить эскалации.

Подпись к фото, Уоллес говорил, что Британия стоит плечом к плечу с Украиной

В ноябре в совместном заявлении с министром обороны Украины Алексеем Резниковым британский министр обороны подчеркивал поддержку в адрес Киева. "Соединенное Королевство стоит плечом к плечу с народом Украины", - говорилось в тексте.

Ранее Джо Байден сказал, что отправка американских военных на Украину в одностороннем порядке на данный момент не рассматривается. "Однако это будет зависеть от того, на что готовы пойти другие страны НАТО", - добавил американский президент.

Высокопоставленные американские чиновники и дипломаты в ноябре обвинили Россию в подготовке агрессии против Украины. Они ссылались на концентрацию российских войск возле украинской границы.

Москва отрицает эти обвинения, но требует от США и НАТО уважать свои "красные линии". В течение декабря президент России Владимир Путин встретился по видеосвязи с американским лидером Джо Байденом и поговорил по телефону с британским премьером Борисом Джонсоном.

А в пятницу МИД России опубликовал собственные проекты соглашений о гарантиях безопасности, в основе которых - отказ от расширения НАТО на восток.

В Брюсселе и Вашингтоне уже заявили, что готовы обсуждать с Россией вопросы стратегической безопасности, но судьба Украины и других стран должна решаться только при их участии и в сотрудничестве с ними.