Создатель системы мониторинга СМИ для Кремля экстрадирован из Швейцарии в США

48 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Цюрихе Клюшина передали американским полицейским, которые сопровождали его во время полета в США

Российский бизнесмен Владислав Клюшин был экстрадирован из Швейцарии в США, где его обвиняют в крупных финансовых махинациях. Адвокат Клюшина связывал арест и запросы об экстрадиции бизнесмена с его сотрудничеством с Кремлем. Посольство РФ назвало решение о выдаче новым эпизодом "охоты на россиян".

Клюшин - владелец российской компании М13, которая предлагает властям услуги мониторинга СМИ и обеспечения кибербезопасности. Его задержали в марте по запросу федеральной прокуратуры США, когда он выходил из частного самолета в швейцарском Сионе.

Адвокаты Клюшина подали несколько жалоб на его арест, а российская генпрокуратура потребовала выдать бизнесмена России, однако швейцарский суд им отказал.

В субботу в Цюрихе Клюшина передали американским полицейским, которые сопровождали его во время полета в США, говорится в заявлении минюста Швейцарии.

Согласно сообщению министерства, американские власти считают, что бизнесмен мог участвовать в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников.

По словам адвоката Оливера Сирика, Клюшин обвинения не признает и рассматривает их как политически мотивированный предлог для экстрадиции.

"Мы придерживаемся позиции, что обвинения и запрос об экстрадиции со стороны не являются истинными, и настоящая причина его ареста и запроса об экстрадиции в Соединенные Штаты связана с характером его работы и контактами в российском правительстве", - цитировал Сирика Рейтер.

Системой "Катюша", разработанной компанией М13 Клюшина, пользуются, в частности, администрация президента, российское министерство обороны, Росгвардия, генпрокуратура, министерство юстиции и правительство Москвы, отмечает Bloomberg.

Источники агентства считают, что Клюшин может обладать огромным количеством информации о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года.

Один из коллег Клюшина Иван Ермаков был в числе 12 человек, которых минюст США назвал сотрудниками российского ГРУ, ответственными за взлом серверов Национального демократического комитета, Комитета по выборам в конгресс Демократической партии США, избирательного штаба кандидата в президенты Хиллари Клинтон, а также обнародование информации, полученной от хакеров.

По данным Bloomberg, Ермаков также упоминается в деле против Клюшина об инсайдерской торговле .

Российский МИД заявил, что глубоко разочарован решением федерального ведомства юстиции Швейцарии, а пресс-секретарь российского посольства в Берне обвинил США в "охоте" на российских граждан.