Создатель системы мониторинга СМИ для Кремля экстрадирован из Швейцарии в США
Российский бизнесмен Владислав Клюшин был экстрадирован из Швейцарии в США, где его обвиняют в крупных финансовых махинациях. Адвокат Клюшина связывал арест и запросы об экстрадиции бизнесмена с его сотрудничеством с Кремлем. Посольство РФ назвало решение о выдаче новым эпизодом "охоты на россиян".
Клюшин - владелец российской компании М13, которая предлагает властям услуги мониторинга СМИ и обеспечения кибербезопасности. Его задержали в марте по запросу федеральной прокуратуры США, когда он выходил из частного самолета в швейцарском Сионе.
Адвокаты Клюшина подали несколько жалоб на его арест, а российская генпрокуратура потребовала выдать бизнесмена России, однако швейцарский суд им отказал.
В субботу в Цюрихе Клюшина передали американским полицейским, которые сопровождали его во время полета в США, говорится в заявлении минюста Швейцарии.
Согласно сообщению министерства, американские власти считают, что бизнесмен мог участвовать в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников.
По словам адвоката Оливера Сирика, Клюшин обвинения не признает и рассматривает их как политически мотивированный предлог для экстрадиции.
"Мы придерживаемся позиции, что обвинения и запрос об экстрадиции со стороны не являются истинными, и настоящая причина его ареста и запроса об экстрадиции в Соединенные Штаты связана с характером его работы и контактами в российском правительстве", - цитировал Сирика Рейтер.
Системой "Катюша", разработанной компанией М13 Клюшина, пользуются, в частности, администрация президента, российское министерство обороны, Росгвардия, генпрокуратура, министерство юстиции и правительство Москвы, отмечает Bloomberg.
Источники агентства считают, что Клюшин может обладать огромным количеством информации о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года.
Один из коллег Клюшина Иван Ермаков был в числе 12 человек, которых минюст США назвал сотрудниками российского ГРУ, ответственными за взлом серверов Национального демократического комитета, Комитета по выборам в конгресс Демократической партии США, избирательного штаба кандидата в президенты Хиллари Клинтон, а также обнародование информации, полученной от хакеров.
По данным Bloomberg, Ермаков также упоминается в деле против Клюшина об инсайдерской торговле .
Российский МИД заявил, что глубоко разочарован решением федерального ведомства юстиции Швейцарии, а пресс-секретарь российского посольства в Берне обвинил США в "охоте" на российских граждан.
"Вынуждены констатировать, что имеем дело с очередным эпизодом продолжающейся Вашингтоном охоты на российских граждан в третьих странах", - заявил Владимир Хохлов.
США обвинили 12 сотрудников ГРУ в хакерских атаках перед выборами президента. В чем их подозревают?
Министерство юстиции США обвинило 12 сотрудников Главного разведывательного управления России во взломе серверов Национального демократического комитета, Комитета по выборам в конгресс Демократической партии США, избирательного штаба кандидата в президенты Хиллари Клинтон, а также обнародовании информации, полученной от хакеров.