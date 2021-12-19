По Филиппинам ударил разрушительный супертайфун "Раи". Погибли по меньшей мере 169 человек

18 минут назад

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В результате разрушительного супертайфуна "Раи", который ударил по Филиппинам в четверг, погибли по меньшей мере 169 человек. Около 300 тыс. местных жителей были вынуждены покинуть свои дома, чтобы укрыться от стихии.

Тайфун, принесший ветер скоростью около 195 км в час, ударил по юго-восточным островам страны. Он произвел масштабные разрушения: по словам представителей Международного Красного Креста, полностью уничтожено множество домов, больниц, школ и других общественных центров.

Поскольку связь с пострадавшими регионами нарушена, установить истинный масштаб разрушений трудно. Власти опасаются, что число жертв может возрасти - особенно с учетом сообщений о наводнениях и оползнях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В результате удара стихии множество людей остались без крыши над головой

"Во многих районах нет электричества, связь отсутствует, питьевой воды там очень мало, - сказал Би-би-си глава филиппинского отделения Красного Креста Ричард Гордон. - Некоторые места выглядят как после бомбежки, хуже, чем во время Второй мировой войны".

Работающие на месте происшествия спасатели описывают ситуацию как "полный ужас". В операции по поиску и спасению людей участвуют тысячи военных, сотрудников береговой охраны и пожарных.

Президент Филиппин Родриго Дутерте совершил полет над пострадавшими районами на вертолете. Судя по кадрам, которые разместили в соцсетях его помощники, от тайфуна пострадали острова Сиаргао, Динагат и Минданао.

Тайфун после сезона

Губернатор островов Динагат Арлин Багао написала в "Фейсбуке", что тайфун практически сровнял регион с землей. "Поля и корабли наших фермеров и рыбаков уничтожены, цитирует ее сайт Rappler. - Мы потеряли наши дома. Ветер снес крыши и разрушил стены. Запасы продовольствия и воды подходят к концу". Она добавила, что волонтеры в пострадавших регионах "помогают людям, которые лишились всего, что у них было".

Автор фото, AFP Подпись к фото, Супертайфун "Раи" стал самым сильным на Филиппинах в этом году

Красный Крест начал международную кампанию по сбору средств для ликвидации последствий стихийного бедствия, пытаясь срочно собрать на эти цели около 22 млн долларов.

Самый мощный тайфун в истории Филиппин произошел в 2013 году, он получил название "Хайан" (также известен как "Йоланда"). В результате его удара погибли более 6 тыс. человек.

Тайфун "Раи" - наиболее сильный в этом году, и он произошел в необычное время, после сезона тайфунов, который, как правило, продолжается с июля по октябрь.