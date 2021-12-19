На шахте им. Рубана в Кузбассе сработали датчики угарного газа. Эвакуированы 128 шахтеров

13 минут назад

Автор фото, suek.ru Подпись к фото, Шахта имени Рубана (архивное фото с сайта компании СУЭК)

Из угольной шахты имени Анатолия Рубана в российском Кузбассе в воскресенье были срочно эвакуированы все шахтеры. Поначалу сообщалось о пожаре, однако затем компания "СУЭК-Кузбасс", которой принадлежит шахта, уточнила, что речь идет о "самонагревании пласта". Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на "СУЭК-Кузбасс", на шахте сработали датчики угарного газа. "Предварительная причина - самонагревание нерабочего пласта. По протоколу все работы были остановлены", - цитирует агентство пресс-службу компании.

Представители "СУЭК-Кузбасс" уточнили местному изданию Vse42.ru, что речь идет об инциденте в недействующей штольне, которая использовалась для вентиляции

В момент срабатывания датчиков в шахте находились 128 человек, все они эвакуированы; сообщений о пострадавших нет. Под землей работали шесть отделений горноспасателей.

Компания "СУЭК-Кузбасс" отметила, что на этой шахте работает система, которая позволяет видеть местоположение каждого шахтера под землей и получать данные о его самочувствии.

Прокуратура Кемеровской области сообщила, что начала проверку соблюдения техники безопасности на шахте им. Рубана. Ее работа приостановлена.

Шахта им. Анатолия Рубана (названная в честь известного российского горного инженера и ученого) находится в городе Ленинск-Кузнецкий и принадлежит Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) - крупнейшему в России поставщику энергетического угля.