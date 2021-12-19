Коронавирус: Нидерланды закрылись на жесткий локдаун, Италия и Германия думают о новых ограничениях

час назад

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Все закрылось. Торговые улицы Голландии в воскресенье заметно опустели: локдаун

Европа размышляет, как бороться с новой мутацией коронавируса "Омикрон". Нидерланды с воскресенья закрылись на новый жесткий локдаун; Италия планирует ввести обязательные тесты даже для привитых; в Британии за призыв к поджогам депутатских офисов арестован брат бывшего лидера лейбористов и видный "антиваксер" Пирс Корбин.

Во всем мире, по официальным и явно неполным данным, ежедневно сейчас заражаются коронавирусом более полумиллиона человек. С начала пандемии умерли, по тем же официальным и неполным данным, 5,35 млн заболевших. Число сделанных прививок в мире приближается к 8,5 млрд.

Нидерланды закрылись на карантин

В Нидерландах в воскресенье начался новый жесткий локдаун, который продолжится минимум до середины января.

Перед самым Рождеством в стране закрылись все магазины, кроме продуктовых, а также бары, рестораны, школы, парикмахерские, тренажерные залы и другие общественные заведения. Жителям страны рекомендовано по возможности сидеть дома; в обычные дни предписано принимать не больше двух взрослых гостей одновременно, на Рождество и перед новогодней ночью можно будет впустить в дом до четырех человек.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Пустая торговая улица в Роттердаме в первый день нового локдауна, 19 декабря

О новом локдауне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил всего за день до его начала, в субботу.

В Нидерландах число новых зарегистрированных заражений в последние две недели снижается: 18 декабря их было 14,7 тысячи, тогда как в конце ноября регистрировали больше 20 тыс. случаев в сутки. Однако правительство опасается, что особо заразный "Омикрон", набрав обороты, может быстро переполнить больницы.

"Омикрон" распространяется даже быстрее, чем мы опасались, и мы обязаны действовать уже сейчас, чтобы избежать наихудшего развития событий", - сказал премьер.

Италия планирует новые ограничения

Правительство Италии, по данным прессы, намеревается ввести новые карантинные ограничения и, в частности, начать требовать недавно сделанный отрицательный тест для посещения общественных мест даже от привитых.

Как сообщили в воскресенье несколько итальянских изданий, о новых ограничениях премьер-министр Марио Драги, возможно, объявит после совещания правительства 23 декабря.

По данным прессы, для посещения мест массового скопления людей, таких как танцевальные клубы или стадионы, уже не будет достаточно свидетельства о прививке: даже привитым нужен будет свежий отрицательный результат анализа.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Марио Драги (в центре) и его правительство опасаются, что "Омикрон" может перегрузить больницы

Кроме того, правительство Италии подумывает о том, чтобы расширить список категорий населения, для которых прививка обязательна, а также предписать всем носить маски не только в помещениях, но и на улице.

В Италии за последние сутки было зарегистрировано 28 тыс. новых заражений, что в разы меньше, чем в примерно такой же по численности населения Британии, но итальянские власти беспокоит рост числа госпитализированных с ковидом: в субботу их было 7,7 тыс. (по сравнению с 7,5 тыс. днем ранее) и почти тысяча - в палатах интенсивной терапии.

Германия: рождественского локдауна не будет, но ограничения не исключены

Новый министр здравоохранения Германии, ученый-эпидемиолог по профессии Карл Лаутербах в воскресенье заверил, что локдауна на Рождество в стране не будет. "Но у нас уже идет пятая волна: мы прошли критическое число заражений "Омикроном", предупредил Лаутербах в интервью телеканалу ARD. - Эту волну уже полностью не остановить".

Экспертный совет при правительстве Германии в воскресенье заявил, что для сдерживания "Омикрона" нужно больше ограничить контакты людей, иначе больницы очень скоро могут оказаться перегруженным: как и в других странах мира, число заражений новой мутацией ковида удваивается каждые 2-4 дня.

В Германии, где полностью привиты около 70% населения, с начала декабря непривитым закрыт вход в некоторые типы общественных мест.

В Британии арестован отрицатель ковида Корбин

В Лондоне рано утром в воскресенье за призывы к насилию и поджогам депутатских офисов был арестован пламенный отрицатель ковида Пирс Корбин, старший брат бывшего лидера Лейбористской партии Джереми Корбина.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Акция протеста в центре Лондона против борьбы с пандемией, после которой арестовали Корбина, была почти мирной: одна потасовка с полицией, ноль задержанных

Как следует из сообщений лондонской полиции, 74-летний Пирс Корбин был арестован за видео, которое разлетелось по соцсетям в субботу, в день очередного протеста против антиковидных ограничений в Лондоне. В этом видео Корбин призывает "крушить это отребье, которое решило установить новый фашизм" и поджигать офисы депутатов, которые голосовали за новые антиковидные ограничения - гораздо, к слову, более мягкие, чем в Нидерландах или даже в Италии.

За ограничения на прошедшей неделе голосовали и депутаты-лейбористы, но сам Пирс Корбин вышел из этой партии еще 20 лет назад.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Субботняя демонстрация против новых ограничений в центре Лондона

В последние два года он постоянно участвует в акциях протеста, переключившись с отрицания потепления климата на отрицание ковида, и его уже арестовывали и штрафовали за демонстративное нарушение ограничений, введенных из-за пандемии.

Британский министр не исключает новые меры борьбы с вирусом

Британский министр здравоохранения Саджид Джавид тем временем отказывается исключать возможность новых ограничительных мер в борьбе с ковидом. "В этой пандемии гарантий быть не может. В настоящий момент надо просто внимательно за всем следить", - сказал Джавид в телеэфире Би-би-си.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Перед Рождеством в центр Лондона за покупками приехало немало людей, хотя их число несколько меньше, чем в обычные годы

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На днях в британскую прессу попал закрытый прогноз правительственной экспертной группы SAGE, согласно которому без новых ограничений число госпитализаций может быстро достичь 3 тыс. в день. Джавид сказал, что правительство очень серьезно относится к этому прогнозу, но в то же время он нуждается в перепроверке.

По словам министра, хотя число заражений сейчас и бьет рекорды (82 тысячи в субботу, более 90 тысяч в предыдущие дни), сейчас ситуация в Британии все же сильно отличается от той, что была в предыдущие волны пандемии. Почти все взрослое население полностью привито, а 27 млн человек (из 66 млн населения) уже сделали и третью, поддерживающую прививку ("бустер"). В субботу в Англии были сделаны рекордные 906656 прививок, в том числе более 830 тыс. "бустеров".

Однако в субботу мэр Лондона Садик Хан объявил в городе режим чрезвычайной ситуации, поскольку число заражений вариантом "Омикрон", в том числе среди медиков и сотрудников других государственных служб, резко выросло.

Центральное правительство Британии и главы автономных Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии в очередной раз обсуждают положение на заседании комитета по чрезвычайным ситуациям COBRA вечером в воскресенье.

Сейчас в Англии действуют меры из так называемого "плана Б": обязательные ковид-паспорта на массовых мероприятиях, маски в магазинах и на транспорте и в других местах, рекомендация по возможности работать из дома.