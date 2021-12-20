Дайджест: в Чили выбрали президента, японские туристы вернулись на Землю

20 декабря 2021, 04:48 GMT Обновлено час назад

Автор фото, Getty Images

Европейские страны в минувшие выходные начали вводить новые ограничения из-за мутации коронавируса "Омикрон".

В Нидерландах с воскресенья начал действовать жесткий локдаун - закрылось все, кроме продуктовых магазинов и аптек, а жителям рекомендовано не выходить из дома.

О новых ограничениях размышляют также власти Германии и Италии. Берлин в минувшие выходные ограничил въезд из Британии и нескольких европейских стран, а также вернул двухнедельный карантин для прибывающих из этих стран.

Кроме того, в Германии хотят ограничить контакты людей, а итальянские власти планируют ввести обязательное ношение масок на улице и требовать отрицательный тест для посещения общественных мест, в том числе у полностью вакцинированных.

Введения новых ограничений не исключают и власти Британии. В субботу мэр Лондона Садик Хан объявил в городе режим чрезвычайной ситуации из-за резкого роста числа заражений вариантом "Омикрон".

Тем временем главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что страну ожидает несколько сложных недель из-за роста заражений "Омикроном", и в очередной раз призвал людей ревакцинироваться.

"Мы увидим значительную нагрузку на больничную систему в ряде регионов страны, особенно в тех областях, где низкие показатели вакцинации", - сказал он в эфире CNN.

Американские СМИ сообщают, что многие госпитали уже переполнены людьми, которые получают неотложную помощь, а также зараженными вариантом "Дельта", и поэтому не готовы к наплыву новых пациентов с "Омикроном".

Автор фото, AFP

Кандидат от коалиции левых сил Габриэль Борич победил на президентских выборах в Чили по итогам второго тура, в котором его соперником был сторонник правых взглядов Хосе Антонио Каст.

Каст признал свое поражение уже через полтора часа после закрытия избирательных участков, когда было подсчитано 50% бюллетеней. По данным на тот момент, он получал 45,28% голосов, а Борич - 54,72%.

Нынешние выборы отличались тем, что оба кандидата придерживались диаметрально противоположных взглядов, и предлагали совершенно разные видения развития страны. Выборы прошли после массовых протестов, охвативших страну в 2019-2020 годах.

35-летний Борич станет одним из самых молодых политических лидеров в мире и самым молодым президентом в истории Чили.

С победой на выборах Борича уже поздравил действующий президент Чили Себастьян Пиньера, а также лидеры стран Латинской Америки.

В должность он вступит 11 марта следующего года.

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Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-20" с японскими космическими туристами Юсаку Маэдзавой и Ёдзо Хирано, а также космонавтом Александром Мисуркиным утром в понедельник приземлился в степи на территории Казахстана.

Космический корабль отстыковался от МКС около полуночи по Москве, спустя несколько часов включил двигатели на торможение, разделился на отсеки и вошел в плотные слои атмосферы.

Маэдзава - японский миллиардер, а Хирано - его деловой партнер. Они стали первыми за 12 лет туристами, которые отправились на МКС на "Союзе".

В общей сложности они провели на орбите чуть менее двух недель. Маэдзава выкладывал ролики с МКС на своем канале в YouTube.

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Британская Guardian в воскресенье вечером опубликовала фотографию премьер-министра Бориса Джонсона и еще 18 человек, сделанную во дворе резиденции на Даунинг-стрит во время первого общенационального локдауна в мае прошлого года.

Появление этого снимка может спровоцировать новую волну критики в адрес премьера на фоне громкого скандала с вечеринками, которые проводили британские чиновники в преддверии Рождества год назад.

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Как утверждает издание, фото сделано 15 мая 2021 года. Тогда людям из двух разных домов разрешалось встречаться только на улице с соблюдением дистанции 2 метра, а личные встречи по работе должны были проводиться только в крайних случаях.

На фотографии в Guardian Джонсон сидит за столом вместе с супругой Кэрри, рядом с ними находятся еще двое мужчин. На столе стоят две бутылки вина, бокалы и сыр. Недалеко от них стоит еще один стол, за которым сидят четыре человека, в стороне от них в саду вокруг стола с алкоголем стоит еще одна группа людей, кроме того, двое сотрудников сидят на траве.

В тот день Мэтт Хэнкок, занимавший тогда пост министра здравоохранения, проводил брифинг, на котором призывал людей соблюдать ограничения и не встречаться с друзьями на природе, несмотря на хорошую погоду.

Представитель канцелярии премьера заявил Guardian, что на опубликованном фото запечатлена "встреча сотрудников".

"Собрания сотрудников в летние месяцы часто проходят в саду на Даунинг-стрит. После брифинга проводились такие собрания. Даунинг-стрит - это дом премьер-министра, а также его рабочее место. Супруга премьер-министра живет по этому адресу и поэтому также находится в саду на законных основаниях", - говорится в заявлении.

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Во время пандемии и удаленной работы алгоритмы решают не только кого уволить, но и кого принять на работу, пишет Sunday Times.

Газета вспоминает нашумевший случай IT-компании Xsolla, 150 сотрудников которой были уволены в один момент только потому, что алгоритмы, анализирующие их активность в рабочих сервисах и чатах, сочли их малопродуктивными и невовлеченными.

Однако, пишет газета, в нынешнюю эпоху всеобщей работы из дома история Xsolla далеко не первая и не единственная. Более того, в некоторых компаниях искусственный интеллект не только увольняет сотрудников, но и принимает их на работу.

"Когда нет возможности пообщаться с кандидатом лично, сотрудники эйчара с удовольствием передают эту возможность искусственному интеллекту, который "собеседует" человека по видеосвязи", - приводит The Sunday Times слова адвоката по трудовым спорам.

Но проблема в том, что алгоритмы разрабатываются людьми, которые могут бессознательно внушать им свои предубеждения или взгляды, да и кандидаты, которые устраиваются на работу, возможно изменили бы свои ответы, зная, что разговаривают с роботом.

Поэтому в Нью-Йорке, например, работодателей обязали предупреждать кандидатов, что их будут набирать с помощью искусственного интеллекта и заранее сообщать им об основных параметрах оценок.

"Беспокоит то, что компании верят в то, что искусственный интеллект не ошибается. Но это не так", - приводит газета слова Джона Джерсина, бывшего главы управления продуктами в LinkedIn, а теперь инвестора.

Специалисты говорят, что алгоритмы не учитывают личные качества сотрудника и другие тонкости.

"Один человек может написать десять строк кода, который невероятно сложен и гениален. А другой человек может написать 1000 строк кода, который невероятно прост и тоже гениален. Не все можно сравнить и оценить алгоритмами", - уверены эксперты, опрошенные газетой.

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