В Магадане нашли мертвым депутата. СМИ связывали его с фото убитых гусей

55 минут назад

Автор фото, maggorduma.ru Подпись к фото, Александр Крамаренко

Магаданский депутат Александр Крамаренко, который, по данным СМИ, позировал с ружьем на фоне надписи "Чукотка 2021", выложенный из огромного числа мертвых птиц, найден мертвым.

Депутат Магаданской городской думы Александр Крамаренко ("Единая Россия") найден мертвым в своем офисе после 22:00 в воскресенье, проводится проверка, сообщили ТАСС в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Опрашиваются возможные свидетели, родственники, очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза, добавил собеседник агентства.

Следствие не исключает, что произошло убийство или суицид. "Версии рассматриваются стандартные. В том числе о возможных противоправных действиях в отношении погибшего. И версия о добровольном уходе из жизни со счетов не сбрасывается", - заявил РЕН ТВ старший помощник главы регионального управления СКР Андрей Макаров. Процессуальная проверка проводится по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), уточнил он.

"Был огнестрел", - сказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Чукотка 2021"

59-летний депутат приобрел всероссийскую известность благодаря скандалу с фотографией, на которой мужчина позировал на фоне более 150 убитых гусей, журавлей, уток и селезней, из тушек которых была выложена надпись "Чукотка 2021" (Чукотский округ соседствует с Магаданской областью).

СМИ сообщали, что мужчина с ружьем на фото - Крамаренко. Сам он это отрицал.

Первой его фамилию 18 июня назвала "Новая газета", сославшись на письмо читателя. "Да там охотилась целая куча людей. Это фотошоп. Они же расследуют, у них и спрашивайте", - заявил тогда депутат изданию.

Расследование проводило чукотское управление СКР. 29 июня следователи завели уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением особо крупного ущерба). По этой же статье привлекают к уголовной ответственности депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ).

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Фамилия Крамаренко в сообщениях СКР не фигурировала.

Следствие сообщало лишь, что 14-17 мая этого года примерно 60 км от Анадыря был изготовлен фотоснимок человека с ружьем в руках на фоне надписи "Чукотка 2021" и изображением в виде сердца, выполненного выложенными на снегу тушками мертвых гусей в количестве не менее 178 особей. Фотоснимок "в последующем был размещен в социальных сетях" и привлек внимание как жителей Чукотки, так и СМИ.

Изначально фото было опубликовано в "Инстаграме" в паблике Hunting_in_siberia.

Крамаренко не только говорил, что фотография была отредактирована при помощи фотошопа, но и заявлял РИА Новости, что на ней не убитые гуси, а перьевые чучела птиц для охотников.

Хотя следствие не называло в своем пресс-релизе фамилию магаданского депутата, секретарь регионального отделения "Единой России" Сергей Носов распорядился приостановить его членство в партии "после публикаций в ряде СМИ и социальных сетях" сообщений о возможной причастности Крамаренко к браконьерству.