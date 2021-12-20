В России решили ужесточить наказание за пытки в колониях - до 12 лет

58 минут назад

Автор фото, Filipp Kochetkov/TASS Подпись к фото, Вид на саратовскую туберкулезную больницу, сотрудников которой обвиняют в пытках заключенных

В Госдуму внесен законопроект об усилении наказания за пытки, организованные представителями власти, - до 12 лет лишения свободы. Сейчас максимальное наказание - восемь лет. Кроме того, запугивание как способ контроля над личностью заключенного предлагается теперь считать целью пыток. Именно запугивание было целью применения пыток в последних громких скандалах в системе ФСИН, считают авторы.

Законопроект предполагает внесение поправок в Уголовный кодекс России. Речь идет об ужесточении положений УК РФ, устанавливающих ответственность за пытки. Поправки вносят главы комитетов по законодательству Госдумы и Совета Федерации - Павел Крашенинников и Андрей Клишас.

Тема пыток стала одной из главных в России в этом году после публикаций материалов из архива проекта Gulagu.net, переданных бывшем заключенным Сергеем Савельевым. После видео из саратовской туберкулезной больницы №1 для заключенных завели несколько уголовных дел о пытках и сексуальном насилии. Дела заводили не только в Саратовской области, но и в других регионах.

На этом фоне в конце ноября состоялась отставка директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, хотя пытки в качестве причины не официально не назывались.

Как именно предлагается ужесточить

Авторы законопроекта предлагают усилить наказание за пытки, организованные и проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний. Ответственность за это прописана в ч. 2 ст. 302 УК РФ. Кроме того, предполагается правка статьи о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Сейчас максимальное наказание за пытки, организованные представителями власти, составляет восемь лет. Авторы предлагают добавить еще четыре года. "Теперь такие преступления наказываются лишением свободы до 12 лет, а это переводит их в разряд особо тяжких", - сказал Крашенинников журналистам. Это значит, что увеличивается и срок давности по таким делам.

Кроме того, в ст. 302 УК РФ вводится новый "субъект преступления" - сотрудник правоохранительных органов. "Это позволит привлекать к ответственности за пытки в том числе и сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание, как это предусмотрено в нынешней редакции УК РФ", - пояснил Крашенинников.

Еще одно изменение - более детальное определение пыток, соответствующее Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, заключенной 10 декабря 1984 года, продолжил депутат.

"К целям осуществления пыток отнесено запугивание как способ контроля над личностью заключенного или принуждения другого лица к совершению каких-либо действий под страхом пытки", - сообщил Крашенинников.

"Именно запугивание было основной целью применения пыток в последних громких скандалах в системе ФСИН России", - заявил сенатор Клишас.

По его словам, законопроект уже поддержали в Кремле, министерстве юстиции и Верховном суде России. Поправки в УК должны быть приняты в весеннюю сессию Госдумы, полагает Клишас. Законопроект могут рассмотреть в первом чтении уже в этом году, а окончательно примут в следующем, сказал РИА Новости источник в нижней палате парламента.

"Это не людское"

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По выражению Крашенинникова, "ставшие известными факты применения жестоких пыток к заключенным в системе ФСИН" вызвали "озабоченность широкой общественности" и не могли остаться "без внимания законодателей".

Тема пыток в колониях стала настолько резонансной, что на нее были вынуждены по-своему реагировать не только власти, но и представители криминального мира. На прошлой неделе стало известно, что "воры в законе" якобы предписали не считать "опущенными" (то есть не дискриминировать) тех, кого изнасиловали по приказу сотрудников ФСИН.

"Унижать и глумиться над ними - это не людское, - говорилось в тексте "воровского прогона". - Ибо по-человечески им можно только сочувствовать".

Тем временем сотрудников ФСИН привлекают к уголовной ответственности за изнасилования и издевательства над заключенными по действующим нормам УК.