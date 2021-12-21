Суд отказался отпустить ректора "Шанинки" из СИЗО даже после слов Путина

час назад

Автор фото, TASS Подпись к фото, Зуев был задержан в октябре нынешнего года. Он не признает вину

Мосгорсуд не отпустил из СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") Сергея Зуева. Это решение принято после того, как его заключение под стражей прокомментировал президент Владимир Путин. До СИЗО ректор находился под домашним арестом, но по требованию прокуратуры суд ужесточил ему меру пресечения.

Мосгорсуд признал законным постановление Тверского суда Москвы от 3 декабря о продлении срока содержания Зуева под стражей до 7 марта, оставив без удовлетворения апелляционную жалобу защиты, передает корреспондент Би-би-си.

9 декабря Путина на встрече с членами президентского совета по правам человека (СПЧ) спросили, считает ли он справедливым нахождение ректора "Шанинки" в СИЗО. Путин, как сообщали СМИ, ответил: "Не вижу необходимости держать его за решеткой".

Этот ответ, как писал обозреватель "Новой газеты" Леонид Никитинский (входит в СПЧ), прозвучал после перерыва во встрече. В этой части беседы Путина с правозащитниками телетрансляция уже не велась.

"Президент согласился с тем, что нечего держать под арестом человека, обвиняемого по экономическому преступлению", - говорил журналист Николай Сванидзе (тоже член СПЧ).

Уже на следующий день защита 67-летнего Зуева направила в прокуратуру и МВД ходатайства об освобождении Зуева из СИЗО под подписку о невыезде и надлежащем поведении или избрании ему более мягкой меры пресечения.

Комментируя решение Мосгорсуд, адвокат Дмитрий Кравченко назвал его "антиправовым". "Следствие и прокуратура поддержали решение, несмотря на слова президента. Это приближено к пытке, бесчеловечному отношению", - заявил он журналистам. Адвокат добавил, что с момента помещения Зуева в СИЗО следственных действий с ним не проводилось. Он считает арест попыткой давления на ректора.

Би-би-си обратилась с просьбой о комментарии к пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову.

Дело Зуева

Зуев был задержан в октябре этого года в рамках дела экс-замминистра просвещения России Марины Раковой, ему вменяется мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, он совместно с Раковой и сотрудником Фонда новых форм развития образования фиктивно трудоустроил 12 научных сотрудников в Институт общественных наук РАНХиГС. Зуев вину не признает.

13 октября ректора "Шанинки" отправили под домашний арест, однако через месяц суд ужесточил ему меру пресечения и заключил под стражу. Этого потребовала прокуратура, подав апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.

Незадолго до этого ему провели операцию на сердце.

Его жена Елизавета Фокина сообщала, что Зуева доставили в больницу с гипертоническим кризом, где врачи выявили у него сужение одного из сердечных сосудов.

29 октября сотрудники ФСИН вывозили Зуева, перенесшего операцию, из больницы для проведения медицинского освидетельствования.

Представители научного и преподавательского сообщества просили генпрокурора Игоря Краснова отказаться от апелляции на меру пресечения ректору "Шанинки".

В своем обращении ученые писали, что требование прокуратуры о заключении перенесшего операцию Зуева, "не только не может отвечать законным интересам следствия, но и становится средством давления".

Вопрос с врачами

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В пятницу, 17 декабря, жена Зуева сообщила, что следствие не ответило на ее просьбу о допуске к мужу в тюремную больницу врачей-специалистов. Во вторник в пресс-службе московской полиции заявили, что следователи готовы обеспечить проведение "квалифицированного обследования в специализированной городской клинике".

Член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Хуруджи, который навещает Зуева в СИЗО, после заседания Мосгорсуда сказал, что состояние здоровья ректора ухудшается: "Он практически все время находится под наблюдением врачей. По каким-то причинам следователь не пропустил гражданских медиков, которые нужны чтобы скорректировать лечение".