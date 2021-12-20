И бросить прах в лицо. Обвиняемый в госизмене Илья Сачков год назад записал видео на случай своего ареста или убийства

5 минут назад

Автор фото, Peter Kovalev/TASS

Основатель российской компании Group-IB Илья Сачков, которого обвиняют в госизмене, еще до своего ареста записал и отправил своим близким видео, в котором допустил, что его могут арестовать или убить, сообщило издание Forbes со ссылкой на три источника.

"Если вы видите это видео, значит, меня убили или я сижу в тюрьме", - говорит на видео Илья Сачков, пишет Forbes. Ролик предприниматель записал около года назад. В нем Сачков утверждает, что замечал за собой слежку.

Существование этого видео подтвердил Forbes журналист Андрей Лошак, который снимал Сачкова для своего сериала о хакерах.

На видео Сачков просит в случае его убийства сжечь его прах и бросить в лицо высокопоставленному сотруднику одного из силовых ведомств, которого он подозревает в преследовании. Об этом Би-би-си рассказал источник, который видел этот ролик.

Сачкова арестовали 28 сентября по подозрению в госизмене. По статье 275 УК РФ ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В чем конкретно обвиняется предприниматель, неизвестно - дело засекречено, как это всегда бывает с делами о госизмене. Сачков вину не признает.

Дело Сачкова

По данным Forbes, дело Сачкова ведет следователь ФСБ Алексей Хижняк, который был следователем по делу гражданина США, бывшего морпеха и руководителя нескольких служб безопасности Пола Уилана (в России его обвинили в шпионаже и приговорили к 16 годам строгого режима).

Источники ТАСС рассказывали, что следствие подозревает Сачкова в передаче иностранным спецслужбам данных, которые составляют гостайну в области кибербезопасности в России.

Другие СМИ выдвигали свои версии ареста Сачкова.

Издание Bloomberg сообщало, что Сачкова обвинили в передаче американскому правительству данных о хакерской группировке Fancy Bear, которая участвовала в кибератаках перед выборами президента США в 2016 году.

По данным Forbes, в окружении предпринимателя его арест связывают с публичным обвинением в адрес главы группировки Evil Corp. Максима Якубца.

В 2020 году на встрече премьера Михаила Мишустина с IT-предпринимателями Сачков критиковал власти за неэффективную борьбу с киберпреступниками, приводя в пример Максима Якубца.

"Я сейчас ни в коем случае никого не хочу обидеть. Я патриот своей страны, и когда я высказываю какую-то критику - это любовь. Простой пример. Когда весь мир говорит о том, что господин Максим Якубец - хакер, который в Москве разъезжает на Lamborghini с номерами "ВОР"? - говорил Сачков.

Evil Corp находится под американскими санкциями с декабря 2019 года. По данным властей США, хакеры из Evil Corp похитили более 100 млн долларов, заражая вирусом Dridex компьютеры людей, банков и компаний более чем в 40 странах.

Новый Дрейфус

В ноябре Лефортовский суд Москвы продлил Сачкову арест на три месяца. Основатель Group-IB обращался к президенту России с просьбой отпустить его под домашний арест.

"Я считаю, что это новое дело Дрейфуса. Я не изменник, не шпион и не предатель. Я русский инженер. Своей работой неоднократно доказывал преданность и пользу родине. Я очень прошу моего президента Владимира Владимировича Путина на период следствия [позволить мне] находиться под домашнем арестом с максимальными ограничениями" - такое сообщение через адвокатов Сачков передавал журналистам из СИЗО.

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В декабре в очередном письме из СИЗО Сачков предположил, что уголовное дело против него либо ошибка, либо следствие его "открытой нетерпимости ко всему, что связано с компьютерной преступностью и мошенничеством… и уважения к международному праву".

"Прекрасно понимаю, что я не всем понятен, не всем приятен, не всем нравлюсь. Равно как знаю, что в вопросах борьбы с преступностью нередко бываю категоричен и жесток в своих высказываниях", - написал Сачков.

Он заявил, что уголовное дело не связано с Group-IB и его работой там. Group-IB - российская компания, которая занимается предотвращением и расследованием киберпреступлений. Среди ее клиентов - крупнейшие российские компании.

В Group-IB не стали комментировать сообщения о видео Сачкова.