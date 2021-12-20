Кандидат левых Габриэль Борич стал самым молодым в истории президентом Чили

56 минут назад

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Во втором туре президентских выборов, состоявшихся 19 декабря, 35-летний кандидат от блока Abruebo Dignidad ("Одобряю достоинство") получил почти 56% голосов и стал самым молодым президентом в истории Чили. Его соперник - правый популист Антонио Каст получил 44%.

Каст уже признал свое поражение. "Я только что поговорил с @gabrielboric и поздравил его с большим успехом", - написал Каст в "Твиттере".

Борич заявил своим сторонникам, что позаботится о состоянии демократии в стране и о ее экономике. В последние годы в Чили постоянно проходили массовые акции протеста против неравенства и коррупции.

В должность он вступит 11 марта следующего года.

В своем выступлении Борич отметил, что приступает к работе со смирением и огромным чувством ответственности, и пообещал бороться против привилегий меньшинства.

"Нам брошен беспрецедентный вызов. Я знаю, что в ближайшие годы на карту поставлено будущее нашей страны, поэтому я гарантирую, что буду президентом, который заботится о демократии и не рискует ею, больше слушает, чем говорит, стремится к единству и ежедневно заботится о нуждах людей", - сказал он.

По официальным данным Борич во втором туре набрал 56% голосов избирателей, а его соперник Антонио Каст - 44%.

Оба кандидата - аутсайдеры политического калейдоскопа Чили, они представляют партии, которые никогда не входили в состав правительства.

55-летний Антонио Каст выступал за свободный рынок, резкое снижение налогов, решительную борьбу с нелегальной миграцией и преступностью, против абортов и гей-браков. Отец девятерых детей, консервативный католик из Республиканской партии считается сторонником бывшего диктатора Чили генерала Аугусто Пиночета.

Во главе угла - стабилизация экономики

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Когда-то экономика Чили была одной из самых стабильных в Латинской Америке - сейчас же в стране огромное социальное расслоение, пропасть в уровне доходов самых бедных и самых богатых. По данным ООН, это неравенство - одно из самых значительных в мире: 1% населения владеет 25% богатств страны.

Борич пообещал устранить это неравенство путем реформирования систем пенсионного обеспечения и здравоохранения, стимулирования инвестиций и сокращения рабочей недели с 45 до 40 часов.

"Мы знаем, что по-прежнему существуют по отдельности справедливость для богатых и справедливость для бедных, и больше мы не допустим, чтобы бедные расплачивались за неравенство в Чили", - пообещал новоизбранный президент.

Он также намерен заблокировать реализацию спорного проекта по добыче полезных ископаемых.

Чили сейчас переживает огромные изменения после того, как в прошлом году подавляющее большинство населения проголосовало за изменение конституции Чили, принятой во времена правления Пиночета.

Автор фото, Marcelo Hernandez Подпись к фото, Борич снискал себе поддержку среди сторонников левых взглядов

Уходящий президент страны Себастьян Пиньера сказал, что Чили живет в состоянии чрезмерной поляризации, конфронтации и споров, и призвал своего преемника быть президентом всех чилийцев.

"2022-й будет трудным годом"

Профессор Чилийского университета Мигель Анхель Лопес сказал в интервью Рейтер, что Борича ждет сложный период, ему придется вести переговоры с оппозицией из-за раскола в конгрессе, в котором ни одна из сторон не имеет большинства.

"Многое будет зависеть от его назначений и решений. Международные инвесторы будут внимательно следить за этим", - сказал он.

"Управлять страной будет очень и очень сложно", - отметил в интервью Франс Пресс Майкл Шифтер из аналитического центра "Межамериканский диалог".

Сторонники Борича говорят, что он сможет перестроить экономическую модель страны, восходящую к временам правления Аугусто Пиночета.

"Мы можем завершить главу с темной, разрушительной и жестокой моделью, от которой преуспевало лишь крохотное меньшинство", - выразил надежду в интервью Рейтер бизнесмен Хорхе Вальдивия.

"Борич должен будет исцелить страну, - сказал в интервью Франс Пресс Патрисио Навиа из Нью-Йоркского университета. - Но процесс написания конституции все еще продолжается, и плебисцит по новой конституции пройдет менее, чем через год. Так что я не думаю, что у него будет много времени для восстановления. 2022-й будет трудным годом".