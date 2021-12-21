Смерть посла. Как пандемия обнажила конфликт между Ираном и Саудовской Аравией в Йемене

14 минут назад

Автор фото, Twitter Подпись к фото, Хасан Ирлу

Министерство иностранных дел Ирана сообщило о смерти своего посла Хасана Ирлу, представлявшего интересы Тегерана при хуситском движении "Ансар Аллах", которое контролирует столицу Йемена и значительную часть страны. Урлу скончался от ковида, и Иран обвинил неназванные страны в том, что они задержали эвакуацию посла из Саны на родину, где ему уже не смогли оказать помощь.

Посол Хасан Ирлу "был эвакуирован в тяжелом состоянии из-за несвоевременной помощи со стороны определенных стран", - сообщил журналистам представитель иранского МИДа Саид Хатибзаде, имея при этом в виду Саудовскую Аравию.

Представители хуситов подтвердили, что именно Саудовская Аравия и Ирак принимали участие в операции по доставке Ирлу на борт иракского самолета, который вывез посла в Иран.

К тому времени, когда повстанцы при посредничестве Ирака и Омана завершили переговоры с саудовской коалицией, которая с 2016 года ввела блокаду хуситов с воздуха и моря, об эвакуации иранского посла, состояние Урлу, который болел ковидом уже несколько дней, значительно ухудшилось.

"Мученик Ирлу, переживший химические атаки во время ирано-иракской войны 1980-х годов, пал жертвой ковида в стране, куда он был направлен, из-за промедления ряда стран, - заявил Хатибзаде. - К сожалению, он вернулся домой уже в тяжелом состоянии, и несмотря на усилия по спасению его жизни скончался этим утром".

"Мы потеряли прекрасного друга", подчеркнул в "Твиттере" замминистра иностранных дел хуситов Хусейн аль-Ази.

При этом сразу два близких к йеменскому правительству источника подчеркнули, что в последнее время Ирлу старался держаться в тени из-за плохого состояния здоровья, а также в связи с политической напряженностью, поскольку среди руководства хуситов стало расти недовольство вмешательством иранского посла в их дела.

Автор фото, Mohammed Hamoud/Getty Images Подпись к фото, Повстанцы-хуситы контролируют значительную часть территории Йемена

Иран и Саудовская Аравия долгие годы соперничают за власть и влияние в регионе, в последнее время они активно поддерживали противоборствующие силы в Сирии и Йемене.

Коалиция под руководством Саудовской Аравии вторглась в Йемен в 2015 году после того, как хуситы отстранили от власти международно признанное правительство в Сане.

Конфликт полностью развалил систему здравоохранения страны, вызвав самый тяжелый (по оценке ООН) гуманитарный кризис в мире, случайной жертвой которого стал и иранский посол.