"Секс в большом городе": актрисы поддержали женщин, обвинивших Криса Нота в насилии. Компании разрывают с ним контракты

57 минут назад

Автор фото, Getty Images

Исполнительницы главных ролей в сериале HBO "Секс в большом городе" и в недавно вышедшем сиквеле "И просто так" выразили поддержку женщинам, обвинившем их партнера по сериалу, актера Криса Нота в сексуальных домогательствах.

В "Твиттере" Синтии Никсон (Миранда) появилось совместное завление, подписанное также Сарой Джессикой Паркер (Кэрри) и Кристин Дэвис (Шарлотта).

"Мы глубоко огорчены обвинениями в адрес Криса Нота. Мы поддерживаем женщин, которые выступили и поделились болезненными эпизодами своей жизни. Мы понимаем, насколько это тяжело, и благодарим их за это", - говорится в твите.

К настоящему моменту три женщины обвинили Нота в сексуальном насилии и домогательствах. Сам 67-летний актер настаивает на своей невиновности, называя обвинения "категорически ложными".

Все обвинения прозвучали практически одновременно вскоре после выхода на экраны сиквела "И просто так" - продолжения "Секса в большом городе". Роль мистера Бига в этих лентах - самая известная работа Криса Нота.

По словам представителей актера, время, выбранное для обвинений, вызывает много вопросов. Однако сами женщины заявляют, что решили нарушить молчание, просто увидев снова лицо своего обидчика на экране.

Обвинения против Криса Нота относятся к 2004, 2010 и 2015 годам, и прозвучали исключительно в прессе.

Полиция Лос-Анджелеса сообщила, что расследования не проводит, так как к ним не поступало никаких официальных обращений.

Первые две предполагаемые жертвы рассказали подробности их встречи с Нотом журналу Hollywood Reporter под псевдонимами Зоуи и Лили.

Зоуи сейчас 40 лет. По ее словам, ей было 22, когда она была изнасилована актером в ее квартире в Западном Голливуде в 2004 году.

Лили на данный момент 31. Она утверждает, что Нот изнасиловал ее в его собственной квартире в Нью-Йорке, когда ей было 25, а ему 60.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мистер Биг - возлюбленный, а позднее муж главной героини "Секса в большом городе" Кэрри Брэдшоу - самая известная роль Криса Нота

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

В обширном материале издания кроме интервью самих предполагаемых жертв содержатся также свидетельства бывшего босса Зоуи, подруги Лили, а также сотрудников центра помощи жертвам изнасилования, которые, как сообщается, в тот момент оказывали одной из девушек помощь.

Несмотря на отсутствие прямых доказательств вины актера, его репутации уже нанесен непоправимый ущерб.

Во вторник стало известно, что телекомпания Си-би-эс и Universal Television разрывают с ним контракт на дальнейшее участие в сериале The Equalizer, где он играет бывшего директора ЦРУ. В компании заявили, что актер появится еще только в одном эпизоде.

По некоторым сообщениям, всего за несколько дней, прошедших с момента первого обвинения, Нот потерял уже 12 млн долларов. Ранее компания Peloton удалила из социальных сетей рекламные ролики с его участием, сообщается также о разрыве еще нескольких контрактов с ним.

Представители Нота пока не прокомментировали решение Си-би-эс. Сам актер отрицает все обвинения в свой адрес, называя их абсолютной ложью.