"Я чувстовала себя беззащитной". Актриса Клэр Фой пожаловалась на постельные сцены в своей работе

23 минуты назад

Автор фото, David M. Benett/WireImage Подпись к фото, Клэр Фой тяжело далась роль женщины, одержимой сексом

Британская актриса Клэр Фой заявила, что постельные сцены, которыми изобилует ее последняя роль в исторической адаптации "Очень британский скандал", доставили ей глубокий дискомфорт и ощущение сексуальной эксплуатации.

В драме, которая вот-вот выйдет на экраны, Фой играет Маргарет Кэмпбелл, герцогиню Аргайл - британскую аристократку, вошедшую в историю своими сексуальными похождениями и громким бракоразводным процессом в 1963 году.

Маргарет была замужем за 11-м герцогом Аргайлом Ианом Кэмпбеллом. Несмотря на то, что супруги договорились о свободном союзе, чем, как выяснилось в ходе публичных слушаний, герцог тоже охотно пользовался, суд и пресса были сосредоточены исключительно на моральном облике герцогини.

Считается, что она стала первой женщиной благородных кровей, публично названной шлюхой.

"Я ненавижу слово "шлюха", но, думаю, этот эпитет останется с этой женщиной навсегда. [Библейскую] Еву тоже, наверное, клеймят как шлюху", - говорит о своей героине актриса Клэр Фой.

Интимные сцены в этом кино дались ей очень тяжело, потому что, по ее словам, достаточно быть женщиной, чтобы чувствовать себя в подчинении, а когда приходится еще изображать секс - это вдвойне тяжело.

"Это подавляет. Это самая трудная задача из всех. Ты чувствуешь себя беззащитной. И даже если все вокруг стараются придать тебе уверенности, к сожалению, это не помогает", - сказала Фой.

По словам актрисы, она понимала, что такие сцены должны присутствовать в истории о герцогине, но хотела сделать их особенными.

"Я хотела показать эти моменты как нечто глубинно женское, а не как очередную сексуальную кульминацию, которых полно на экране", - рассказала Клэр в интервью радиопрограмме Би-би-си Woman's Hour ("Женский час").

В январе этого года другая британская актриса Кира Найтли заявила, что больше не будет сниматься обнаженной у режиссеров-мужчин.

Автор фото, Jenny Lewis/Contour Подпись к фото, Свою звездную роль Кира Найтли сыграла в приключенческой серии "Пираты Карибского моря". Также среди ее работ - последняя британская адаптация "Анны Карениной", "Реальная любовь", "Гордость и предубеждение"

С 2015 года, после того, как у актрисы родился ребенок, она особенно тщательно прописывает в своих контрактах пункты, относящиеся к постельным сценам и кадрам обнаженной натуры. Также она оставляет за собой право не участвовать в постельных сценах, если сочтет их для себя неприемлемыми.

"Я не готова участвовать в этих ужасных секс-сценах, где все в масле и кряхтят. Мне это неинтересно", - заявила тогда Найтли.

Скандальная герцогиня

Автор фото, Sydney O'Meara/ Hulton Archive

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Маргарет Кэмпбелл, урожденная Уигхем, не была аристократкой по крови - ее родителями были шотландские миллионеры Хелен и Джордж Уигхем.

В аристократические круги Великобритании она попала благодаря своему второму браку с герцогом Аргайлом.

Судя по сохранившимся дневникам, муж знал о склонности Маргарет к многочисленным романам и сексуальным экспериментам. Между супругами были установлены свободные отношения, и обоих это устраивало.

Личная жизнь герцогини Аргайл никогда не стала бы достоянием общественности, если бы ее супруг не предоставил суду копрометирующие ее материалы в ходе громкого судебного процесса, затеянного им, насколько можно судить по ряду свидетельств, после того, как Маргарет отказалась оплачивать его счета.

Он выкрал у нее из дома письма и фотографии Polaroid пикантного содержания и передал их судье. В ходе процесса он также называл число мужчин, с которыми у его жены были отношения, но не объяснил, откуда взялись эти цифры.

В ходе процесса, привлекшего большое внимание СМИ, также звучали обоюдные обвинения в подделке документов, воровстве, насилии, употреблении наркотиков и взяточничестве. Однако вся тяжесть судейства обрушилась только на герцогиню.

В своем вердикте о разводе по причине прелюбодеяния супруги судья охарактеризовал ее как женщину с высокой сексуальной зависимостью.

"Она не была удовлетворена нормальными отношениями и начала заниматься отвратительными вещами сексуального характера, чтобы удовлетворить свой низменный аппетит", - говорилось в решение суда.

После развода Маргарет Уигхем прожила еще 30 лет. Она умерла в 1993 году в возрасте 80 лет.