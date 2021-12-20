Дело Пэн Шуай: китайская теннисистка отреклась от обвинений в изнасиловании. Это мало кого убедило

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пэн Шуай - бывшая первая ракетка мира в женском парном разряде

Бывшая первая ракетка мира в женском парном разряде Пэн Шуай, обвинившая высокопоставленного чиновника КНР в изнасиловании, дала интервью, в котором заявила, что никогда не говорила этого.

Заявление теннисистки о принуждении к сексу со стороны китайского чиновника и ее последующее исчезнование вызвали серьезную обеспокоенность в международных спортивных кругах.

"Я хочу отметить очень важный момент: я никогда никого не обвиняла в сексуальных домогательствах ни в письменной, ни в устной форме. Я хочу, чтобы это было предельно ясно", - заявила Пэн Шуай в интервью изданию Lianhe Zaobao.

Видеоинтервью теннисистки было снято на телефон во время посещения ею лыжных соревнований в Шанхае.

Lianhe Zaobao издается в Сингапуре на китайском языке и распространяется и в Китае. В последние годы издание было известно своей пропекинской направленностью.

В начале ноября в своем сообщении в китайской соцсети Weibo Пэн Шуай рассказала, что высокопоставленный китайский функционер Чжан Гаоли принуждал ее к сексу с ним.

Чжан занимал пост вице-премьера Госсовета КНР в 2013-2018 гг. и считался близким соратником председателя КНР Си Цзиньпина.

Это сообщение было быстро удалено, а теннисистка перестала выходить на связь.

Говоря об этой публикации, Пэн заявила, что это ее "личное дело", которое вызвало у людей недопонимание.

На вопрос журналиста о том, была ли за ней установлена слежка после публикации ее сообщения, Пэн Шуай ответила: "Зачем кому-то следить за мной? Я всегда была совершенно свободна".

Она также подчеркнула, что письмо, адресованное главе Женской теннисной ассоциации Стиву Саймону, в котором Пэн Шуай утверждала, что "просто отдыхает дома", было написано исключительно по ее собственному желанию.

Ранее это письмо было показано в эфире китайского телеканала CGTN, вызвав многочисленные вопросы о его достоверности.

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"Поскольку уровня моего английского недостаточно, чтобы перевести китайские иероглифы, CGTN опубликовал английскую версию письма, но смысл здесь почти такой же, как в моем ответе на имейл господина Саймона", - цитирует Пэн Шуай издание Lianhe Zaobao.

Комментируя это интервью спортсменки, Женская теннисная ассоциация заявила, что приветствует ее появление в общественном месте, добавив, что это, тем не менее, не снижает степени обеспокоенности о ее состоянии и способности общаться без цензуры или принуждения.

"Мы по-прежнему решительно настаиваем на полном, честном и прозрачном расследовании ее заявлений о сексуальном нападении", - говорится в заявлении ассоциации.

Ранее глава WTA Стив Саймон заявил о приостановке женских теннисных турниров в Китае. Бойкот также включает соревнования в Гонконге.

Объясняя свое решение, Саймон заявил, что очень обеспокоен рисками, с которыми могут столкнуться игроки и персонал, если мероприятия будут проводиться в КНР в 2022 году.

Глава МОК Томас Бах разговаривал с теннисисткой по видеосвязи уже дважды с момента ее поста с обвинениями в сексуальных домогательствах. В МОК заявили, что Пэн Шуай выглядела здоровой и находилась в безопасности.