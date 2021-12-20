Игру в квиддич, известную благодаря "Гарри Поттеру", хотят переименовать из-за слов Джоан Роулинг о трансгендерах

6 минут назад

Автор фото, Washington Post via Getty Images

Две американские лиги квиддича решили сменить название после последнего скандала с участием автора "Гарри Поттера" и изобретательницы этой игры Джоан Роулинг. Писательницу, назвавшую в "Твиттере" абсурдом возможность регистрации полицией насильников как женщин, даже если биологически они мужчины, обвинили в трансфобии.

Теперь придуманный Роулинг фантастический вид спорта, в котором игроки летают на метлах и пытаются закинуть мяч в кольцо, лиги предлагают называть "квикболлом", "квикером", "квидстрайком", или, возможно, "квадроболом".

Игроки говорят, что хотят дистанцироваться от заклеймленной соцсетями Роулинг, однако в деле могут быть замешаны и деньги: сейчас спорт, которым занимаются лиги, нельзя транслировать по телевидению, так как торговая марка "Квиддич" принадлежит студии Warner Brothers, как и другая интеллектуальная собственность, связанная со вселенной "Гарри Поттера".

Если название игры изменится, то матчи можно будет транслировать в эфире.

В реальной жизни квиддич - это не совсем то же самое, что в книге или на экране. Игроки лишены возможности летать, но бросают мячи по кольцам. Этот спорт достаточно популярен: в него играют 450 команд в 30 странах мира.

"Прогрессивный спорт"

Существуют неофициальные чемпионаты по квиддичу, в том числе мировой.

С требованием переименовать этот вид спорта, чтобы отмежеваться от Джоан Роулинг, выступили две лиги из США - US Quidditch (USQ) и Major League Quidditch (MLQ).

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По их словам, они хотят переименовать квиддич, чтобы "дистанцироваться от работ Роулинг, которую в последние годы все чаще подозревают в трансфобии".

"Наш спорт получил репутацию одного из самых прогрессивных в мире, в том числе благодаря его инклюзивности и верности гендерному равенству. Например, правило гендерного максимума гласит, что на поле не может одновременно находиться больше четырех игроков одного гендера от одной команды", - говорится в заявлении.

Представитель издательского дома Роулинг The Blair Partnership заявил, что Роулинг никогда не поддерживала ни одну из этих лиг.

Как отмечает телекомпания "Си-би-эс", после смены названия спорта эти лиги смогут транслировать свои матчи по американскому телевидению, потому что их варианты названия квиддича не лицензированы, а вот лицензия на торговую марку "квиддич" принадлежит студии Warner Brothers.

Транс-скандал Джоан Роулинг

Автор фото, Reuters

Джоан Роулинг, написавшую сагу о Гарри Поттере, либеральные пользователи соцсетей недавно вновь обвинили в трансфобии.

На этот раз она раскритиковала законодательную норму, благодаря которой мужчина-насильник может быть зарегистрирован в полиции как женщина, если захочет.

"Война - это мир, рабство - это свобода, незнание - сила. Мой насильник с пенисом - женщина", - написала писательница, намекая на лозунги из романа-антиутопии Джорджа Оруэлла "1984".

Это вызвало негодование в адрес Роулинг в "Твиттере".

Джоан Роулинг в прошлом не раз обвиняли в трансфобии. В июне прошлого года она перепостила колонку, опубликованную в американском издании Devex под заголовком "Как после эпидемии Covid-19 сделать мир более равным для людей, которые менструируют".

В самой статье говорилось о мерах, которые можно предпринять для обеспечения "менструирующих людей" необходимыми предметами гигиены.

Автор статьи уточнял, что в их число включены не только женщины, но и "небинарные лица" - люди, которые отказываются относить себя к какому бы то ни было полу.

В своем комментарии к ссылке на статью Роулинг высмеяла заголовок и заметила, что "люди, которые менструируют" могут называться только женщинами.

После этого в соцсетях стали раздаваться призывы к бойкоту и "отмене" Джоан Роулинг. К числу тех, кто выступил с осуждением ее взглядов, присоединились некоторые знаменитости, включая актеров, сыгравших главные роли в фильмах о "Гарри Поттере" - Дэниэл Рэдклифф и Эмма Уотсон.

В ответ на критику писательница попыталась объяснить свою позицию по поводу трансгендерности в деталях. В частности, она уточнила: "Если не существует пола, то не существует и однополого влечения. Если не существует пола, то совместно прожитая реальность всех женщин в мире стирается. Я знаю и люблю трансгендерных людей, но уничтожение концепции пола отнимает у многих возможность осмысленно обсуждать свою жизнь".

Она также уточнила, что, несмотря на то, что хотела бы, чтобы транс-женщины были в безопасности, она не хочет, чтобы из-за этого биологические женщины были в меньшей безопасности.

Год назад в британской газете Sunday Times было опубликовано открытое письмо 58 знаменитостей, включая актеров, писателей и журналистов, которые выразили Роулинг свою поддержку.