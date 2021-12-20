Один человек задержан после нападения на посольство Беларуси в Лондоне. Минск обвиняет "радикальную группировку" оппозиционеров

час назад

Подпись к фото, Здание белорусского посольства в Лондоне

МИД Беларуси заявил о нападении на свое посольство и избиение консула в Лондоне вечером, 19 декабря. В столичной полиции Би-би-си сообщили о задержании одного человека. Власти обвинили в нападении белорусскую диаспору, ее представители заявили, что не имеют к этому никакого отношения.

По данным МИД Беларуси, в воскресенье вечером в центре Лондона "группа лиц" испортила фасад здания посольства - забросала его яйцами, а затем набросилась на прибывших на место дипломатов.

"Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь. В учреждении здравоохранения диагностированы перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба", - говорится в заявлении на сайте МИД.

Позже новостное агентство "Белта" сообщило, что консул был атакован группой из четырех мужчин и женщины, он по-прежнему находится в больнице. "Они его забрасывали яйцами, выкрикивали агрессивные намерения. Было очевидно, что они собираются приступить к непосредственно насильственным действиям", - рассказал агентству "Белта" советник посольства Беларуси в Великобритании Андрей Миськевич.

В провластных телеграм-каналах появилось видео на котором видно группу мужчин, собравшихся у здания посольства Беларуси в лондонском районе Кенсингтон. Один из них требует, чтобы Лукашенко ушел, слышна нецензурная брань. Самого момента избиения на видео нет.

Днем 19 декабря у здания посольство действительно проходила акция протеста, но она завершилась без происществий и до инцидента.

В нападении на свое посольство МИД Беларуси обвинил "радикальную эмигрантскую группировку Надея". Речь идет о сообществе белорусов в Великобритании, которое выступает за прекращение репрессий и новые выборы в Беларуси. В нем состоят 600 человек.

Подпись к фото, Возле белорусского посольства в Лондоне неоднократно проходили акции с требованием проведения честных выборов

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

В самой "Надее" заявили Би-би-си, что не имеют никакого отношения к произошедшему. "Мы освещаем акции, но не являемся организатором каждой. Мы не знаем, кто устроил провокацию - этим будет заниматься полиция и искать виновных людей по камерам", - сказала одна из представительниц сообщества.

Она добавила, что пришла в ужас от этой новости: "Эти [нападавшие] люди никак не относятся к нашему чату белорусов в Великобритании, но тем самым пытаются очернить слово "Надея", нашу репутацию в Великобритании".

МИД Беларуси потребовал о проведении тщательного расследования инцидента, привлечении к ответственности виновных лиц.

В лондонской полиции Би-би-си сказали, что им сообщили о беспорядках, происходящих возле посольства Беларуси в воскресенье около 19.40 по местному времени.