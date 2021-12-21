Дайджест: первая смерть от "Омикрона" в США, ВОЗ советует пересмотреть планы на праздники

6 минут назад

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Всемирная организация здравоохранения призвала людей по возможности пересмотреть планы на предстоящие праздники, чтобы защититься от варианта коронавируса "Омикрон", который стремительно распространяется по всему миру.

"Отмена мероприятия лучше, чем потеря жизни, - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Женеве. - Лучше отменить празднование сейчас и сделать это потом, чем сейчас отпраздновать и потом горевать".

По его словам, новый вариант распространяется значительно быстрее остальных и заражает привитых и переболевших людей.

"В настоящее время есть устойчивые подтверждения того, что "Омикрон" распространяется значительно быстрее варианта "Дельта", и привитые или переболевшие люди с высокой долей вероятности могут вновь заразиться", - сказал он.

Глава ВОЗ также сообщил, что количество смертей от Covid-19 в этом году превышает число смертей в 2020 году от ВИЧ, малярии и туберкулеза вместе взятых.

Власти США заявили, что вариант "Омикрон" уже стал доминантным в США - им заразились три четверти от общего числа.

Накануне в штате Техас был зарегистрирован первый случай смерти в результате заражения "Омикроном".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В преддверии Рождества в центры тестирования выстроились очереди

Президент США Джо Байден выступит с обращением к нации в связи с распространением варианта "Омикрон".

Ранее в Белом доме заявляли, что президент не планирует "запирать страну".

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Присяжные в США удалились для обсуждения вердикта по делу Гислейн Максвелл, которая обвиняется в пособничестве финансисту Джеффри Эпштейну и вовлечении несовершеннолетних девочек в сексуальную эксплуатацию.

"Ваша задача - взвесить доказательства по делу и определить, доказана ли виновность госпожи Максвелл", - сказала окружной судья Элисон Натан присяжным. В понедельник они совещались чуть менее часа и возобновят обсуждение во вторник.

На слушаниях накануне прокурор Элисон Мо заявила, что Максвелл была сообщницей Эпштейна, и рассматривала свою помощь в сексуальном насилии как средство поддержания роскошного образа жизни.

По мнению прокурора, присутствие Гислейн Максвелл заставляло молодых девушек чувствовать себя комфортно в компании Эпштейна. "Он бы не смог сделать это в одиночку", - подытожила Мо.

59-летняя Гислейн Максвелл обвиняется в том, что в период с 1994 по 2004 годы она вербовала девочек-подростков, с которыми Эпштейн, его друзья и она сама впоследствии занимались сексом.

Максвелл грозит длительный тюремный срок, если ее признают виновной. Сама она отвергает все обвинения. Защита женщины настаивает, что ее выбрали в качестве мишени, поскольку самого Эпштейна уже нет в живых.

Джеффри Эпштейн предположительно покончил с собой в нью-йоркской тюрьме в 2019 году в ожидании суда по обвинению в сексуальном насилии.

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США и Великобритания считают, что Россия может начать кибервойну с Украиной, пишет New York Times.

Журналисты издания на условиях анонимности поговорили с десятком официальных лиц, которые занимаются вопросом о том, как Украина сможет противостоять России в случае кибератаки.

Опасения представителей США и Британии связаны с тем, что президент России Владимир Путин, по их мнению, может решить, что кибервойна с Украиной поможет достичь его главной цели - свержения нынешнего украинского правительства и замены его на пророссийское.

На Западе опасаются, что кибератака может быть направлена на украинскую инфраструктуру, в частности на энергосистему страны.

"Энергосеть Украины была построена во времена Советского Союза и после его развала модернизировалась российскими специалистами и российским оборудованием. Хакеры Путина знают, как оставить без энергоснабжения некоторые части страны", - пишет NYT.

Журналисты издания утверждают, что Россия уже якобы атаковала украинскую энергосистему в декабре 2015 года, когда "российские хакеры дистанционно захватили центр управления электроэнергетикой Украины и отключали одну электростанцию за другой, в то время как операторы энергокомпаний беспомощно смотрели на свои экраны". Россия всегда отрицала подобные предположения.

Собеседники New York Times из США отказались сказать, какие именно специалисты по кибербезопасности и в каком количестве сейчас работают на Украине, при этом они заявили, что США рассматривают возможность более крупного развертывания защиты от кибератак, включая использование ресурсов киберкомандования США.

Представитель британского правительства заявил, что их специалисты в рабочем режиме следят за происходящим и готовы помочь Украине в случае кибернападений.

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Журнал Economist задается вопросом, сможет ли 35-летний избранный президент Чили Габриэль Борич, который во время предвыборной кампании неоднократно обещал похоронить неолиберализм и войти тем самым в историю, сдержать слово.

Программа Борича, ориентированная на социальную справедливость, права человека, заботу об экологии и поддержку феминизма отражает новые настроения в стране, где долгое время доминировали демагоги-популисты.

План Борича состоит в том, чтобы превратить Чили в социал-демократию, государство всеобщего благосостояния, такое, как Швеция или Дания.

План хороший, однако журналист Economist убежден, что Боричу придется трудно, так как он столкнется с серьезными экономическими и политическими сложностями.

Во-первых, команда Борича слишком неопытна, чтобы осуществить переход от нынешней системы к декларируемому государству всеобщего благосостояния, в котором власть играет ключевую роль в защите и развитии экономического и социального благополучия граждан.

Во-вторых, страна находится в процессе изменения конституции, и в ней с большой долей вероятности закрепят больше социальных прав, за которые должно будет платить государство.

Все это накладывается на тяжелую экономическую ситуацию в Чили: инфляцию в размере почти 7%, дефицит бюджета и необходимость сократить расходы в следующем году более чем на 20%.

"Если Борич не справится с предстоящим трудным переходным периодом, он может снова войти в историю - но совсем не так, как планировал", - заключает Economist.

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Журналист и публицист Ибрагим Набиоглу специально для Русской службы Би-би-си поговорил с жителями Стамбула о том, как на них повлияло падение турецкой лиры.