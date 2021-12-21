Губернатор Кузбасса попал в ДТП по пути к родным жертв "Листвяжной"

час назад

Автор фото, Kirill Kukhmar/TASS Подпись к фото, Сергей Цивилев на территории шахты "Листвяжная"

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев попал в аварию, направляясь на встречу с родственниками погибших во время взрыва на шахте "Листвяжная". Все живы, глава региона не пострадал.

Утром в телеграм-канале губернатора появилось сообщение: "Сегодня в 09:00 на трассе Кемерово - Новокузнецк в районе поселка Карагайла произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, который ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты "Листвяжная" в Прокопьевск".

"Жертв нет, все пострадавшие находятся в сознании", - подчеркивалось в сообщении.

Позже пресс-служба Цивилева уточнила, что губернатор не пострадал, хотя находился в автомобиле в момент аварии.

При каких обстоятельствах произошла авария, пока не ясно. СМИ опубликовали видео из проезжавшего мимо автомобиля, судя по которому в ДТП попали пять автомобилей - две фуры, грузовик поменьше и два легковых автомобиля, один из которых был сильно поврежден.

Авария на "Листвяжной" в городе Белово произошла 25 ноября. В шахте возникло сильное задымление после взрыва метано-воздушной смеси. Погиб 51 человек - 46 шахтеров и пятеро горноспасателей. На следующий день после аварии были задержаны директор шахты, его заместитель и начальник участка.

Губернатор Цивилев регулярно проводил встречи с родственниками погибших, некоторые из которых рассказывали о возможных нарушениях техники безопасности на "Листвяжной" и повышенном уровне метана. О возможных нарушениях на шахте заявлял и президент России Владимир Путин, обращая свои претензии к собственнику.

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Неделю назад, 14 декабря, с родственниками погибших встречался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Тогда он потребовал установить "роль собственников шахты в произошедшей трагедии".

Рано утром на следующий день следователи задержали президента холдинга СДС Михаила Федяева, а также гендиректора холдинга, технического директора и главного инженера ООО "Шахта "Листвяжная".

Во вторник врио главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что администрация шахты не смогла предоставить информацию о том, где в момент аварии находились рабочие.

"Сейчас местонахождение шахтеров отслеживается автоматически чуть ли не ежесекундно, информация поступает диспетчеру шахты. Но когда мы прибыли на "Листвяжную" и попросили предоставить нам данные приборов геолокации шахтеров, их не оказалось", - заявил он в интервью ТАСС.