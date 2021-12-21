Дагестанцу дали 11 лет за склонение к теракту в Москве. Защита говорит о провокации спецслужб

час назад

Автор фото, Russian Federal Security Service Подпись к фото, Архивное фото - автозак на территории 2-го Западного окружного военного суда

Военный суд в Москве приговорил к 11 годам колонии уроженца Дагестана Юсупа Юсубова, признав его виновным в том, что он подговаривал земляков устроить взрыв на станции московского метро "Киевская". Сам подсудимый вину не признал. По версии его защиты, Юсубов мог стать жертвой провокатора, связанного со спецслужбами.

"Судом по делу вынесен обвинительный приговор. Юсубову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы, из которых три года он проведет в тюрьме, а восемь лет - в колонии строгого режима", - сказала ТАСС пресс-секретарь 2-го Западного окружного военного суда Ирина Жирнова. Юсуп Юсубов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1.1 ст.205.1 УК РФ (склонение к совершению террористического акта), уточнили в пресс-службе суда.

Прокурор в ходе прений сторон просил приговорить его к 12 годам колонии. Сам Юсубов вину не признал.

Версия следствия

По версии следствия, обвиняемый предложил семье своих знакомых из села Уцмиюрт Бабаюртовского района Дагестана, работающих в ресторане недалеко от мечети на Татарской улице Москвы, совершить теракт, писал "Коммерсант". По данным издания, женщина должна была совершить самоподрыв на станции метро "Киевская", а ее мужу якобы предлагалось с ножом напасть на полицейских.

Интерфакс, излагая версию следствия, уточняет, что Юсубов, "являясь религиозным экстремистом", с декабря 2019 года уговаривал своего знакомого Руслана Кайбакова устроить теракт около здания ФСБ на Лубянской площади, убить полицейского и, завладев оружием, открыть огонь.

Кайбаков сдался сотрудникам правоохранительных органов и дал изобличающие показания. Он, как следовало из обвинения, вначале соглашался и даже привлек к делу еще одного выходца из Дагестана, однако впоследствии все они передумали, став свидетелями со стороны обвинения, писал "Коммерсант".

Версия защиты

Выступая в суде, Юсубов настаивал на том, что знакомый его оговорил.

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По информации "Коммерсанта", 60 свидетелей были готовы дать показания в пользу подсудимого, однако в суд допустили только его родителей.

Издание сообщало, что в основу уголовного дела легло аудиопослание Юсубова о том, что Кайбаков мог бы совершить нападение и без него. Следствие сочло, что эта запись подтверждает преступные намерения, однако обвиняемый говорил, что была ответная реакция на предложение о совершении теракта, которое он отверг. Они не раз обменивались аудиофайлами, но сохранился лишь один из них, обращал внимание "Коммерсант".

По версии обвиняемого и его защиты, Кайбаков мог быть провокатором, связанным со спецслужбами, отмечало издание. В суде этот человек выступал свидетелем со стороны обвинения.

На Юсубова также дал показания засекреченный свидетель.