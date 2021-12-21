В Томске большой пожар в гипермаркете. Поймали предполагаемого поджигателя

50 минут назад

Автор фото, Taisiya Vorontsova/TASS

В гипермаркете "Лента" в Томске произошел крупный пожар. Владельцы заявили, что это был поджог, а поджигатель - сотрудник подрядной организации.

Площадь пожара, по данным МЧС, составила около 5 тысяч квадратных метров. На площади 3,5 тысячи квадратных метров обрушилась кровля.

Из здания эвакуировали около 200 человек, информации о пострадавших не поступало.

Пожар спровоцировал взрывы пиротехники и баллонов с углекислым газом.

Пресс-служба компании заявила, что "поджигателем оказался сотрудник подрядной организации гипермаркета, работавший в торговом зале". Он задержан и якобы "сознался в содеянном, с ним работает полиция".

Пожар произошел в результате умышленного поджога в отделе, где продавались пиротехнические средства, уточнил источник РБК.

Подозреваемый не смог внятно объяснить полицейским, зачем поджег "Ленту", заявили в региональном управлении МВД. По данным полиции, местный житель 1988 года рождения ранее привлекался к уголовной ответственности.

Супермаркет был открыт в 2016 году. Общая площадь магазина составляет 9,4 тысячи квадратных метров, торговое пространство - 5,2 тысячи квадратных метров.

Строительство объекта сопровождалось конфликтом с мэрией Томска, отмечает Интерфакс.

Автор фото, Taisiya Vorontsova/TASS

На место происшествия прибыл пожарный поезд. К 18:49 по местному времени пожар был локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров, заявили в региональном управлении МЧС.

По словам главы регионального департамента защиты населения Сергея Лукина, угрозы для домов, расположенных возле горящего гипермаркета, нет. "Пожар в здании на завершающей стадии, но проливка будет продолжаться длительное время", - цитирует его "Коммерсант".

"Лента" - крупнейшая в России сеть гипермаркетов. Среди всех российских ритейлеров компания занимает четвертое место, у нее 674 магазина - 255 гипермаркетов и 419 супермаркетов.