Студенту, помочившемуся на стенд с биографией ветерана, дали четыре года

27 минут назад

Автор фото, Investigative committee of Russia

Мосгорсуд приговорил к четырем годам колонии 19-летнего студента Матвея Юферова, выложившего в соцсетях фото, на котором он мочится на стенд с биографией ветерана Великой Отечественной войны.

Суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщила прокуратура Москвы в своем телеграм-канале.

Прокурор в ходе прений просил назначить Юферову пять лет лишения свободы и на тот же срок запретить ему заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

Юферов признан виновным по ч.4 ст.354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные с использованием интернета).

Такое обвинение молодому человеку предъявили за то, что ночью 25 ноября он, находясь на Измайловском бульваре, помочился на стенд, посвященный ветерану Великой Отечественной войны. Студент попросил своего друга сфотографировать это на телефон, а затем выложил у себя в "Инстаграме".

Юферов вскоре удалил фото из соцсети и записал видео, на котором заявил, что ему "плохо от самого себя". Через несколько дней его задержали и отправили в СИЗО на два месяца.

Студент признал вину и раскаялся, свой поступок он объяснил тем, что в этот вечер был пьян. При этом он подчеркивал, что никогда не разделял нацистские и экстремистские убеждения.

"Я знаю, что этот поступок настолько аморален, что меня поедает изнутри, когда я смотрю на это. Мне плохо от самого себя", - говорил он на видео, снятом после задержания.

Как сообщала "Медиазона" (признано СМИ, выполняющим функции иностранного агента), расследование дела Юферова заняло всего пять дней. По данным издания, показания на студента дал его друг, который сфотографировал его возле стенда с портретом ветерана.

Потерпевшим по делу проходил 69-летний сын ветерана, на чей портрет помочился Юферов. По словам адвоката студента, он заявил, что обижен, но заявлять моральный вред не стал.

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Статью о реабилитации нацизма (354.1 УК РФ) ужесточили в апреле 2021 года вскоре после суда над Алексеем Навальным по делу о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко. В частности, в ней была предусмотрена ответственность за "унижение чести и достоинства ветерана" в СМИ или интернете.

Накануне стало известно, что сотрудники смоленского управления ФСБ задержали жителя города Сафоново Алексея Червякова. Региональное управление СКР заявило, что возбуждено дело по ч.4 ст.354.1 УК РФ (по той же статье, что и против Юферова).

По данным следствия, подозреваемый "в одном из интернет-сообществ" распространил "выражающие явное неуважение к обществу сведения" о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества, и сведения, унижающие честь и достоинство одного из ветеранов. Это выяснилось "по результатам мониторинга СМИ".