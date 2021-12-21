Boeing и Airbus просят не запускать сети 5G в США, предупреждая о помехах для самолетов

10 минут назад

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Руководители двух крупнейших в мире авиастроительных компаний призвали правительство США отложить введение телекоммуникационного стандарта связи пятого поколения 5G.

В своем письме главы авиагигантов Boeing и Airbus предупреждают о том, что новая технология может оказать "огромное негативное влияние на авиапромышленность".

Ранее специалисты уже выражали опасения, что С-диапазон мобильной связи 5G способен нарушить работу авиационной электроники.

С 5 января американские телекоммуникационные компании AT&T и Verizon должны начать предоставлять услуги мобильной связи 5G.

"Помехи, создаваемые 5G, могут негативно отразиться на безопасности эксплуатации самолетов", - отмечают в совместном письме на имя министра транспорта США руководители компаний Boeing и Airbus Americas Дэйв Калхун и Джеффри Ниттель.

В письме приводятся результаты исследования, проведенного коммерческой группой Airlines for America, из которых следует, что если бы Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) еще в 2018 году разрешило использовать стандарт 5G, то на сегодняшний день было бы задержано, перенаправлено или вовсе отменено уже около 335 тыс. пассажирских и 5400 грузовых рейсов.

Ранее представители авиапромышленности и FAA уже выражали опасения по поводу помех, которые сеть 5G потенциально может создать для чувствительного авиационного оборудования, такого как радиовысотомеры.

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"Airbus и Boeing провели совместную работу с заинтересованными сторонами авиаиндустрии в США с целью выяснить, может ли сеть 5G потенциально создать помехи для радиовысотомеров, - говорится в официальном заявлении компании Airbus. - В результате на рассмотрение министерству транспорта США было подано предложение по снижению потенциальных рисков в интересах безопасности полетов".

Уже в этом месяце FAA выпустило ряд полетных директив, в которых предупредило, что помехи, вызванные сетью 5G, могут привести к перенаправлению рейсов, и пообещало предоставить дополнительную информацию до момента активизации сети 5 января.

В ноябре компании AT&T и Verizon отсрочили запуск мобильной связи С-диапазона до 5 января и приняли ряд превентивных мер по ограничению возможных помех.

Однако представители авиаиндустрии заявили, что этого недостаточно, а Boeing и Airbus сообщили, что выступили со встречными предложениями по ограничению сотовой связи вокруг аэропортов и других ключевых объектов.

На прошлой неделе исполнительный директор United Airlines Скотт Кирби сказал, что директивы FAA по поводу 5G исключают возможность использования радиовысотомеров примерно в 40 крупнейших аэропортах США.

В свою очередь группа CTIA, объединяющая операторов мобильной связи США, настаивает на том, что сеть 5G безопасна, и сама обвиняет авиапромышленность в распространении панических слухов и искажении фактов.