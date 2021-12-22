Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров задержан по делу об убийстве
Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров задержан, следствие требует его ареста по делу об убийстве, сообщили в суде. СМИ пишут, что речь идет об убийстве в 1990-х годах.
Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством и просит взять Гафурова под стражу по обвинению в убийстве, сообщили в пресс-службе суда.
Пресс-секретарь суда Кристина Булыгина уточнила в беседе с Интерфаксом, что ректору предъявлено обвинение по двум эпизодам - в подстрекательстве и приготовлении к убийству (ч.4 ст.33, ч.1 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ), а также в подстрекательстве к убийству (ч.4. ст.33, ч.2 ст.105 УК РФ), совершенным группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.
60-летний Гафуров - не только ректор, но и депутат госсовета Татарстана ("Единая Россия"). Он возглавляет КФУ с 2010 года, а до этого 12 лет руководил городом Елабуга.
КФУ - один из крупнейших вузов России, один из 10 федеральных университетов. Его ректор - кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук, профессор.
Что узнали СМИ
В суде не уточнили, когда было совершено убийство, по делу о котором проходит ректор Казанского университета.
Казанское издание "Бизнес Online", сообщив утром о задержании Гафурова со ссылкой на свои источники, предположило, что ректора могли задержать в рамках дела о заказном убийстве, которое было совершено в 1990-х годах.
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Конец истории Подкаст
Речь идет о деле, в котором фигурировали лидеры ОПГ "29-й комплекс" из Набережных Челнов - Адыган Саляхов по прозвищу Алик и Рузаль Асадуллин по прозвищу Рузалик, сообщило издание "Татар-информ", также сославшись на свои источники.
Ректора отправили в Москву, со ссылкой на свой источник написала "Новая газета". По ее данным, Гафурова задержали оперативники из центрального аппарата ФСБ.
"Ректор КФУ Ильшат Гафуров задержан правоохранительными органами по подозрению в возможной причастности к убийству, которое было совершено несколько лет назад", - говорил источник ТАСС.
"29-й комплекс"
В 2006 году Верховный суд Татарстана вынес приговор 33 членам организованного преступного сообщества (ОПС) "29-й комплекс" из Набережных Челнов. Они обвинялись в 22 убийствах, бандитизме, грабежах, мошенничестве и других преступлениях.
Саляхов был признан организатором ОПС и приговорен к 25 годам лишения свободы. Асадуллин, которому несколько лет удавалось скрываться, в 2015 году получил срок на полгода меньше.
Преступное сообщество "29-й комплекс" к началу 1990-х "представляло собой четко структурированную криминальную организацию с количеством участников около 500 человек", "финансовые интересы банды к тому времени уже распространились далеко за пределы Татарстана", описывало ситуацию региональное управление МВД. Саляхов (Алик), по его данным, тогда перебрался в Москву, а Асадуллин (Рузалик), "имевший к тому времени собственную бригаду", оставался в Набережных Челнах.