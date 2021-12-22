Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров задержан по делу об убийстве

36 минут назад

Автор фото, Yegor Aleyev/TASS Подпись к фото, Ильшат Гафуров во время Международного форума по сохранению историко-культурного наследия и развития объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Татарстане в 2019 году

Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров задержан, следствие требует его ареста по делу об убийстве, сообщили в суде. СМИ пишут, что речь идет об убийстве в 1990-х годах.

Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством и просит взять Гафурова под стражу по обвинению в убийстве, сообщили в пресс-службе суда.

Пресс-секретарь суда Кристина Булыгина уточнила в беседе с Интерфаксом, что ректору предъявлено обвинение по двум эпизодам - в подстрекательстве и приготовлении к убийству (ч.4 ст.33, ч.1 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ), а также в подстрекательстве к убийству (ч.4. ст.33, ч.2 ст.105 УК РФ), совершенным группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.

60-летний Гафуров - не только ректор, но и депутат госсовета Татарстана ("Единая Россия"). Он возглавляет КФУ с 2010 года, а до этого 12 лет руководил городом Елабуга.

КФУ - один из крупнейших вузов России, один из 10 федеральных университетов. Его ректор - кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук, профессор.

Что узнали СМИ

В суде не уточнили, когда было совершено убийство, по делу о котором проходит ректор Казанского университета.

Казанское издание "Бизнес Online", сообщив утром о задержании Гафурова со ссылкой на свои источники, предположило, что ректора могли задержать в рамках дела о заказном убийстве, которое было совершено в 1990-х годах.

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Речь идет о деле, в котором фигурировали лидеры ОПГ "29-й комплекс" из Набережных Челнов - Адыган Саляхов по прозвищу Алик и Рузаль Асадуллин по прозвищу Рузалик, сообщило издание "Татар-информ", также сославшись на свои источники.

Ректора отправили в Москву, со ссылкой на свой источник написала "Новая газета". По ее данным, Гафурова задержали оперативники из центрального аппарата ФСБ.

"Ректор КФУ Ильшат Гафуров задержан правоохранительными органами по подозрению в возможной причастности к убийству, которое было совершено несколько лет назад", - говорил источник ТАСС.

Автор фото, Alexei Nikolsky/TASS Подпись к фото, Ильшат Гафуров и президент России Владимир Путин во время посещения Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета

"29-й комплекс"

В 2006 году Верховный суд Татарстана вынес приговор 33 членам организованного преступного сообщества (ОПС) "29-й комплекс" из Набережных Челнов. Они обвинялись в 22 убийствах, бандитизме, грабежах, мошенничестве и других преступлениях.

Саляхов был признан организатором ОПС и приговорен к 25 годам лишения свободы. Асадуллин, которому несколько лет удавалось скрываться, в 2015 году получил срок на полгода меньше.