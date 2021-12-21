"Сборная СССР" проиграла Финляндии. Почему ретро-форма российских хоккеистов вызвала недовольство в Европе?

час назад

Автор фото, Mikhail Japaridze/TASS

Сборная России по хоккею на матчах Кубка "Первого канала" выступала в ретро-форме с надписью "СССР". Это возмутило некоторых европейских политиков и вызвало критические сообщения в соцсетях. Причиной недовольства стала как усилившаяся геополитическая напряженность, так и неприязнь стран Восточной Европы к советским символам, полагают эксперты.

Три первых матча турнира игроки сборной России сыграли в красной форме образца 1956 года - в ней советская команда тогда впервые выиграла золотую медаль Олимпийских игр, которые проводились в итальянском городе Кортина-д'Ампеццо.

На финальную игру в Москве в минувшее воскресенье россияне вышли в белых свитерах, выполненных в стиле 1960-х годов. В такой форме сборная СССР выиграла финалы Олимпийских игр 1964-го и 1968 годов, а также несколько чемпионатов мира.

Финальный матч Кубка "Первого канала" со сборной Финляндии россияне проиграли со счетом 2:3.

"Авторитарный империализм"

Матчи в ретро-форме ранее уже проводились российской сборной. Например, в мае 2008 года на чемпионате мира по хоккею россияне выходили на матч с Италией в свитерах образца Олимпиады 1956 года. Однако если тогда это не вызвало никаких негативных комментариев, то в этот раз ретро-наряды спортсменов многие восприняли с раздражением.

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб написал в своем "Твиттере", что его такое решение россиян удивило и расстроило. "Сочетание этих букв (СССР - прим. ред.) и режим, что стоит за ними, символизируют авторитарный империализм, убивший миллионы невинных людей", - возмутился политик.

Недовольство выразил и бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. "Итак, хоккейный заголовок 2021 года таков: Финляндия - СССР - 3:2. До смены режима в этой фразе слова "Россия" и "Советский Союз" будут использоваться как взаимозаменяемые синонимы", - написал он.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

По мнению шведского экономиста и писателя Андреса Ослунда, использовать майки с символикой СССР "вероятно, решил сам Путин, что показывает, насколько он живет в прошлом".

Бывший советник премьер-министра Британии и соучредитель венчурной компании PUBLIC Дэниел Корски раскритиковал российскую сборную за "ужасно дурной вкус" и отметил, что "есть доля справедливости в том, что они проиграли Финляндии в хоккей", как в свое время "СССР проиграл войну с Финляндией".

На самом деле по итогам советско-финской войны 1939-1940 годов Советский Союз приобрел около 40 тыс. квадратных километров финских территорий, а по итогам конфликта 1941-1944 годов СССР обязал Финляндию, воевавшую на стороне нацистов, выплатить контрибуцию и сократить армию. При этом во время первой войны советские потери в несколько раз превышали потери финской стороны.

Запретная символика

Критическую риторику в адрес советской формы во многом можно объяснить геополитической напряженностью и растущими разногласиями между Россией и Западом, говорит старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

"Конечно, тут есть конъюнктура момента. Сейчас на Западе востребована антироссийская и антисоветская риторика. Американские СМИ и политики часто предъявляют претензии к России, а [заместитель госсекретаря США] Виктория Нуланд говорит, что Россия хочет возродить Советский Союз. Также не исключено, что бывшие политики, которые хотят напомнить о себе, могут откликаться на эти призывы и находить поводы для таких комментариев", - рассуждает эксперт.

В Восточной Европе отношение к советскому наследию и к символам СССР сегодня часто бывает крайне негативным, особенно в странах Балтии, где эта символика (с некоторыми оговорками) официально запрещена наравне с нацистской, объясняет главред информационного агентства Baltnews Андрей Стариков.

"Однако Финляндия не была замечена в такой политике. Она обычно выступает таким антиприбалтийским примером. Есть ярко выраженная антироссийская политика в Прибалтике, а есть понятие финляндизации - то есть умеренное отношение, формальный внеблоковый статус, неконфликтная внешняя политика", - отмечает он.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Советскую символику в Восточной Европе многие не любят

Отношение Финляндии к советскому наследию сегодня очень сложное и неоднозначное, учитывая, что страна дважды воевала с СССР во время Второй мировой войны и оба раза не очень удачно, рассказывает доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского госуниверситета Дмитрий Ланко.

"В Финляндии помимо культа личности [Карла Густава Эмиля] Маннергейма (регент королевства Финляндии и позднее президент Финляндии - прим. ред.) существует культ личности [Владимира] Ленина. Собственно, Финляндия - это единственная страна в мире, где до сих пор есть музей Ленина. Часть населения до сих пор верит в то, что именно Ленин дал стране свободу в 1917 году, а часть - что это сделал Маннергейм в 1918 году, а коммунисты позже ее отняли", - говорит эксперт.

"Красная машина"

Кубок "Первого канала" организуется Федерацией хоккея России (ФХР), председатель правления которой - предприниматель Аркадий Ротенберг, близкий друг президента Владимира Путина.

Племянник бизнесмена Роман Ротенберг является вице-президентом ФХР. Он, в частности, отвечал за ребрендинг формы советских хоккеистов в 2015 году. Тогда под его руководством было реанимировано название "Красная машина" - ранее это было неофициальное прозвище, закрепившееся за советской сборной в 1970-х годах на фоне многочисленных побед советских хоккеистов в международных первенствах. Под брендом "Красная машина" были открыты спортивные магазины в ряде российских городов.

Роман Ротенберг имеет гражданство и Финляндии, и России. На аватарках в соцсетях у предпринимателя везде стоит российский флаг. На вопросы Би-би-си о его отношении к спору о советской форме российских хоккеистов Ротенберг не ответил.