Расширение пожизненного. Госдума приняла в первом чтении проект об ужесточении наказания для педофилов-рецидивистов

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Автор фото, Sergey Karpukhin/TASS

Депутаты Госдумы в первом чтении единогласно приняли законопроект, который предусматривает пожизненное лишение свободы для ранее судимых за повторное изнасилование несовершеннолетних.

Пожизненное наказание также предлагается ввести за сексуальное насилие над несовершеннолетними, если оно совершено в отношении двух и более лиц или сопряжено с другими тяжкими или особо тяжкими преступлениями.

Кроме того, законопроект предполагает назначение пожизненного лишения свободы за второе преступление против половой неприкосновенности против любого несовершеннолетнего младше 18 лет, а не ребенка младше 14 лет, как это предусмотрено сейчас.

В документе отмечается, что предварительное следствие по этим преступлениям будет проводить Следственный комитет. Кроме этого, рассмотрением таких дел будут заниматься суды.

"Представляется, что расширение потенциала действующих санкций, исходя из степени общественной опасности рассматриваемых преступлений, позволит более эффективно применять в качестве наказания пожизненное лишение свободы, а также усовершенствует существующие средства уголовно-правовой защиты половой неприкосновенности несовершеннолетних", - говорится в документе.

"Людьми их назвать нельзя"

Авторами законопроекта стали первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников и глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Пожизненный срок - справедливая мера, позволяющая изолировать выродков. Людьми их назвать нельзя, хотя они и в человеческом обличье", - написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

"Тюремным сроком такие отклонения не лечатся. Считаю, что мы не должны ждать, пока беда, трагедия случится с нашими детьми снова. Педофилов надо изолировать не на 15-20 лет, как это нередко происходит сейчас, а навсегда. Чтобы они уже никогда не могли выйти на свободу - как, к сожалению, тоже случается", - говорил ранее Турчак.

Хинштейн при внесении законопроекта сообщал, что в партии приступили к разработке еще одного документа, о постоянном контроле за вышедшими на свободу лицами, чьи действия не подпали под пожизненное заключение - например, если преступление произошло без насилия или при обоюдном согласии.

Депутат от фракции "Новые люди" Олег Леонов на заседании отметил, что в случае принятия законопроекта сильно вырастет "вилка" между наказанием за убийство и за изнасилование. Это, по его мнению, подтолкнет педофилов к убийству своих жертв. Леонов призвал проработать этот вопрос перед вторым чтением, пишет издание "Право.ру", чей корреспондент присутствовал на заседании.

Хинштейн на вопрос о возможном применении химической кастрации для педофилов заявил, что "открыт к любым разумным предложениям".

Автор фото, SK RF Подпись к фото, Следователи в Киселевске Кемеровской области, где в сентябре были найдены убитыми две 10-летних девочки

Власти начали говорить о необходимости ужесточения наказания для педофилов в сентябре, когда был внесен законопроект - после изнасилования и убийства двух 10-летних девочек в Кемеровской области.

По подозрению в причастности к их пропаже был задержан 41-летний Виктор Пестерников, ранее судимый по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Он дал признательные показания и указал место, где спрятал тела девочек.